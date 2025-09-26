NATO
Șefa diplomației finlandeze: În fața unei puteri imperialiste, diplomația abia dacă ajută. Rusia înțelege doar limbajul puterii militare
Ministrul de externe al Finlandei, Elina Valtonen, a declarat într-un interviu acordat DW, în marja Adunării Generale a ONU, că diplomația are un efect limitat în relația cu Rusia.
„În fața unei puteri imperialiste precum Rusia, diplomația abia dacă ajută”, a afirmat Valtonen. „Am încercat ani de zile… Nimic nu a funcționat, ei au continuat doar să avanseze”, a adăugat șefa diplomației finlandeze, amintind de războiul Rusiei împotriva Georgiei în 2008 și de agresiunea declanșată asupra Ucrainei încă din 2014.
„Din păcate, se pare că Rusia înțelege doar limbajul puterii militare. Diplomația este bună, dar avem nevoie și de descurajare și apărare credibile pentru a o forța să negocieze și să se implice în discuții diplomatice”, a avertizat Valtonen.
Comentariul vine ca reacție la afirmațiile ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, potrivit căruia NATO și UE ar fi declarat război Rusiei. „Este, desigur, o minciună totală, pentru că Rusia duce război împotriva Ucrainei din 2014. Invazia la scară largă a început acum trei ani și jumătate”, a spus Valtonen.
Oficialul finlandez a subliniat că „lumea știe că președintele Zelenski și Ucraina sunt pregătiți pentru o încetare a focului și pentru negocieri”, în timp ce Rusia continuă să lupte pe front și să atace deliberat civili cu drone și rachete.
Ministrul de externe de la Helsinki a arătat că Finlanda nu și-a făcut niciodată iluzii cu privire la Rusia și a investit constant în apărare și descurajare, fiind conștientă de amenințările potențiale.
„Vedem acum că Rusia nu are doar capacitatea, ci și voința de a amenința practic orice țară din lume care este dedicată democrației și libertății pentru cetățenii săi”, a declarat Valtonen.
Șefa diplomației finlandeze a adăugat că Moscova poartă un război hibrid nu doar în Europa, ci la scară globală: „Toată lumea este îngrijorată de acțiunile Rusiei în Sahel, în Africa de Vest, unde nu doar că sprijină loviturile de stat militare, ci și răspândește dezinformare pentru a destabiliza societăți”, a explicat ministrul finlandez.
NATO a mobilizat avioane de vânătoare pentru a intercepta aparate rusești deasupra Mării Baltice
Avioane interceptoare ale NATO au fost ridicate de la sol în această săptămână pentru a răspunde prezenței unor aeronave militare ruse în apropierea spațiului aerian aliat deasupra Mării Baltice, a anunțat Alianța, citată de agenția dpa, preluat de Agerpres.
Joi seară, Comandamentul Forțelor Aeriene ale NATO a transmis că avioane de luptă ungare au fost trimise să identifice și să escorteze cinci aparate rusești detectate lângă litoralul Letoniei.
Formațiunea era alcătuită din trei MiG-31, un Suhoi Su-30 și un Suhoi Su-35. Potrivit NATO, acestea „nu respectau reglementările internaționale de siguranță a zborurilor”, fapt precizat într-o postare pe Facebook a comandamentului.
Ministrul leton al apărării, Andris Spruds, a salutat reacția forțelor aliate, afirmând că interceptarea a demonstrat „atitudinea eficientizată și proactivă a NATO”.
În ultima perioadă, tot mai multe incidente de acest tip, în care avioane sau drone rusești se apropie sau încalcă spațiul aerian al unor state membre, au stârnit preocupări crescute în rândul aliaților. Trei avioane militare ruse au intrat vinerea trecută în spațiul aerian estonian, unde au rămas timp de 12 minute, fapt negat de Moscova. Înainte de acest episod, Polonia a raportat pătrunderea a circa 20 de drone ruse, dintre care trei au fost doborâte, iar România a denunțat la rândul său o încălcare a spațiului aerian de către o dronă rusească.
Într-o declarație adoptată marți, după reuniunea Consiliului Nord-Atlantic convocată la solicitarea Estoniei, în baza Articolului 4 al Tratatului de la Washington, NATO a avertizat că va răspunde ferm la provocările Moscovei: „Rusia nu ar trebui să aibă dubii: NATO și aliații vor folosi, în concordanță cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a ne apăra și pentru a descuraja toate amenințările, din toate direcțiile”, se arată în textul adoptat.
Ministrul apărării, după ședința CSAT: Comandantul misiunii decide doborârea dronelor sau avioanelor militare care încalcă spațiul aerian al României. Doborârea, o măsură de ultimă instanță
Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a reunit joi, la Palatul Cotroceni, pentru a analiza și completa cadrul legal privind protecția spațiului aerian național, într-un context regional marcat de tensiuni și amenințări persistente, principalul subiect al discuțiilor fiind stabilirea unor proceduri clare pentru intervenția împotriva dronelor și aeronavelor neautorizate.
