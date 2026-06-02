Securitatea în regiunea Mării Negre, combaterea amenințărilor hibride și consolidarea Flancului Estic al NATO, temele centrale ale unui simpozion organizat de România și Belgia 

Securitatea în regiunea Mării Negre, combaterea amenințărilor hibride și consolidarea Flancului Estic al NATO sunt temele care s-au aflat în centrul unui simpozion organizat la Bruxelles de Ambasada României în Belgia, Ministerul belgian al Afacerilor Externe și Institutul Regal Egmont pentru Relații Internaționale.

Evenimentul, desfășurat la 1 iunie în contextul aniversării a 145 de ani de relații diplomatice româno-belgiene, s-a bucurat de prezența reprezentanților corpului diplomatic acreditat în Belgia și ai corpului academic și autorităților publice belgiene.

Evenimentul intitulat „Marea Neagră: perspective de securitate” a fost consacrat ultimelor inițiative politice, diplomatice și de securitate din regiunea Mării Negre, situației de securitate și strategiilor adoptate la nivelul Uniunii Europene și al Organizației transatlantice.

Simpozionul a fost inaugurat de ambasadorul României în Belgia, Andreea Păstârnac, și de directorul pentru Europa Centrală și de Vest al MAE belgian, Karen Van Vlierberge. La dezbateri, au participat: Oana Lungescu, analist politic în cadrul European Policy Center și membru al Royal United Service Institute; ambasadorul Sorin Ducaru, reprezentant special pentru amenințări disruptive și emergente în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă; ambasadorul Lucian Fătu, președintele Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC); Mihaela Vasiu, reprezentant permanent adjunct (Coreper I) al României la Uniunea Europeană; Bernard Siman, șef al catedrei de diplomație cibernetică în cadrul Universității Libere din Bruxelles (VUB) și asociat superior în cadrul Institutului Egmont; Pierre Gillon, reprezentant permanent adjunct (COPS) al Belgiei la Uniunea Europeană; Tom Monballiu, directorul pentru parteneriate internaționale al Portului Antwerpen.

Au fost evaluate o serie de posibile abordări în materie de asigurare a siguranței în regiune, de combatere a amenințărilor hibride și, în general, de consolidare a Flancului Estic al NATO.

A fost accentuată relevanța mijloacelor aflate la dispoziția NATO, dar și a recentei Abordări strategice a UE la Marea Neagră, instrument important pentru menținerea securității și rezilienței în regiune.

Dezbaterile s-au focalizat și pe elemente de securitate economică, fiind extensiv abordate temele conectivității UE cu regiunile învecinate și independenței energetice, vorbitorii subliniind poziția strategică a Mării Negre în acest context.

De asemenea, cadrul a constituit o oportunitate pentru detalierea instrumentelor esențiale ce vizează asigurarea securității la Marea Neagră și pentru reliefarea relevanței angajării statelor partenere în desenarea viitorului acestei regiuni strategice.

A fost subliniată importanța complementarității între eforturile statelor riverane ce împărtășesc viziuni și obiective similare, inițiativele europene destinate acestei regiuni și acțiunile NATO în materie de asigurare a securității la Marea Neagră.

Simpozionul are loc după ce, săptămâna trecută, o dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în România, la Galați, cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată.

Comportamentul imprudent al Moscovei a fost condamnat de oficialii români, de cei din UE și NATO și a generat un val de solidaritate cu România din partea aliaților, Republicii Moldova și Ucrainei.

Printre aliații care au reacționat prompt în urma acestui incident s-a numărat și Maxime Prévot, viceprim-ministru și ministru de Externe al Belgiei.

„Belgia condamnă prăbușirea unei drone rusești cu încărcătură explozivă asupra unui bloc de locuințe din Galați, care a rănit civili și a impus evacuări. Acest lucru este inacceptabil și iresponsabil. Faptul că o armă de război lovește un bloc de locuințe într-un stat membru al UE și aliat al NATO reprezintă o escaladare periculoasă care ne privește pe toți. Susținem pe deplin răspunsul diplomatic al României și apelul acesteia de a accelera dezvoltarea capacităților anti-drone de-a lungul flancului estic”, a subliniat Prévot atunci prin intermediul unui mesaj publicat pe platforma de socializare X.

Acesta a subliniat că „securitatea aliaților este indivizibilă”, amintind de prezența militară belgiană de la Cincu, din cadrul Grupului de luptă al forțelor terestre avansate al NATO.

Surse aliate au declarat pentru CaleaEuropeană.ro că NATO, la nivel de Consiliu Nord-Atlantic, se va reuni pe 10 iunie într-o sesiune dedicată securității la Marea Neagră, la solicitarea României.

Citiți și: Surse: NATO va discuta pe 10 iunie securitatea la Marea Neagră, la solicitarea României. Bucureștiul cere aliaților capabilități suplimentare după incidentul cu drona rusească

În cadrul întâlnirii ar urma să fie abordat și incidentul dronei de proveniență rusească ce a lovit un bloc de locuințe din Galați.

Acesta a fost deja dezbătut în cadrul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, ce a avut loc la solicitarea României, în cadrul căreia țara noastră a reușit să coaguleze sprijinul a 56 de state.