Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost decorată la Kiev de Volodimir Zelenski pentru susținerea Ucrainei în fața agresiunii Rusiei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost decorată, joi, la Kiev cu “Ordinul Iaroslav cel Înțelept” de către președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru sprijinul pe care Uniunea Europeană l-a acordat Ucrainei pentru a face față războiului declanșat de Federația Rusă, inclusiv prin acordarea statutului.

“Dragă Volodimir, mulțumesc pentru distincția “Ordinul Iaroslav cel Înțelept, gradul I”. Aceasta este o mare onoare. O accept în numele tuturor cetățenilor UE. Și ca un simbol al legăturii noastre puternice“, a scris Ursula von der Leyen, pe Twitter, aflată la a treia sa vizită la Kiev de la debutul războiului.

Dear Volodymyr @ZelenskyyUA, thank you so much for the award of the First Class of the Order of Yaroslav the Wise.

This is a great honour.

I accept it in the name of all EU citizens.

And as a symbol of our strong bond. pic.twitter.com/6W8JPLTao3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022