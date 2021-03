Secretarul general al ONU îndeamnă țările dezvoltate să împartă vaccinuri cu restul lumii

Uniunea Europeană, prin vocea Înaltului Reprezentat al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, a condamnat duminică seara ”o escaladare inacceptabilă a violenței” și ”o cale absurdă” aleasă de junta militară din Myanmar, după ce sâmbătă s-a înregistrat cea mai sângeroasă represiune după lovitura de stat militară din 1 februarie, informează AFP, citat de Agerpres.

Borrell a calificat ziua de sâmbătă drept ”ziua ororii și a rușinii” în care cel puțin 107 persoane au fost ucise în timpul protestelor, inclusiv șapte copii.

Shame and horror in #Myanmar.

The escalation of callous violence by military against its own people is unacceptable and has to stop.

EU urges military leaders to stand down from this senseless path. https://t.co/ibJXk26gns

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 28, 2021