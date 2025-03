Șefa diplomației europene avertizează că Moscova nu poate fi de încredere: „Rusia nu dorește cu adevărat să facă niciun fel de concesii”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a început miercuri o vizită oficială în Finlanda, fiind primit cu onoruri la Palatul Prezidențial din Helsinki de către omologul său finlandez, Alexander Stubb. Zelenski a sosit în Finlanda marți, împreună cu soția sa, Olena Zelenska, la invitația președintelui Stubb și a soției acestuia, Suzanne Innes-Stubb, potrivit EFE, preluat de Agerpres.

După ceremonia de bun venit, Zelenski și Stubb vor avea discuții oficiale axate pe sprijinul militar și financiar al Finlandei pentru Ucraina, precum și pe soluțiile pentru încheierea războiului declanșat de Rusia. La aceste discuții vor participa și mai mulți membri ai guvernului finlandez, printre care ministrul de externe, Elina Valtonen, ministrul apărării, Antti Hakkanen, și ministrul finanțelor, Riikka Purra.

Together with the First Lady @ZelenskaUA, I am on an official visit to our friends and principled allies—Finland.

Meetings will be held with President Alexander Stubb and First Lady Suzanne Innes-Stubb, Speaker Jussi Halla-aho and members of Parliament, Prime Minister Petteri… pic.twitter.com/3zRtvxn5o1

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2025