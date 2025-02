Secretarul general al ONU reafirmă nevoia ”urgentă a unei păci juste, durabile și comprehensive” în Ucraina, la trei ani de când Rusia ”a încălcat în mod clar Carta ONU și dreptul internațional”

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a reafirmat nevoia ”urgentă a unei păci juste, durabile și comprehensive” în Ucraina, cu ocazia împlinirii a trei ani de când Rusia a invadat această țară, ”încălcând în mod clar Carta ONU și dreptul internațional”.

”Cu această ocazie tragică, reafirm necesitatea urgentă a unei păci juste, durabile și cuprinzătoare – o pace care să susțină pe deplin suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, în conformitate cu Carta ONU, cu dreptul internațional și cu rezoluțiile Adunării Generale”, a precizat Guterres într-un mesaj publicat pe platforma X.

Monday marks three years since the Russian Federation launched its full-scale invasion of Ukraine, in clear violation of the @UN Charter and international law.

On this tragic occasion, I reaffirm the urgent need for a just, sustainable and comprehensive peace – one that fully…

