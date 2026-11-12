Securitatea tuturor națiunilor europene este indisolubil legată de securitatea Ucrainei și de încheierea unei păci juste și durabile, subliniază Antonio Costa: Principiile Actului Final de la Helsinki rămân relevante și astăzi

Securitatea tuturor națiunilor europene este indisolubil legată de securitatea Ucrainei, iar securitatea noastră colectivă este indisolubil legată de stabilirea unei păci juste și durabile în Ucraina, a subliniat președintele Consiliului European, Antonio Costa, în deschiderea reuniunii Comunității Politice Europene ce are loc la Dublin.

Reuniunea are loc după încheierea a două zile de discuții ruso-ucrainene, mediate de Statele Unite și desfășurate la Abu Dhabi. Dialogul nu a produs rezultate concrete în direcția încheierii războiului rus din Ucraina.

În acest context, președintele Consiliului European a subliniat nevoia unei poziții clare și ferme cu privire la principiile care trebuie respectate pentru a ajunge la o pace justă și durabilă în Ucraina.

„Primul principiu este că Ucraina, la fel ca orice națiune suverană de la această masă, trebuie să fie liberă să-și aleagă partenerii, aliații și viitorul. Vremurile sferelor de influență în Europa au în urmă cu mult timp. Al doilea principiu este că securitatea Europei nu poate fi discutată fără ca Europa să aibă un cuvânt de spus la masa negocierilor. Acest cuvânt de spus al Europei trebuie să fie rezultatul unui efort comun al națiunilor europene, al Uniunii Europene și al NATO. Iar Uniunea Europeană își joacă rolul. Al treilea principiu se referă la discuțiile privind arhitectura de securitate europeană. În acest caz, nu este nevoie să reinventăm roata. Europa a avut o arhitectură de securitate europeană funcțională până când aceasta a fost mai întâi subminată treptat și, în cele din urmă, distrusă de invazia Rusiei în Ucraina”, a evidențiat Antonio Costa.

Președintele Consiliului European a amintit că principiile Actului Final de la Helsinki din 1975 – egalitatea suverană între națiunile europene, inviolabilitate frontierelor, integritatea teritorială și soluționarea pașnică a disputelor – nu și-au pierdut relevanța.

El a dat asigurări că Europa va continua să le apere, alături de Ucraina, pentru că știe că o pace este durabilă doar dacă este justă și este justă doar dacă este ancorată în principii.

„Prioritățile Europei în acest proces sunt foarte clare: trebuie mai întâi să ajungem la un armistițiu, să obținem progrese concrete și tangibile în regiunea Mării Negre și să depunem eforturi pentru a crea condițiile necesare unui acord de pace. Principala condiție care rămâne de îndeplinit pentru ca toate acestea să fie posibile este dacă Rusia este cu adevărat interesată de pace. Din păcate, până în prezent am observat că Rusia se concentrează pe escaladarea conflictului și pe atacurile asupra civililor ucraineni. Acest lucru trebuie să se schimbe pentru ca pacea să fie posibilă. Iar următoarele săptămâni vor constitui un test decisiv pentru disponibilitatea Rusiei de a pune capăt acestui război”, a conchis Antonio Costa.