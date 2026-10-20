„Securitatea Mării Negre este responsabilitatea întregii UE”, subliniază Daniel Buda în Parlamentul European, cerând Comisiei Europene finanțare și acțiuni concrete: Trebuie să demonstreze că este capabilă să-și protejeze cetățenii

Europarlamentarul Daniel Buda, șeful delegației române din grupul PPE, a cerut Comisiei Europene, într-o intervenție în Parlamentul European, finanțare și de acțiuni concrete pentru asigurarea securității Mării Negre.

„Marea Neagră a devenit astăzi, sub ochii noștri, o zonă de conflict în care Rusia atacă nave civile, curmă vieți omenești, se amenință direct securitatea Uniunii Europene, lovind navele comerciale în zonele economice exclusive și în apele teritoriale ale României și Bulgariei. Fiecare navă atacată în Marea Neagră înseamnă oameni morți, vieți pusă în pericol, rute comerciale amenințate și riscuri suplimentare pentru securitatea alimentară mondială”, a atras atenția Buda.

Pe acest fond, Daniel Buda a solicitat Comisiei Europene „finanțare europeană rapidă pentru România și Bulgaria destinată consolidării capacităților de detectare și neutralizare a dronelor și protejării infrastructurii portuare”.

În egală măsură, eurodeputatul a cerut „consolidarea prezenței și a supravegherii maritime europene în Marea Neagră în strânsă cooperare cu NATO.”

De asemenea, Daniel Buda solicită „accelerarea înființării centrului de securitate maritimă la Marea Neagră.”

„Securitatea Mării Negre este responsabilitatea întregii Uniuni Europene și aceasta trebuie să demonstreze că este capabilă să-și protejeze cetățenii”, a adăugat Daniel Buda, șeful delegației române din grupul PPE.

Eurodeputații discută incursiunile și loviturile rusești pe teritoriul UE cu șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, și vor vota joi o rezoluție.

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Dezbaterea are loc în contextul dronelor care au lovit recent mai multe nave în largul coastelor Bulgariei și României la Marea Neagră.

În ultimele luni, avioanele rusești și vehiculele aeriene fără pilot au încălcat, de asemenea, în mod repetat spațiul aerian al mai multor state membre ale UE.

Ridicarea sancțiunilor UE asupra importurilor de blană de samur din Rusia.

Într-o dezbatere separată, joi după-amiază, eurodeputații vor interpela Comisia cu privire la decizia sa de a elimina din cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei interdicția privind blana de samur, folosită pentru a produce haine și îmbrăcăminte de blană de înaltă calitate, care a fost introdusă în urmă cu câteva luni.