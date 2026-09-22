Securitatea cibernetică și amenințările hibride care pot afecta infrastructurile critice de energie, printre temele abordate de ICI București în cadrul unui workshop internațional desfășurat în Danemarca

ROMÂNIA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
de citit in1 min.
© ICI București/ Facebook

Securitatea cibernetică și amenințările hibride care pot afecta infrastructurile critice de energie s-au numărat printre temele aduse în discuție de ICI București la workshopul internațional „Securing the Greater North European Energy Corridor: Vulnerabilities, Gaps, and Strategic Responses”, desfășurat în 16 septembrie 2026, la Roskilde University, în Danemarca.

Potrivit unei informări a institutului, întâlnirea a analizat vulnerabilitățile infrastructurilor energetice offshore din Marea Nordului și Marea Baltică, de la componenta fizică și digitală până la infrastructurile subacvatice, precum și măsurile necesare pentru creșterea rezilienței regionale.

Workshopul a reunit specialiști în securitate maritimă și apărare, reprezentanți ai industriei energiei regenerabile offshore, experți în amenințări hibride, precum și cercetători din domeniul securității energetice și al rezilienței.

Reprezentantul ICI București a participat la masa rotundă cu o perspectivă dedicată securității cibernetice a infrastructurilor critice de energie și amenințărilor hibride care pot afecta coridorul energetic al Mării Nordului și Mării Baltice. Intervenția a avut la bază experiența institutului acumulată în cadrul Grupului de Lucru 3 al Forumului Consultativ pentru Energie Sustenabilă în Sectoarele de Apărare și Securitate – CF SEDSS, precum și participarea la proiectul SYMBIOSIS al Agenției Europene de Apărare.

În cadrul workshopului de la Roskilde au fost aduse în discuție și rezultate din proiectele ECYBRIDGE, CYRESRANGE și CYBER POLYGON, derulate de ICI București în domeniul securității cibernetice și al rezilienței infrastructurilor critice.

Un alt subiect al întâlnirii a fost dezvoltarea conceptului Centre for Baltic Energy Resilience and Geopolitics – iCBERG, conceput ca un viitor centru regional de expertiză în domeniul rezilienței energetice. Participanții au discutat posibile direcții de activitate, parteneriate și surse de finanțare.

Workshopul a urmărit și formularea unor recomandări practice privind protecția infrastructurilor energetice, la nivel operațional, tehnologic, de reglementare și de politici publice.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Gheorghe Falcă, vizită la Autoritatea Europeană a Muncii: Românii care muncesc în Europa trebuie să aibă garanția că drepturile lor sunt apărate
Gheorghe Falcă, vizită la Autoritatea Europeană a Muncii: Românii care muncesc în Europa trebuie să aibă garanția că drepturile lor sunt apărate
Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

Articole Populare