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a explicat după ședința CSAT că „folosirea armamentului și distrugerea unui avion este ultima măsură, o măsură de ultimă instanță, dacă toți ceilalți pași sunt ignorați și aeronava nu se identifică și nu părăsește spațiul aerian al României”.
El a precizat că în cazul aeronavelor militare „decizia și toată procedura este coordonată și derulată de comandantul misiunii în conformitate cu toate regulile NATO”, în timp ce pentru aeronavele civile „decizia de doborâre este la ministru, ca și până acum”.
Oficialul a arătat că discuțiile s-au concentrat pe două proiecte subsecvente Legii 73/2025, privind intervenția asupra aeronavelor neautorizate.
„Astăzi am completat acest cadru legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor. Toate instituțiile din apărare au o listă de obiective care trebuie protejate, se actualizează în funcție de realități, poate cuprinde obiective temporare, de exemplu atunci când se întâmplă un eveniment important, unde ai, de exemplu, președinți de stat sau premieri într-un spațiu public”, a spus Moșteanu.
El a subliniat și pașii procedurali prevăzuți de legislație.
„Vorbim de trei pași: unul de identificare, al doilea, general, de bruiere, al treilea de intervenție și nu o să intru în mai multe detalii, detaliile fiind clasificate”, a precizat ministrul.
În plus, ministrul a reamintit că pentru aeronavele civile decizia are și „o componentă politică”, evocând lecțiile dure învățate după 11 septembrie 2001.
„De atunci a rămas ca decizia, și suntem practic pe cadru vechi, în care decizia în cazul aeronavei civile cu pilot […] este la ministru, pentru că este o decizie cu o componentă politică atunci când vorbim de civil”, a explicat Moșteanu.
Frontierele estice ale Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât pe 10 septembrie patru din 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările. Și Estonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO, consultări în urma cărora Alianța a precizat că va utiliza, în conformitate cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a se apăra și pentru a descuraja toate amenințările, din toate direcțiile.
În acest context, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, se vor întâlni vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”.
Trump consideră că țările NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești care le încalcă spațiul aerian
Președintele american Donald Trump a declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare aeronave rusești care le încalcă spațiul aerian, în urma a trei incursiuni efectuate de drone sau avioane de vânătoare rusești pe teritoriul Alianței în mai puțin de două săptămâni, relatează The Guardian.
Trump a participat la o întâlnire bilaterală cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.
Întrebat de reporteri dacă țările NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești în cazul în care acestea le încalcă spațiul aerian, președintele a spus: „da, așa cred”.
Frontierele estice ale Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât pe 10 septembrie patru din 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, o dronă rusească a fost detectată pe 13 septembrie în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Marți, NATO a emis o declarație în urma unei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic, transmițând Rusiei că aliații vor utiliza toate instrumentele militare și non-militare pentru a se apăra și a descuraja toate amenințările.
În ce-l privește pe liderul SUA, el a adăugat că sprijinul pentru aliații NATO în această situație ar depinde de circumstanțe, dar și-a exprimat aprecierea pentru puterea de achiziție a Alianței în ceea ce privește armele trimise Ucrainei.
„NATO a făcut un pas înainte, știți, când au trecut de la 2% la 5%. A fost o mare unitate. Sunt multe arme pe care le cumpără, și le cumpără de la noi. Le cumpără de la SUA”, a spus Trump.
La rândul său, Zelenski a declarat că susține afirmațiile lui Donald Trump, făcute în discursul său la Adunarea Generală, în care a spus că SUA ar fi dispuse, iar Europa ar trebui să înceteze să mai cumpere gaz și petrol rusesc atât timp cât Vladimir Putin refuză să pună capăt războiului din Ucraina.
„Ei finanțează războiul împotriva lor înșiși”, a spus Trump în timpul discursului său.
Liderul ucrainean a afirmat că ar fi nevoie de „mai multă presiune și mai multe sancțiuni” pentru a descuraja Kremlinul.
Trump a adăugat că „speră” să poată discuta despre garanțiile de securitate pe care SUA le pot oferi Ucrainei, dar a evitat să ofere detalii. „Este puțin cam devreme pentru a răspunde la această întrebare”, a spus el.
Întrebat despre decizia premierului ungar Viktor Orbán de a continua să cumpere produse energetice din Rusia, Trump s-a arătat încrezător că are puterea de a-și convinge aliatul apropiat.
„Este un prieten de-al meu. Nu am vorbit cu el, dar am sentimentul că, dacă aș face-o, s-ar putea opri, și cred că asta voi face”, a conchis președintele american.
Recent, Donald Trump a declarat că va fi de acord cu sancțiuni „majore” împotriva Rusiei doar dacă țările NATO își vor încheia complet dependența de petrolul rusesc — o cerință dificilă, în condițiile în care state precum Turcia, Ungaria și Slovacia au refuzat să găsească furnizori alternativi. Între timp, Comisia Europeană a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei, care include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia în UE, un plafon de 47,60 dolari pentru petrol, înghețarea activelor unor companii și noi sancțiuni împotriva așa-numitei „flote fantomă” de nave vechi care transportă petrol rusesc cu încălcarea restricțiilor G7
