Șefa diplomației britanice: Regatul Unit este pregătit să acționeze la încălcările „provocatoare și nesăbuite ale spațiului aerian al NATO”

Șefa diplomației britanice, Yvette Cooper, a declarat marți că Regatul Unit este „pregătit să acționeze”, după ce președintele american Donald Trump a cerut țărilor NATO să doboare avioanele ruse care pătrund în spațiul Alianței, transmite DPA, preluat de Agerpres.

Vorbind în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, Cooper a condamnat Moscova pentru încălcările repetate ale spațiului aerian aliat: „În ultimele săptămâni, am asistat la încălcări provocatoare și nesăbuite ale spațiului aerian al NATO în Estonia, Polonia și România, acte cărora NATO se opune ferm, și vom fi pregătiți să acționăm.”

Oficialul britanic a subliniat că „securitatea Ucrainei este securitatea noastră și toți depindem de respectarea Cartei ONU”. „Acțiunile Rusiei caută să ne submineze democrația și să răspândească instabilitatea mult dincolo de frontierele Europei”, a adăugat Cooper.

Declarațiile vin la scurt timp după ce președintele Donald Trump a afirmat că Ucraina își poate recupera întreg teritoriul ocupat de Rusia, o schimbare de atitudine față de poziția anterioară, când îndemnase Kievul să accepte concesii teritoriale.

După reuniunea Consiliului Nord-Atlantic convocată la solicitarea Estoniei, NATO a avertizat că va răspunde ferm la provocările Moscovei.

„Rusia nu ar trebui să aibă dubii: NATO și aliații vor folosi, în concordanță cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a ne apăra și pentru a descuraja toate amenințările, din toate direcțiile”, se arată în declarația adoptată marți.

În ultimele zile, au avut loc mai multe incidente în regiune. Trei avioane militare ruse au intrat vineri în spațiul aerian estonian, unde au rămas timp de 12 minute, fapt negat de Moscova. Înainte de acest episod, Polonia a raportat pătrunderea a circa 20 de drone ruse, dintre care trei au fost doborâte, iar România a denunțat la rândul său o încălcare a spațiului aerian de către o dronă rusească.