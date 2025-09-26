Șefa diplomației finlandeze: În fața unei puteri imperialiste, diplomația abia dacă ajută. Rusia înțelege doar limbajul puterii militare

Ministrul de externe al Finlandei, Elina Valtonen, a declarat într-un interviu acordat DW, în marja Adunării Generale a ONU, că diplomația are un efect limitat în relația cu Rusia.

„În fața unei puteri imperialiste precum Rusia, diplomația abia dacă ajută”, a afirmat Valtonen. „Am încercat ani de zile… Nimic nu a funcționat, ei au continuat doar să avanseze”, a adăugat șefa diplomației finlandeze, amintind de războiul Rusiei împotriva Georgiei în 2008 și de agresiunea declanșată asupra Ucrainei încă din 2014.

„Din păcate, se pare că Rusia înțelege doar limbajul puterii militare. Diplomația este bună, dar avem nevoie și de descurajare și apărare credibile pentru a o forța să negocieze și să se implice în discuții diplomatice”, a avertizat Valtonen.

Comentariul vine ca reacție la afirmațiile ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, potrivit căruia NATO și UE ar fi declarat război Rusiei. „Este, desigur, o minciună totală, pentru că Rusia duce război împotriva Ucrainei din 2014. Invazia la scară largă a început acum trei ani și jumătate”, a spus Valtonen.

Oficialul finlandez a subliniat că „lumea știe că președintele Zelenski și Ucraina sunt pregătiți pentru o încetare a focului și pentru negocieri”, în timp ce Rusia continuă să lupte pe front și să atace deliberat civili cu drone și rachete.

Ministrul de externe de la Helsinki a arătat că Finlanda nu și-a făcut niciodată iluzii cu privire la Rusia și a investit constant în apărare și descurajare, fiind conștientă de amenințările potențiale.

„Vedem acum că Rusia nu are doar capacitatea, ci și voința de a amenința practic orice țară din lume care este dedicată democrației și libertății pentru cetățenii săi”, a declarat Valtonen.

Șefa diplomației finlandeze a adăugat că Moscova poartă un război hibrid nu doar în Europa, ci la scară globală: „Toată lumea este îngrijorată de acțiunile Rusiei în Sahel, în Africa de Vest, unde nu doar că sprijină loviturile de stat militare, ci și răspândește dezinformare pentru a destabiliza societăți”, a explicat ministrul finlandez.