Șefa BCE cere reguli mai stricte pentru fondurile de investiții pentru a evita noi crize financiare

Fondurile de investiții care s-au extins în zona creditării trebuie reglementate mai strict pentru a preveni apariția unei noi crize financiare, a avertizat vineri președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, potrivit Politico.

„Este imperativ să extindem supravegherea asupra entităților non-bancare implicate în activități similare băncilor sau care au legături semnificative cu sectorul bancar – iar factorii de decizie trebuie să acționeze mai devreme decât mai târziu”, a declarat Lagarde într-un discurs la Amsterdam, cu ocazia retragerii lui Klaas Knot, fost președinte al Consiliului pentru Stabilitate Financiară.

Șefa BCE a atras atenția că, odată cu trecerea timpului de la ultima mare criză financiară, vigilența factorilor de decizie s-a diminuat, deși riscurile continuă să se acumuleze în sistem. De data aceasta, ele sunt concentrate în fonduri speculative și fonduri de credit, nu în sectorul bancar tradițional, în principal pentru că băncile au suportat cea mai mare parte a valului de reglementări adoptate după criza din 2008.

Lagarde a subliniat că acest dezechilibru a creat un teren de joc inegal între bănci și entitățile non-bancare și a recunoscut existența unei „oboseli în materie de reglementare” care a determinat băncile să facă presiuni pentru un regim mai relaxat.

Totuși, soluția nu este reducerea reglementărilor pentru bănci, a precizat ea, ci aplicarea unor standarde mai stricte și pentru fondurile de investiții.

„Prevenirea instabilității este întotdeauna mai puțin costisitoare decât repararea daunelor după aceea”, a avertizat Lagarde, subliniind că povara acestor reparații ajunge de regulă la banca centrală.