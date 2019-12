Secretarul general al ONU își îndreaptă mesajul de Anul Nou către tineri, ”cea mai mare sursă de speranţă”: ”Mă simt inspirat de pasiunea şi determinarea voastră”

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat duminică, în mesajul său de Anul Nou, că cea mai mare “sursă de speranţă” o reprezintă tinerii din întreaga lume, cărora le-a cerut să continue să se manifeste, să gândească la scară mare şi să exercite presiune, transmite EFE.

“În acest an, mesajul meu de Anul Nou se îndreaptă către cea mai mare sursă de speranţă, tinerii lumii”, a spus Guterres, într-un mesaj video publicat și pe contul său de Twitter și în care a subliniat la începutul că 2020 începe cu incertitudine şi nesiguranţă, “dar şi cu speranţă”.

As we enter the New Year, the world needs young people to keep speaking out, applying pressure and pushing boundaries to have us protect our planet and improve the lives of its people.

Wishing everyone, everywhere peace and happiness in 2020. pic.twitter.com/OsbXOBuAv4

— António Guterres (@antonioguterres) December 30, 2019