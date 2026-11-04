„Securitatea va modela următorii ani și, probabil, următoarele decenii”, a transmis Zelenski la Conferința de Securitate de la Berlin

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, la cea de-a 25-a ediție a Conferinței de Securitate de la Berlin, că este nevoie de eforturi comune și de unitate între statele europene și ceilalți parteneri care înțeleg importanța unei arhitecturi de securitate eficiente într-o lume aflată într-o schimbare rapidă și imprevizibilă.

„Securitatea este cea care va modela următorii ani și, probabil, următoarele decenii. Oamenii nu consideră, de obicei, securitatea o resursă. Însă, atunci când securitatea dispare, dispare odată cu ea tot ceea ce face posibilă o viață normală. Am văzut cu toții cum arată viața în absența securității. Știm acest lucru. Doar huliganii, teroriștii sau liderii grupărilor armate par să se simtă confortabil în astfel de condiții – până când ajung să fie uciși ei înșiși”, a subliniat președintele ucrainean.

Zelenski a avertizat că, și fără o retragere din alianțele actuale, Statele Unite s-ar putea concentra tot mai mult asupra propriilor interese și ar putea renunța treptat la rolul de garant al securității globale. El consideră că această perspectivă reprezintă un risc.

„Fără America, alte mii și mii de ucraineni ar fi fost uciși în urma atacurilor rusești. Iar alte milioane ar fi devenit refugiați. De aceea, mulțumim întotdeauna Americii. Și o spunem cu sinceritate. Chiar dacă îi mulțumim de mai multe ori în cadrul aceluiași discurs. Vrem să ne asigurăm că ne aud și cei care uneori consideră că nu le-am mulțumit suficient”, a afirmat șeful statului ucrainean.

Zelenski a subliniat că Ucraina nu ar fi supraviețuit nici fără sprijinul Europei. Fără Germania și celelalte state europene, fără Uniunea Europeană, Rusia ar fi distrus mult mai multe orașe și sate ucrainene.

„Dar ce s-ar întâmpla dacă Germania ar dispărea de pe harta securității Europei și a lumii? Dar dacă Franța ar face același lucru? Ce ar mai rămâne atunci din arhitectura de securitate a Europei? Aceste întrebări nu ne privesc doar pe noi, cei din Ucraina. Și nici doar țări precum Lituania, statul partener al conferinței din acest an”, a declarat președintele.

Șeful statului a amintit că, după cel de-Al Doilea Război Mondial, Europa a intrat într-o lungă perioadă de pace, în care statele europene au început să se unească cu adevărat, pe baza principiilor egalității, parteneriatului și cooperării pentru asigurarea securității. În sistemul de securitate construit în această parte a lumii, la care Ucraina aspiră să adere, nu a existat niciodată o situație în care mai mulți actori-cheie să dispară simultan.

În opinia lui Zelenski, miza ar putea fi mai mare decât simpla alegere a unei orientări politice sau a alteia, o alegere care poate fi oricând schimbată. Președintele ucrainean a amintit că, în urmă cu 26 de ani, în Rusia au avut loc alegeri în adevăratul sens al cuvântului. Însă acestea au adus la putere un om care conduce țara și în prezent. Iar acest lucru a dus, în cele din urmă, la pierderea completă a securității, nu doar pentru statele vecine Rusiei, ci și pentru cetățenii ruși.

„Iar rezultatul unei singure greșeli făcute în urmă cu 26 de ani este că Rusia distruge acum securitatea la scară globală. Ea răpește această resursă fiecărei națiuni la care poate ajunge. Și Rusia nu acționează doar prin forță brută, evidentă. Metodele sale sunt cu totul diferite – de la dronele care apar pe aeroportul din Leipzig până la armate de boți care promovează tot felul de idei extremiste pe rețelele sociale”, a explicat Zelenski.

Președintele a remarcat că, pe măsură ce aceste idei radicale câștigă teren, conflictele devin tot mai numeroase, iar spațiul pentru dialog și cooperare, inclusiv în domeniul securității, se restrânge.

Șeful statului ucrainean a subliniat că, atunci când ești singur, devii victima fie a ambițiilor agresive ale altcuiva, fie a propriilor ambiții greșit orientate. Trăim într-o lume în care avem nevoie, mai mult ca oricând, să fim uniți, umăr la umăr, în cadrul alianțelor. Este o lume care se va schimba foarte rapid, inclusiv ca urmare a dezvoltării inteligenței artificiale.

„Și va fi o lume în care dronele vor putea parcurge cu ușurință și la costuri reduse mii de kilometri. O lume în care cursa înarmării va reveni în spațiul orbital, însoțită de amenințări permanente la adresa sateliților”, a avertizat Zelenski.

Președintele a subliniat că niciun stat european nu își poate apăra singur spațiul aerian împotriva numărului de rachete balistice pe care Rusia sau orice alt adversar al Occidentului le-ar putea lansa. Nicio țară nu poate construi de una singură sisteme eficiente de apărare împotriva dronelor. De asemenea, niciun stat nu se poate baza exclusiv pe propriul sistem energetic, a spus el.

„Ucraina face tot ce îi stă în putință pentru a redeschide marea pe care Rusia încearcă să o transforme într-un pustiu. Facem tot ce putem pentru a restabili rutele de export pentru alimente și alte bunuri și resurse esențiale. Dar nu putem face acest lucru singuri. Avem nevoie de ajutorul altora, de sprijinul partenerilor și prietenilor noștri”, a explicat Zelenski.

Tocmai de aceea, securitatea presupune existența unor parteneri și aliați care să ofere garanții împreună cu tine, a subliniat președintele Ucrainei.

În ceea ce privește noile tehnologii, precum Starlink și sistemele similare, Zelenski consideră că statele care lucrează în prezent la dezvoltarea propriilor alternative, inclusiv Germania, procedează cât se poate de corect. Cu toate acestea, nicio țară nu poate face față singură actorilor care dezvoltă capabilități de distrugere a unor astfel de sisteme. Prin urmare, securitatea reprezintă cu adevărat un interes comun al Europei.

„Rusia a luat deja o decizie. A hotărât că o Europă pașnică și unită este inamicul său. Iar această atitudine nu va dispărea pur și simplu peste un an. Priviți infrastructura militară pe care Rusia a dezvoltat-o în ultimii ani. Este totul destinat doar Ucrainei? Este prea mult pentru a fi îndreptat împotriva unei singure țări, împotriva Ucrainei. Este îndreptat împotriva voastră”, a declarat Zelenski.

Președintele a subliniat că este important faptul că unele state din întreaga lume privesc acum Europa ca pe o sursă de securitate – o sursă care, în multe privințe, rămâne deocamdată mai degrabă o posibilitate, dar care are potențialul de a deveni foarte puternică. Totodată, este încurajator faptul că există încă șansa ca Statele Unite să rămână parte a alianței de securitate atât de importante pentru Europa, a spus el.

De asemenea, Zelenski a făcut apel la Germania să rămână o țară în care oamenii să poată avea în continuare încredere, întrucât aceasta este unul dintre statele fără de care problemele globale nu pot fi soluționate în mod corespunzător și care știu să construiască securitate.

„Rolul Statelor Unite în lume s-ar putea diminua și mai mult. Prin urmare, rolul Europei în lume trebuie să devină și mai important. Iar acest lucru este imposibil fără Germania. Imposibil. Fără voi, libertatea va avea cu siguranță de pierdut. Libertatea și securitatea Europei nu au nicio alternativă la angajamentul și forța voastră. Europa nu are nicio alternativă la Germania”, a conchis Vlodomir Zelenski.