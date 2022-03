Șefa diplomației britanice: Sancțiunile împotriva Rusiei vor dispărea doar cu un acord total de încetare a focului și retragerea trupelor din Ucraina

Președintele american Joe Biden a susținut sâmbătă seara, la Varșovia, cea mai mare capitală de pe flancul estic al NATO, un discurs epocal în care a etalat din nou bătălia majoră și istorică între democrații și autocrații, purtată acum prin războiul ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei, și pe care l-a încheiat cu un mesaj adresat rușilor – potrivit căruia președintele Vladimir Putin nu poate rămâne la putere – și printr-un citat al Papei Ioan Paul al II-lea.

În ceea ce presa internațională l-a considerat cel mai important discurs al mandatului său de până acum, Biden a reafirmat unitatea NATO în fața agresiunii ruse din Ucraina la finalul unei vizite în Europa care a debutat cu summit-urile NATO, G7 și cu participarea liderului de la Casa Albă la summitul Consiliului European, la Bruxelles.

Joe Biden a început și a încheiat discursul de la Varșovia făcând referire la mesajul transmis de Papa Ioan Paul al II-lea, născut în Polonia, către Uniunea Sovietică în 1979.

“Nu vă fie teamă”, a spus al doilea președinte catolic din istoria Statelor Unite, salutând și elogiind curajul și viziunea lui Lech Walesa, lider al revoluției poloneze și primul președinte al Poloniei post-comuniste, dar și a lui Madeleine Albright, prima femeie secretar de stat al SUA, născută în Cehoslovacia, artizană a primei extinderi NATO către Est și care a decedat acum câteva zile.

“Suntem din nou într-o mare bătălie pentru libertate, o bătălie între democrație și autocrație, între libertate și represiune. În această bătălie, trebuie să fim lucizi. Această bătălie nu va fi câștigată nici în câteva zile, nici în câteva luni. Trebuie să ne întărim pentru lupta lungă care ne așteaptă”, a declarat președintele american în discursul rostit în fața polonezilor și ucrainenilor adunați în fața Castelului Regal din Varșovia.

This battle will not be won in days or months either. We need to steel ourselves for the long fight ahead.

A battle between democracy and autocracy. Between liberty and repression.

We are engaged anew in a great battle for freedom.

Inevitabil, Joe Biden, un veteran cu o experiență politică internațională de cinci decenii, a invocat căderea Cortinei de Fier, subliniind că testul fundamental al generației prezentului este să apere democrația “sugrumată” acum de Rusia.

“Ungaria în 1956, Polonia în 1956 și apoi din nou în 1981, Cehoslovacia în 1968 – tancurile sovietice au zdrobit revoltele democratice, dar rezistența a continuat până când, în cele din urmă, în 1989, Zidul Berlinului și toate zidurile dominației sovietice, au căzut și poporul a învins. Bătălia pentru democrație nu s-a putut încheia și nu s-a încheiat odată cu sfârșitul Războiului Rece. În ultimii 30 de ani, forțele autocrației au reînviat peste tot în lume, semnele sale distinctive sunt cele cunoscute. Disprețul față de statul de drept, disprețul față de libertatea democratică, disprețul față de adevărul însuși. Astăzi, Rusia a sugrumat democrația”, a spus președintele american, relatează CNN.

The brave Ukrainian resistance is a front in a larger fight: for the essential democratic principles that unite all free people.

These principles are essential for a free society, but have always been embattled.

Every generation has had to defeat democracy’s mortal foes.

