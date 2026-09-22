Securitatea cibernetică și amenințările hibride care pot afecta infrastructurile critice de energie, printre temele abordate de ICI București în cadrul unui workshop internațional desfășurat în Danemarca

Securitatea cibernetică și amenințările hibride care pot afecta infrastructurile critice de energie s-au numărat printre temele aduse în discuție de ICI București la workshopul internațional „Securing the Greater North European Energy Corridor: Vulnerabilities, Gaps, and Strategic Responses”, desfășurat în 16 septembrie 2026, la Roskilde University, în Danemarca.

Potrivit unei informări a institutului, întâlnirea a analizat vulnerabilitățile infrastructurilor energetice offshore din Marea Nordului și Marea Baltică, de la componenta fizică și digitală până la infrastructurile subacvatice, precum și măsurile necesare pentru creșterea rezilienței regionale.

Workshopul a reunit specialiști în securitate maritimă și apărare, reprezentanți ai industriei energiei regenerabile offshore, experți în amenințări hibride, precum și cercetători din domeniul securității energetice și al rezilienței.

Reprezentantul ICI București a participat la masa rotundă cu o perspectivă dedicată securității cibernetice a infrastructurilor critice de energie și amenințărilor hibride care pot afecta coridorul energetic al Mării Nordului și Mării Baltice. Intervenția a avut la bază experiența institutului acumulată în cadrul Grupului de Lucru 3 al Forumului Consultativ pentru Energie Sustenabilă în Sectoarele de Apărare și Securitate – CF SEDSS, precum și participarea la proiectul SYMBIOSIS al Agenției Europene de Apărare.

În cadrul workshopului de la Roskilde au fost aduse în discuție și rezultate din proiectele ECYBRIDGE, CYRESRANGE și CYBER POLYGON, derulate de ICI București în domeniul securității cibernetice și al rezilienței infrastructurilor critice.

Un alt subiect al întâlnirii a fost dezvoltarea conceptului Centre for Baltic Energy Resilience and Geopolitics – iCBERG, conceput ca un viitor centru regional de expertiză în domeniul rezilienței energetice. Participanții au discutat posibile direcții de activitate, parteneriate și surse de finanțare.

Workshopul a urmărit și formularea unor recomandări practice privind protecția infrastructurilor energetice, la nivel operațional, tehnologic, de reglementare și de politici publice.