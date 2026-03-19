Secretarul general NATO felicită România pentru “acordurile bilaterale cu Ucraina”, inclusiv cele axate pe “coproducția” de drone

Corespondență din Bruxelles

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat faptul că România a semnat trei acorduri bilaterale cu Ucraina, axate pe coproducția de echipamente de apărare, subliniind importanța sprijinului continuu pentru Kiev într-un context de securitate tot mai volatil.

„România a fost un susținător constant al Ucrainei. Și vă felicit pentru semnarea, săptămâna trecută, a trei acorduri bilaterale cu Ucraina, axate pe coproducția de echipamente de apărare”, a afirmat Mark Rutte, în cadrul conferinței de presă comune cu președintele Nicușor Dan, la sediul NATO.

Nicușor Dan: România s-a poziționat "clar" prin găzduirea echipamentelor defensive ale SUA, care întăresc și scutul de la Deveselu. A fost o nevoie a aliatului și asta înseamnă să fii aliat

Secretarul general al NATO reasigură România: Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat. Ori de câte ori este testat, NATO răspunde rapid și decisiv

Președintele Nicușor Dan a avut joi o întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la sediul Alianței Nord-Atlantice, agenda discuțiilor vizând evoluțiile de securitate din mediul internațional și cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre. Aceasta este a doua întrevedere între Nicușor Dan și Mark Rutte după vizita secretarului general al NATO la București, în luna noiembrie a anului trecut, și a marcat prima vizită a șefului statului la sediul NATO de la preluarea mandatului.

Oficialul aliat a evidențiat că aceste acorduri consolidează cooperarea dintre București și Kiev în domeniul industriei de apărare și contribuie la întărirea capacităților militare ale Ucrainei.

În același timp, secretarul general al NATO a insistat asupra necesității menținerii sprijinului pentru Ucraina pe termen lung, în contextul provocărilor de securitate din regiune.

„Într-o lume mai volatilă și mai periculoasă, sprijinul nostru pentru Ucraina va – trebuie să – și va continua”, a subliniat Mark Rutte.

Președinții României și Ucrainei au semnat săptămâna trecută declarația comună care ridică relațiile bilaterale româno-ucrainene la nivel de Parteneriat Strategic. De asemenea, o declarație comună de intenție semnată de cei doi lideri stabilește cadrul pentru producerea în România a unor sisteme și capabilități de apărare dezvoltate de Ucraina, precum și pentru dezvoltarea de proiecte industriale comune în sectorul militar. Între acestea, se remarcă o cooperare finanțată cu 200 de milioane de euro prin mecanismul european SAFE pentru coproducția de drone, menită să sprijine apărarea Ucrainei și să consolideze industria de apărare a celor două state. România și Ucraina au semnat și un cadru de cooperare în materie de conectivitate și energie, convenind construirea a două interconectoare de electricitate, dezvoltarea capacității și atractivității economice a Coridorului Vertical de Gaze, analizarea oportunităților de transport a gazului natural lichefiat din SUA în Ucraina, via România, și posibilitatea utilizări facilităților subterane de stocare a gazelor din Ucraina pentru depozitarea gazelor din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră.