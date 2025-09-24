MAREA BRITANIE
Șefa diplomației britanice: Regatul Unit este pregătit să acționeze la încălcările „provocatoare și nesăbuite ale spațiului aerian al NATO”
Șefa diplomației britanice, Yvette Cooper, a declarat marți că Regatul Unit este „pregătit să acționeze”, după ce președintele american Donald Trump a cerut țărilor NATO să doboare avioanele ruse care pătrund în spațiul Alianței, transmite DPA, preluat de Agerpres.
Vorbind în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, Cooper a condamnat Moscova pentru încălcările repetate ale spațiului aerian aliat: „În ultimele săptămâni, am asistat la încălcări provocatoare și nesăbuite ale spațiului aerian al NATO în Estonia, Polonia și România, acte cărora NATO se opune ferm, și vom fi pregătiți să acționăm.”
Oficialul britanic a subliniat că „securitatea Ucrainei este securitatea noastră și toți depindem de respectarea Cartei ONU”. „Acțiunile Rusiei caută să ne submineze democrația și să răspândească instabilitatea mult dincolo de frontierele Europei”, a adăugat Cooper.
Declarațiile vin la scurt timp după ce președintele Donald Trump a afirmat că Ucraina își poate recupera întreg teritoriul ocupat de Rusia, o schimbare de atitudine față de poziția anterioară, când îndemnase Kievul să accepte concesii teritoriale.
După reuniunea Consiliului Nord-Atlantic convocată la solicitarea Estoniei, NATO a avertizat că va răspunde ferm la provocările Moscovei.
„Rusia nu ar trebui să aibă dubii: NATO și aliații vor folosi, în concordanță cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a ne apăra și pentru a descuraja toate amenințările, din toate direcțiile”, se arată în declarația adoptată marți.
În ultimele zile, au avut loc mai multe incidente în regiune. Trei avioane militare ruse au intrat vineri în spațiul aerian estonian, unde au rămas timp de 12 minute, fapt negat de Moscova. Înainte de acest episod, Polonia a raportat pătrunderea a circa 20 de drone ruse, dintre care trei au fost doborâte, iar România a denunțat la rândul său o încălcare a spațiului aerian de către o dronă rusească.
Ionuț Moșteanu, întrevedere cu ambasadorul britanic la București: Parteneriatul strategic cu Regatul Unit, esențial pentru consolidarea și modernizarea capacității de apărare a României
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a primit marți, 23 septembrie, vizita ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la București, E.S. Giles Portman, informează MApN.
Potrivit sursei citate, în cadrul întrevederii, au fost abordate subiecte de interes strategic mutual privind situația de securitate în regiunea Mării Negre, implementarea Acordului bilateral de cooperare în domeniul apărării și pregătirea Reuniunii miniștrilor apărării din țări membre ale NATO, care va avea loc în luna octombrie a acestui an.
Pe agenda întâlnirii s-a aflat, de asemenea, subiectul referitor la sprijinul pentru Ucraina, inclusiv prin proiecte și inițiative specifice. În acest context, au fost purtate discuții privind cooperarea dintre cele două state în cadrul oferit de Coaliția pentru capabilități maritime, sub umbrela Grupului de contact pentru Ucraina (UDCG).
„Regatul Unit este unul dintre cei mai importanți parteneri și aliați ai României, Parteneriatul nostru strategic fiind esențial pentru consolidarea și modernizarea capacității de apărare a României și pentru securitatea europeană și susținerea apărării Ucrainei”, a declarat ministrul apărării naționale.
Din perspectiva apărării colective a NATO, cei doi oficiali au apreciat cooperarea foarte bună dintre România și Regatul Unit, în contextul multiplelor provocări la adresa securității Alianței și a evoluției războiului din Ucraina. Ministrul Moșteanu a evidențiat, totodată, rolul țării noastre în consolidarea posturii de apărare și descurajare pe flancul estic al NATO.
Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște oficial statul Palestina, duminică, înaintea unei săptămâni decisive la ONU
Marea Britanie și Portugalia urmează să recunoască oficial, duminică, statul Palestina, cu doar o zi înainte de începerea dezbaterilor de la Adunarea Generală a ONU, unde soluția a două state va fi în centrul discuțiilor, transmit agențiile internaționale de presă.
Decizia marchează o schimbare majoră de poziție pentru doi dintre aliații tradiționali ai Israelului, în contextul intensificării ofensivei israeliene în Gaza după atacul Hamas din octombrie 2023. Teritoriul palestinian asediat a fost devastat de bombardamente, confruntându-se cu pierderi masive de vieți omenești, distrugeri extinse și o criză alimentară gravă care a dus la declararea foametei în anumite zone.
