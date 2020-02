Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, „profund șocată de tragedia” din orașul german Hanau

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen s-a declarat „profund șocată” de atacul sângeros care a avut loc miercuri noaptea în orașul german Hanau, asupra a două baruri de narghilea.

„Sunt profund şocată de tragedia care a avut loc noaptea asta în Hanau. În această dimineaţă, mă gândesc cu multă tristeţe la familiile şi apropiaţii victimelor şi vreau să transmit cele mai sincere condoleanţe. Astăzi, le împărtăşim doliul”, este mesajul transmis de von der Leyen pe Twitter.

I am deeply shocked by the tragedy that took place last night in Hanau. My thoughts are with the families and friends of the victims, to whom I want to extend my sincerest condolences. We mourn with you today.

