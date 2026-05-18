Secretarul Trezoreriei americane le cere aliaților să impună sancțiuni impotriva Iranului, pe fondul stagnării negocierilor de pace

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, le-a cerut luni aliaților să impună sancțiuni Iranului, în contextul în care negocierile de pace dintre cele două țări continuă să stagneze, relatează Politico Europe.

„Facem apel la toate țările din G7, la toți aliații noștri și la restul lumii să respecte regimurile de sancțiuni, astfel încât să putem combate finanțarea ilegală care alimentează mașinăria de război iraniană și să redirecționăm acești bani către poporul iranian, a declarat Bessent la sosirea la reuniunea miniștrilor de finanțe ai G7 de la Paris.

Miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale se reunesc în capitala Franței pentru două zile de întâlniri dedicate dezechilibrelor macroeconomice și asigurării accesului la minerale esențiale. De asemenea, vor discuta despre criminalitatea economică, sancțiunile împotriva Rusiei și impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra economiilor lor.

Sancțiunile împotriva Iranului — care sunt în vigoare sub diverse forme în țările G7 — nu figurează pe agenda oficială a reuniunilor din această săptămână.

Luni, președintele SUA, Donald Trump, a avertizat Iranul că „ceasul ticăie”, în contextul în care negocierile pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu se află în impas. „Ar fi bine să se grăbească, REPEDE, altfel nu va mai rămâne nimic din ei”, a scris el pe Truth Social.

Bessent se află la Paris după ceea ce el a numit „o vizită de mare succes” la Beijing, în timpul căreia Trump și liderul chinez Xi Jinping au petrecut „mult timp împreună”, a spus el.

Separat, președinția franceză a G7 va organiza marți o conferință intitulată „No Money For Terror” (Fără bani pentru terorism), la care vor participa miniștrii de finanțe din peste 50 de țări din întreaga lume. În cadrul reuniunii se va discuta despre modalitățile de intensificare a cooperării internaționale în lupta împotriva finanțării terorismului, inclusiv a criptoactivelor.