Potrivit presei britanice, premierul Keir Starmer va anunța schimbarea de politică duminică, în pofida opoziției vehemente a Israelului, relatează DW. Liderul laburist afirmase încă din iulie că Marea Britanie va recunoaște Palestina dacă Israelul nu face pași concreți către o încetare a focului cu Hamas până la întrunirea ONU. „Această mișcare va contribui la un proces de pace real, într-un moment de maximă importanță pentru soluția celor două state”, declara Starmer la acea vreme.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a acuzat atunci pe liderul britanic că „răsplătește terorismul monstruos și face jocul ideologiei jihadiste”.
Și Portugalia își va anunța duminică recunoașterea oficială a statului Palestina, a confirmat Ministerul de Externe de la Lisabona. Guvernul portughez își exprimase deja în iulie intenția de a face acest pas, invocând „evoluția extrem de îngrijorătoare a conflictului, criza umanitară și amenințările repetate ale Israelului de a anexa teritorii palestiniene”, relatează BBC.
În ultimele luni, Israelul a intensificat bombardamentele asupra Gazei, în timp ce armata israeliană a avertizat că va folosi „o forță fără precedent” pentru a captura orașul Gaza.
Franța și Canada se numără, de asemenea, printre națiunile occidentale care ar urma să recunoască statul Palestina la reuniunea ONU din această săptămână, iar aproximativ zece state ar putea face anunțuri similare.
Israelul a condamnat ferm aceste inițiative și a amenințat cu anexarea Cisiordaniei în replică. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri pentru AFP că „lumea nu ar trebui să se lase intimidată de riscul de represalii din partea Israelului”.
Războiul a izbucnit după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, care a ucis 1.219 persoane în Israel, majoritatea civili, potrivit unui bilanț AFP bazat pe date oficiale. Ofensiva de represalii a Israelului a provocat moartea a cel puțin 65.208 persoane în Gaza, majoritatea civili, conform datelor ministerului sănătății din enclavă, considerate fiabile de ONU.
Șeful MI6 în exercițiu nu vede „nicio dovadă” că Putin ar fi interesat de o pace negociată în Ucraina: A mușcat mai mult decât poate mesteca. Credea că obține o victorie ușoară, dar i-a subestimat pe ucraineni
Șeful MI6 în exercițiu, Richard Moore, a avertizat că nu vede „nicio dovadă” că președintele rus Vladimir Putin ar fi interesat de o pace negociată fără capitularea Ucrainei, informează Reuters, citat de The Guardian.
La Istanbul, el a declarat că Putin „ne amână” cu promisiuni de progrese în procesul de pace, a adăugat AP.
„El încearcă să-și impună voința imperială prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție. Dar nu poate reuși. Sincer vorbind, Putin a mușcat mai mult decât poate mesteca. Credea că va obține o victorie ușoară. Dar el – și mulți alții – i-au subestimat ucrainenii. Dar el minte. Minte lumea. Minte poporul său. Poate că minte chiar și pe sine însuși”, a spus Moore.
El a afirmat că Putin „ipotechează viitorul țării sale pentru propria moștenire personală și pentru o versiune distorsionată a istoriei”, iar războiul „accelerează acest declin”.
Moore va părăsi funcția la sfârșitul lunii, iar prerogativele sale vor fi preluate de Blaise Metreweli.
Recent, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel la partenerii săi să oprească mașinăria de război rusă prin impunerea de sancțiuni și tarife vamale dure împotriva Moscovei și a arătat că împărtășește opinia Statelor Unite, ca țările NATO să nu mai achiziționeze petrol din Rusia.
Uniunea Europeană a prelungit cu încă șase luni, până la 15 martie 2026, măsurile restrictive care vizează persoanele responsabile de subminarea sau amenințarea integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.
De asemenea, prin Înaltul său Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, UE a anunțat că lucrează la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, care ar urma să fie prezentat astăzi.
Potrivit The Guardian, care citează Reuters, acesta cuprinde și prevederea de a stopa importul de gaz natural lichefiat din Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme față de termenul stabilit inițial.
Zilele trecute, ministrul polonez al energiei, Miłosz Motyka, a solicitat UE să înceteze importurile de petrol din Rusia până la sfârșitul anului 2026 „pentru a nu mai finanța mașinăria de război a Rusiei” și pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina.
Într-o scrisoare trimisă celorlalți miniștri ai energiei din UE la doar câteva zile după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez și consultată de The Guardian, Motyka a susținut că „circumstanțele internaționale actuale, combinate cu necesitatea de a consolida reziliența economiilor europene, necesită un răspuns comun”.
El a afirmat că angajamentul față de termenul limită de 2026 ar „stabili un calendar clar și ar demonstra hotărârea noastră de a obține independența față de aprovizionarea cu petrol, care implică riscuri politice și strategice”.
Polonia a solicitat, de asemenea, „mecanisme compensatorii coordonate” pentru a contribui la „o tranziție echitabilă și ordonată” pentru țările cele mai afectate, care ar include și măsuri privind „protejarea accesului la surse alternative de petrol în cazul unor întreruperi”.
Șefa diplomației britanice: Regatul Unit este pregătit să acționeze la încălcările „provocatoare și nesăbuite ale spațiului aerian al NATO”
