Șefa diplomației britanice, invitată de Bogdan Aurescu la București: Este necesară semnarea noii Declarații Comune de Parteneriat Strategic România – Regatul Unit

Premierul britanic Boris Johnson s-a adresat marţi direct cetăţenilor ruşi, în limba rusă, cărora le-a spus într-o înregistrare video că merită să afle adevărul despre atrocităţile comise în Ucraina după invazia rusă, transmite AFP, potrivit Agerpres.

“Poporul rus merită adevărul, meritaţi faptele”, a spus liderul conservator în limba rusă la începutul unui videoclip scurt, postat pe reţelele de socializare, după care a continuat să vorbească în limba engleză, scrie The Guardian.

Premierul britanic a declarat că informaţiile din Ucraina despre atrocităţile atribuite armatei ruse “în Bucea, Irpin şi în alte părţi din Ucraina au îngrozit lumea”.

Sunt “atât de şocante, atât de dezgustătoare, (încât) nu este de mirare că guvernul vostru încearcă să vi le ascundă”, a spus el.

“Preşedintele vostru ştie că nu aţi sprijini acest război dacă aţi putea vedea ce se întâmplă”, a adăugat el, referindu-se la preşedintele Vladimir Putin.

De la declanşarea invaziei ruse, site-urile multor mass-media ruse şi străine au fost blocate în Rusia. “Preşedintele vostru este acuzat de crime de război. Dar nu pot să cred că acţionează în numele vostru“, a conchis Boris Johnson, folosind din nou limba rusă.

To the Russian people, look at what is being done in your name.

You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022