Șefa Comisiei Europene se bazează pe „capacitatea de a conduce și pe spiritul profund european” al Spaniei în vederea progresului agendei legislative și politice a UE în timpul președinției Consiliului

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se bazează pe „capacitatea de a conduce și pe spiritul profund european” al Spaniei în vederea progresului agendei legislative și politice a UE în următoarele șase luni de mandat ale acestei țări la cârma Consiliului.

Von der Leyen și echipa sa au sosit luni, la Madrid, pentru o reuniune de o zi cu guvernul spaniol, pe tema programului Spaniei la președinția Consiliului UE, pe care țara o exercită pentru a cincea oară. După întrevederea cu premierul Pedro Sanchez, președinta Executivului european a apărut alături de acesta într-o conferință de presă la Muzeul Colecțiilor Regale.

Continuarea sprijinului pentru Ucraina, un pact privind migrația, relațiile UE cu America Latină și reindustrializarea Europei se numără printre prioritățile Spaniei pentru cele șase luni de președinție.

On some crucial legislative files, the last miles can be difficult.

So we need @eu2023es’ support to see them through.

We can count on Spain’s government’s leadership and dedication ↓

https://t.co/Q4ZnMxDFwt

