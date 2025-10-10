Șefa diplomației române, la Hudson Institute: Parteneriatul Strategic România-SUA, o sursă de soluții la problemele din regiunea Mării Negre

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat joi, 9 octombrie 2025, la o discuție găzduită de Hudson Institute, în care a prezentat perspectiva României asupra competiției strategice globale ce definește actualul sistem internațional.

Oficialul român a susținut că această competiție, alimentată de evoluții tehnologice, geopolitice și geo-economice, va continua să caracterizeze situația la nivel internațional cel puțin pe termen mediu: „Puterile revizioniste acționează ca multiplicatori de putere și se influențează reciproc, punând presiune asupra intereselor americane și occidentale în multiple zone ale lumii simultan”, a transmis șefa diplomației române.

În acest context, ministrul Oana Țoiu a explicat concepția României asupra unui parteneriat transatlantic caracterizat de cooperare, coordonare și complementaritate între toate elementele sale: în cadrul NATO, la nivelul parteneriatelor UE cu Marea Britanie, respectiv Canada, și în cadrul parteneriatelor bilaterale ale României cu SUA, Marea Britanie și Canada.

De asemenea, a punctat importanța regiunii Mării Negre, aflată în centrul competiției strategice, unde acțiunile Federației Ruse, atât premergătoare, cât mai ales ulterioare agresiunii asupra Ucrainei, ilustrează consecințe posibile în alte regiuni ale globului dacă agresiunea nu este sancționată.

Oficialul român a pledat pentru atenție particulară asupra Mării Negre în stabilirea unei noi sinergii între componentele relației transatlantice și a subliniat faptul că Parteneriatul Strategic România-SUA este o sursă de soluții la problemele regionale și a prezentat modul în care România contribuie la procesul de construire a unor lanțuri reziliente de aprovizionare cu energie, atât prin propria producție de energie electrică și gaze naturale, cât și prin calitatea de punct-cheie în cadrul proiectelor de conectivitate nord-sud și est-vest susținute de SUA: „Inițiativele comune în domeniul energiei nucleare, precum proiectul SMR Doicești, vor amplifica la rândul lor prezența americană pe piața europeană a energiei”, mai transmite o postare a MAE pe pagina de Facebook.

A mai fost menționat și rolul de hub logistic al României în procesul de reconstrucție a Ucrainei și al implementării Acordului SUA-Ucraina privind mineralele critice, insistând asupra faptului că toate aceste oportunități pot fi fructificate doar dacă regiunea Mării Negre este un spațiu sigur, deschis și liber.

Ministrul Oana Țoiu a prezentat contribuția României la securitatea regională prin consolidarea propriilor capabilități militare și facilități logistice aferente, participarea la demersurile de deminare alături de Bulgaria și Turcia și dezvoltarea industriei de apărare locale.

Totodată, a punctat necesitatea unei prezențe militare americane stabile în România, arătând și beneficiile pe care aceasta le aduce SUA din punct de vedere al proiecției de putere în Europa și în jurul ei, evidențiînd faptul că prezența militarilor americani în țara noastră reduce costul protejării intereselor americane în Europa și spațiile adiacente.