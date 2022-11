Șefa CE și comisarul pentru energie vor prezenta joi, la Chișinău, un nou sprijin financiar și instrumente pentru a ajuta R. Moldova să facă față crizei energetice acute

În urma reuniunii Consiliului European din 20-21 octombrie 2022, Comisia Europeană a propus miercuri un pachet de sprijin fără precedent pentru Ucraina, în valoare de până la 18 miliarde de euro pentru 2023, un pachet de asistență care va veni sub forma unor împrumuturi extrem de avantajoase, plătite în tranșe regulate începând cu 2023, informează executivul de la Bruxelles într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Această asistență financiară stabilă, regulată și previzibilă – în medie de 1,5 miliarde de euro pe lună – va contribui la acoperirea unei părți semnificative a nevoilor de finanțare pe termen scurt ale Ucrainei pentru 2023, pe care autoritățile ucrainene și Fondul Monetar Internațional le estimează la 3 – 4 miliarde de euro pe lună.

Sprijinul propus de UE ar trebui să fie dublat de eforturi similare din partea altor donatori importanți pentru a acoperi toate nevoile de finanțare ale Ucrainei pentru 2023, mai arată sursa citată.

“UE continuă să fie solidară cu Ucraina (…) Pregătim terenul pentru o reconstrucție prin care Ucraina să progreseze pe calea sa europeană“, a declarat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

The EU continues to stand in solidarity with Ukraine.

We propose an €18 billion support package for 2023.

Funding in regular tranches to help recovery in the short-term and strengthen institutions.

Preparing the ground for a reconstruction of 🇺🇦 progressing on the EU path.

