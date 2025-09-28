Șefa diplomației române, discuție cu secretarul general al ONU despre războiul din Ucraina și reglementarea inteligenței artificiale

Ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut o întrevedere cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Gueterres, în marja cele de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU de la New York.

Potrivit șefei diplomației române, discuțiile au vizat evoluțiile regionale generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, dar și inițiativele globale coordonate de ONU în domeniul reglementării și utilizării sigure a inteligenței artificiale.

Oana Țoiu a reafirmat sprijinul ferm al României pentru o Organizație a Națiunilor Unite mai eficientă și angajamentul constant al Bucureștiului pentru consolidarea ordinii internaționale bazate pe reguli.

„România rămâne un partener activ al ONU în promovarea păcii, securității și dezvoltării durabile”, a mai subliniat ministrul român de externe.

Întâlnirea s-a înscris în seria de dialoguri bilaterale și multilaterale pe care oficialul român le are la New York, în contextul dezbaterii generale a Adunării Generale a ONU.