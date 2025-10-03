BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Șefa BCE cere reguli mai stricte pentru fondurile de investiții pentru a evita noi crize financiare
Fondurile de investiții care s-au extins în zona creditării trebuie reglementate mai strict pentru a preveni apariția unei noi crize financiare, a avertizat vineri președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, potrivit Politico.
„Este imperativ să extindem supravegherea asupra entităților non-bancare implicate în activități similare băncilor sau care au legături semnificative cu sectorul bancar – iar factorii de decizie trebuie să acționeze mai devreme decât mai târziu”, a declarat Lagarde într-un discurs la Amsterdam, cu ocazia retragerii lui Klaas Knot, fost președinte al Consiliului pentru Stabilitate Financiară.
Șefa BCE a atras atenția că, odată cu trecerea timpului de la ultima mare criză financiară, vigilența factorilor de decizie s-a diminuat, deși riscurile continuă să se acumuleze în sistem. De data aceasta, ele sunt concentrate în fonduri speculative și fonduri de credit, nu în sectorul bancar tradițional, în principal pentru că băncile au suportat cea mai mare parte a valului de reglementări adoptate după criza din 2008.
Lagarde a subliniat că acest dezechilibru a creat un teren de joc inegal între bănci și entitățile non-bancare și a recunoscut existența unei „oboseli în materie de reglementare” care a determinat băncile să facă presiuni pentru un regim mai relaxat.
Totuși, soluția nu este reducerea reglementărilor pentru bănci, a precizat ea, ci aplicarea unor standarde mai stricte și pentru fondurile de investiții.
„Prevenirea instabilității este întotdeauna mai puțin costisitoare decât repararea daunelor după aceea”, a avertizat Lagarde, subliniind că povara acestor reparații ajunge de regulă la banca centrală.
Președinta BCE: Economia europeană a avut o evoluție mai bună decât se estima, în contextul taxelor vamale americane
Economia europeană s-a descurcat mai bine decât se estima, în contextul noilor taxe vamale anunțate de președintele american Donald Trump, parțial datorită faptului că Uniunea Europeană nu a aplicat măsuri de retorsiune, a afirmat președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, transmite AP, potrivit Agerpres.
Impactul războiului comercial declanșat de Trump asupra creșterii economice și inflației în cele 20 de țări din zona euro a fost de asemenea atenuat de aprecierea monedei unice și de finalizarea acordului comercial cu Trump, a declarat șefa BCE.
„În urmă cu un an am estimat că taxele vamale americane vor provoca economiei zonei euro un șoc major. Unele din aceste estimări încă nu au fost confirmate”, a afirmat Lagarde la o conferință în Helsinki, Finlanda.
Oficialul a explicat că a existat un impact redus asupra inflației, iar efectele asupra creșterii economice „au fost relativ moderate”, datorită măsurilor de stimulare a creșterii adoptate de guvernele europene. Ca rezultat, politica monetară a BCE a fost adecvată și, prin urmare, „instituția nu își poate lua angajamentul referitor la deciziile viitoare privind dobânda”, a declarat Lagarde.
Banca Centrală Europeană a menținut nemodificate dobânzile, la reuniunea de politică monetară de luna trecută, în linie cu previziunile, dar nu a oferit indicii privind viitoarele decizii de politică monetară.
Consiliul guvernatorilor de la Banca Centrală Europeană „este decis să se asigure că inflația se va stabiliza la ținta sa de 2% pe termen mediu” și „a stabilit că rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2,00%, 2,15% și, respectiv, 2,40%”, se arată într-un comunicat al BCE.
Următoarea reuniune de politică monetară este programată în 30 octombrie, iar analiștii se așteaptă la menținerea dobânzilor.
În iulie, Statele Unite și Uniunea Europeană au ajuns la un acord comercial, punând capăt unui impas transatlantic care a durat mai multe luni.
Acordul prevede o taxă de bază de 15% pentru majoritatea exporturilor UE către SUA, limitând o taxă vamală mai mare pentru produsele UE vândute pe piața americană. Cu toate acestea, taxa este mai mare decât înainte de venirea lui Trump la putere, iar exporturile de oțel rămân supuse unei taxe de 50%, ceea ce reprezintă un regres pentru această industrie.
Banca Centrală Europeană vizează anul 2029 ca termen realist pentru lansarea euro digital
Banca Centrală Europeană vizează anul 2029 ca termen realist pentru lansarea euro digital, un instrument de plată online esențial, sprijinit de banca centrală, a declarat Piero Cipollone, membru în boardul executiv al BCE, transmite presa internațională și Agerpres.
