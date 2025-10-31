„Securitatea colectivă a NATO”, elementul comun dintre Friedrich Merz și Recep Tayyip Erdogan. Cancelarul german: „Revizionismul militant al Rusiei pune în pericol securitatea euro-atlantică”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că Turcia este un partener cheie pentru Uniunea Europeană, în ciuda semnelor de tensiune în relațiile bilaterale, informează Deutsche Welle.

„Eu personal, și guvernul german, considerăm Turcia un partener apropiat al Uniunii Europene. Vrem să continuăm să netezim calea către Europa”, a declarat Merz într-o conferință de presă comună cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan la Ankara.

A fost prima vizită a lui Merz în Turcia de la preluarea funcției.

El a discutat o serie de probleme cu Erdogan, printre care migrația, apărarea și securitatea.

Reprimarea disidenței în Turcia și conflictul din Gaza rămân puncte fierbinți

Merz a declarat că Germania susține aderarea Turciei la UE, dar a subliniat necesitatea reformelor democratice și a independenței judiciare.

El a menționat îngrijorările cu privire la deciziile recente care nu respectă standardele UE.

„În Turcia au fost luate decizii care nu respectă încă pe deplin standardele criteriilor de la Copenhaga”, a spus Merz, fără a menționa cazuri specifice. Criteriile de la Copenhaga sunt condițiile politice, economice și administrative pe care o țară trebuie să le îndeplinească pentru a adera la blocul comunitar.

Vizita are loc în contextul în care procurorii turci au formulat noi acuzații împotriva primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în închisoare, acuzându-l pe politicianul considerat un adversar cheie al lui Erdogan de implicare în „spionaj”.

Imamoglu a fost arestat și încarcerat în martie sub acuzația de corupție, pe care o neagă cu tărie.

Întrebat despre acest caz în cadrul conferinței de presă comune, Erdogan a spus că nimeni nu poate încălca legile, indiferent de poziția pe care o ocupă, și a adăugat că justiția se ocupă de procesul legal.

Liderul turc a folosit această ocazie pentru a critica Germania pentru sprijinul acordat Israelului.

El a acuzat Berlinul că ignoră ceea ce el a numit „genocidul”, foametea și atacurile Israelului în Gaza.

„Germania nu vede aceste lucruri?”, a spus el, adăugând că este datoria umanitară a Turciei, Germaniei și a altor țări să pună capăt foametei și masacrelor din Gaza.

Declarațiile lui Erdogan au venit ca răspuns la afirmațiile lui Merz, care a declarat unui jurnalist turc că Israelul a devenit un refugiu pentru milioane de evrei, inclusiv pentru mulți dintre cei care au supraviețuit Holocaustului.

„De aceea Germania va fi întotdeauna ferm alături de statul Israel”, a spus el.

Merz și Erdogan au găsit un numitor comun în ceea ce privește problemele de apărare.

„Revizionismul militant al Rusiei pune în pericol securitatea euro-atlantică în ansamblu… și, în acest context, guvernul german salută în mod expres decizia Turciei… de a achiziționa 20 de avioane Eurofighter”, a declarat Merz.

El a afirmat că această măsură va contribui la consolidarea „securității colective a alianței”, referindu-se la NATO, din care Turcia face parte.

Erdogan a declarat că Turcia și Germania trebuie să se concentreze pe proiecte comune.

„Având în vedere schimbările condițiilor de securitate din Europa, trebuie să lăsăm în urmă problemele legate de achiziționarea de produse din industria de apărare și să ne concentrăm pe proiecte comune”, a afirmat Erdogan.

Cei doi lideri au discutat și despre migrație. Merz a declarat că doresc să înregistreze progrese suplimentare în ceea ce privește repatrierea solicitanților de azil respinși.