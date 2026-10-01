Șefa diplomației române a prezentat, la Bruxelles, inițiativa României privind Platforma pentru reziliența Mării Negre

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a deschis, joi, seminarul „The Black Sea Security Seminar ’26 – Secure Euxeinos, Secure Europe”, organizat de Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate (EUISS) și Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, la Bruxelles.

Seminarul a reunit factori de decizie europeni și experți independenți pentru o discuție privind punerea în aplicare a abordării strategice a Uniunii Europene pentru regiunea Mării Negre, cu accent pe dimensiunea de securitate, cooperarea cu partenerii regionali, complementaritatea dintre eforturile UE și NATO, precum și dezvoltarea conectivității pe axa Dunăre–Marea Neagră.

În intervenția sa, ministrul Oana Țoiu a subliniat că securitatea reprezintă fundamentul abordării strategice a UE pentru regiunea Mării Negre, evidențiind totodată importanța acesteia pentru securitatea energetică și dezvoltarea tehnologică a Europei.

Ministrul român al afacerilor externe a evidențiat necesitatea trecerii de la strategie la acțiune și a consolidării capacității de răspuns la amenințările transfrontaliere. În acest context, Oana Țoiu a prezentat inițiativa României privind Platforma pentru reziliența Mării Negre și a menționat eforturile României și Bulgariei pentru dezvoltarea unui centru de securitate maritimă la Marea Neagră, destinat îmbunătățirii cunoașterii situației maritime și protejării infrastructurii critice, în coordonare cu UE, NATO și partenerii regionali.

Oana Țoiu a subliniat și rolul Mării Negre pentru securitatea alimentară la nivel global, arătând că atacurile Federației Ruse asupra porturilor și infrastructurii de transport ucrainene afectează exporturile de cereale și reziliența economică a Ucrainei, cu efecte asupra statelor dependente de importurile alimentare, în special din Africa și Orientul Mijlociu. În acest context, ministrul a evidențiat contribuția României la menținerea fluxurilor de produse agricole ucrainene prin porturile românești de la Marea Neagră și importanța asigurării unor rute comerciale sigure.