Parlamentul European, Consiliul European și Comisia Europeană și-ar putea finaliza, până în mai, punctele de vedere, apoi se va trece la elaborarea în comun a legislației. După adoptarea acesteia, BCE va avea nevoie de doi – trei ani pentru lansarea euro digital, a afirmat oficialul BCE la evenimentul „Viitorul finanțelor”, organizat de Bloomberg.
Proiectul euro digital câștigă teren, iar discuțiile în rândul statelor membre ale zonei euro progresează, susține Cipollone. Miniștrii de Finanțe din zona euro au ajuns săptămâna trecută la un acord privind limitele deținerilor clienților, un progres semnificativ.
„Discuțiile la nivelul statelor membre avansează. O potențială dată de lansare a euro digital ar putea fi mijlocul lui 2029”, a declarat Cipollone.
BCE lucrează de ani de zile la pregătirea unui posibil euro digital, care ar putea deveni o alternativă la sistemele dominante de plăți Visa și Mastercard din SUA.
„Trebuie să mergem înainte cu propriul nostru sistem de plăți digital, pentru a reduce dependența de alți furnizori. Cred că este o zonă cheie de progres, unde trebuie să avansăm și să face rapid progrese”, a afirmat recent ministrul spaniol de Finanțe, Carlos Cuerpo.
Deși sprijinul politic pentru un euro digital pare a fi extins, Parlamentul European nu a adoptat legislația necesară, argumentând că încă trebuie analizate anumite detalii.
Comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis a subliniat, de asemenea, necesitatea ca Europa să aibă un sistem de plăți independent pentru cumpărăturile online, în condițiile în care din ce în ce mai multe afaceri își mută activitatea pe internet.
„Este important să consolidăm autonomia strategică a Europei, să nu depindem de sisteme de plăți externe, să avem un sistem de plăți adecvat la nivel european”, a declarat vineri Dombrovskis.
Unele state membre UE au propriile sisteme de plăți naționale digitale, dar niciunul nu este acceptat în interiorul blocului comunitar.
Deși Comisia Europeană a propus în 2023 legislația privind crearea euro digital, nu s-au întâmplat prea multe de atunci. Unii parlamentari și bancheri sunt îngrijorați că euro digital va determina firmele să nu mai apeleze la sectorul bancar și vor apărea riscuri legate de stabilitate.
„BCE poate furniza arhitectura de bază prin care sectorul privat poate apoi construi soluțiile necesare. Vedem euro digital ca un proiect important, atât în privința dezvoltării tehnologice, cât și a autonomiei strategice a UE”, a dat asigurări Dombrovskis.
BCE și-a atins ținta de inflație, dar incertitudinile economice persistă, avertizează Lagarde
Banca Centrală Europeană (BCE) a reușit să aducă inflația la nivelul-țintă de 2%, dar perspectivele economice rămân marcate de incertitudini, în pofida acordului comercial recent încheiat între Uniunea Europeană și Statele Unite, a declarat președinta instituției, Christine Lagarde, într-un interviu pentru postul danez DRTV, citat de Bloomberg, preluat de Agerpres.
„Ratele dobânzilor trebuie să vizeze nivelul inflației, ceea ce vizăm într-adevăr, și la care am ajuns acum”, a subliniat Lagarde.
Potrivit Eurostat, rata anuală a inflației în zona euro a rămas în august la 2%, exact obiectivul pe termen mediu al BCE. Șefa băncii centrale a menționat că incertitudinea economică s-a diminuat după introducerea tarifelor comerciale convenite de UE și SUA.
„Nivelul de incertitudine s-a redus cu aproximativ 50% și este o îmbunătățire semnificativă față de situația în care ne aflam. Dar încă avem incertitudini și toată lumea trebuie să le gestioneze”, a spus Lagarde.
La ultima reuniune de politică monetară, BCE a decis să mențină dobânzile neschimbate, conform așteptărilor piețelor, fără a oferi, însă, indicații clare asupra viitoarelor măsuri. Instituția a reafirmat că rămâne angajată să stabilizeze inflația la ținta de 2% și a confirmat păstrarea ratelor actuale: 2,00% pentru facilitatea de depozit, 2,15% pentru operațiunile principale de refinanțare și 2,40% pentru facilitatea de creditare marginală.
În timp ce o parte dintre oficialii BCE consideră că nu se impune, deocamdată, o relaxare suplimentară a politicii monetare, alții nu exclud posibilitatea unor noi intervenții, dacă situația economică o va cere.
