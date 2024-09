Șefa diplomației române, în Consiliul de Securitate ONU: Formula de pace a lui Zelenski, singura cale către o pace justă. Stabilitatea R. Moldova este “crucială”

Ministrul britanic de externe, David Lammy, l-a acuzat direct pe Vladimir Putin că se află la cârma unui ”stat mafiot” și l-a comparat cu un proprietar de sclavi într-un discurs vehement în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, informează Politico Europe.

”Știm cine ești”, a spus acesta, adresându-se președintelui rus.

Lammy este primul ministru de externe de culoare al Marii Britanii și a invocat legăturile ancestrale cu sclavia pentru a critica comportamentul lui Putin în invazia Ucrainei.

El a acuzat guvernul rus că ”calcă în picioare dreptul internațional” în timp ce pretinde că apără ”Sudul global”.

”Invazia voastră este în propriul vostru interes. Numai al vostru. Pentru a vă extinde statul mafiot într-un imperiu mafiot. Un imperiu construit pe corupție”, a spus el.

Putin’s invasion of Ukraine is in his interest – and his interest alone.

To expand his mafia state into a mafia empire.

— David Lammy (@DavidLammy) September 25, 2024