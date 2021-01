Secretarul general al ONU, despre atentatul de la Washington: Liderii politici să insiste pe lângă susţinătorii lor asupra nevoii de a evita violenţa

Preşedintele american în exerciţiu Donald Trump a recunoscut joi încheierea mandatului său şi a promis o tranziţie ”ordonată” a puterii pe 20 ianuarie după ce Congresul Statelor Unite a ratificat joi victoria preşedintelui ales, democratul Joe Biden, în scrutinul prezidenţial din 3 noiembrie, transmit Reuters și Agerpres.

„Chiar dacă nu sunt total de acord cu rezultatul alegerilor și faptele scot acest lucru în evidență, totuși va exista o tranziție ordonată pe 20 ianuarie”, declarația președintelui american în exercițiu transmisă de un purtător de cuvânt de la Casa Albă.

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:

“Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our…

— Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) January 7, 2021