Șefa diplomației române, discuție telefonică cu șefa diplomației UE: Liderii celor 27 de state membre UE se reunesc marți în videoconferință după întâlnirea dintre Trump, Zelenski și lideri europeni

Cei 27 de șefi de state sau de guverne din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc marți, prin videoconferință, pentru a discuta rezultatele întrevederii de luni de la Washington dintre președintele american Donald Trump și cel ucrainean Volodimir Zelenski, acompaniat de mai mulți lideri europeni, pentru a discuta despre încheierea războiului declanșat de Rusia.

Videoconferința a fost anunțată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, dar și de șefa diplomației române, Oana Țoiu, după o convorbire telefonică cu Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate.

“Mâine va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European la ora 14:00, ora României. Am discutat acum cu Kaja Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru a alinia eforturile pentru pace, precum și următorii pași la nivel european. Pentru România asigurarea unei păci de lungă durată, și nu doar a unei pauze nedefinite în război, precum și implicațiile pentru Marea Neagră sunt esențiale în acest proces. Susținem o voce puternică, comună, a Coaliției de voință”, a scris Țoiu, pe Facebook.

Mâine va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European la ora 14:00, ora României. Am discutat acum cu Kaja Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru a alinia eforturile pentru pace,… pic.twitter.com/QJY7zU6WIE — Toiu Oana (@oana_toiu) August 18, 2025

În ceea ce privește poziția României, președintele Nicușor Dan a transmis duminică, la reuniunea prin videoconferință a “Coaliției de Voință”, că România este dispusă să contribuie alături de SUA și Europa la “garanții solide de securitate” pentru Ucraina, subliniind totodată că unitatea transatlantică este “sursa noastră de forță” în fața Rusiei.

Referitor la întrunirea de marți de la nivelul UE, șeful Consiliului European, Antonio Costa, a precizat că reuniunea prin videoconferință a Consiliului European va avea loc pentru a avea loc o informare la nivelul liderilor europeni cu privire la discuțiile de la Washington cu privire la Ucraina.

“Împreună cu SUA, UE va continua să depună eforturi în vederea instaurării unei păci durabile care să protejeze interesele vitale ale Ucrainei și ale Europei în materie de securitate”, a spus Costa.

I have convened a video conference of the members of the European Council for tomorrow at 13.00 CEST, for a debriefing of today's meetings in Washington DC about Ukraine.

Together with the US, the EU will continue working towards a lasting peace that safeguards Ukraine's and… — António Costa (@eucopresident) August 18, 2025

Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, îl însoțesc pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.

Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.

Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri amintiți au găzduit o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”.

Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina. Trump i-a propus lui Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin.

După ce a sosit la Washington în urmă cu câteva ore, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump, într-o postare pe platforma X, pentru invitația la Casa Albă. Liderul de la Kiev s-a declarat încrezător în garanțiile de securitate pentru Ucraina și a subliniat importanța unei păci durabile.

Anunțul Statelor Unite privind acordarea de „garanții de securitate” Ucrainei pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia este o decizie „istorică” , a apreciat duminică Zelenski, cu o zi înaintea întrevederii sale cu președintele Donald Trump la Washington.