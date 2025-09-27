ROMÂNIA
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, la Universitatea Princeton: România susține consolidarea parteneriatului transatlantic
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat joi, 25 septembrie, la o discuție pe tema optimizării parteneriatului transatlantic în vederea abordării provocărilor geopolitice și globale, găzduită de Școala de Afaceri Publice și Internaționale a Universității Princeton, informează un comunicat al MAE.
Ministrul român a susținut că un parteneriat transatlantic robust, caracterizat de cooperare, coordonare și complementaritate între elementele sale – NATO, parteneriatele UE cu statele din America de Nord și UK, precum și parteneriatele României cu SUA, Marea Britanie și Canada – reprezintă un interes național esențial, pe care România îl va promova și apăra.
Am avut plăcerea de a susține o intervenție la Universitatea @Princeton, pe tema modalităților prin care România și partenerii săi lucrează pentru optimizarea parteneriatului transatlantic în era competiției strategice. Cuprinzând relațiile noastre la toate nivelurile – NATO,… pic.twitter.com/Zi8DgU9Bgw
— Toiu Oana (@oana_toiu) September 26, 2025
Oana Țoiu a subliniat că parteneriatul transatlantic rămâne crucial pentru securitatea și prosperitatea SUA și a Europei.
Acest lucru nu exclude însă optimizarea relației pentru a ține pasul cu noile realități geo-politice, în primul rând existența unei competiții strategice globale între două abordări: cea propusă de statele democratice și cea propusă de puteri revizioniste.
Ministrul de externe român a punctat evoluțiile în domeniul apărării, unde noile angajamente și inițiative europene trebuie să mențină și să întărească legăturile cu SUA, precum și oportunitățile comune pentru întărirea componentei de investiții și comerciale în domeniile energie și tehnologie.
În domeniul energetic, SUA este un partener esențial în asigurarea securității energetice europene, în special în energia nucleară unde investițiile comune SUA-România au un rol important.
Referindu-se la regiunea Mării Negre, oficialul român a argumentat în favoarea prioritizării acesteia în procesul de stabilire a unei noi sinergii între componentele relației transatlantice. A salutat rolul SUA în asigurarea stabilității regionale, subliniind importanța unei prezențe militare Aliate și americane stabile și contribuția SUA la securitatea energetică și consolidarea conectivității dintre statele de la Marea Neagră.
În cadrul vizitei la Universitatea Princeton, ministrul român de externe a avut o discuție cu Amaney Jamal, decan al Școlii de Afaceri Publice Internaționale (SPIA). În acest cadru a fost agreat un program avansat de stagii în instituții publice în România organizat de SPIA și MAE român începând cu anul universitar 2026/2027.
Totodată, ministrul de externe a avut o întâlnire cu profesori, cercetători, specialiști și studenți români din cadrul universității.
COMISIA EUROPEANA
Kubilius: “Eastern Flank Watch”, cu “Zidul de drone” ca element central, va deservi întreaga Europă și va oferi securitate la Marea Baltică și Marea Neagră
Comisarul european pentru apărare Andrius Kubilius a prezidat vineri o videoconferință la nivel înalt pentru a accelera implementarea inițiativei de apărare „Eastern Flank Watch”, descrisă drept o inițiativă emblematică menită „să protejeze întreaga Uniune Europeană de amenințările de securitate tot mai mari”.
Kubilius a subliniat că „încălcările repetate ale spațiului nostru aerian sunt inacceptabile. Mesajul este clar: Rusia testează UE și NATO. Iar răspunsul nostru trebuie să fie ferm, unit și imediat”.
La reuniune au participat miniștrii apărării din statele de pe linia întâi a UE – Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia și România – alături de alte două state membre ale UE de pe flancul estic, Ungaria și Slovacia”. De asemenea, au participat Înaltul Reprezentant Kaja Kallas și Președinția daneză a Consiliului.
Într-o sesiune separată, ministrul ucrainean al apărării, Denys Șmîhal, “a împărtășit o expertiză de neprețuit, testată pe câmpul de luptă, cu NATO prezent ca observator”, a adăugat oficialul european.
1/5
Today I chaired a VTC w Defence Ministers from 🇪🇺 Frontline countries 🇫🇮🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇷🇴🇧🇬, joined by HRVP @kajakallas, 🇩🇰 Presidency. 🇺🇦shared with us their invaluable experience how to implement #EasternFlankWatch, our flagship defence initiative.🇸🇰🇭🇺also joined our discussions.
— Andrius Kubilius (@KubiliusA) September 26, 2025
„La reuniunea de astăzi am convenit să trecem de la concept la acțiuni concrete”, a precizat acesta. „Am ajuns la cel mai important punct: Eastern Flank Watch, având ca element central ‘Zidul de drone’, va deservi întreaga Europă”.
Potrivit comisarului, împreună cu partenerii de pe linia întâi și cu experiența Ucrainei, a fost stabilită structura proiectului: „un zid de drone ca prioritate imediată, cu capacități avansate de detectare, urmărire și interceptare; apărare terestră, cum ar fi sistemele anti-mobilitate; securitate maritimă pentru Marea Baltică și Marea Neagră; conștientizare situațională bazată pe spațiu”.
În privința etapelor următoare, Kubilius a precizat că „va asigura susținerea politică înainte de Consiliul European din octombrie. Vom defini o foaie de parcurs tehnică detaliată împreună cu experții naționali. Vom mobiliza industria europeană de apărare. Și vom construi un set complet de instrumente financiare la nivelul UE pentru a transforma acest scut în realitate”.
„Reuniunea de astăzi a fost o piatră de hotar – acum ne concentrăm pe implementare”, a încheiat comisarul european.
Și ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat, în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, că România susține inițiativa europeană și aliată privind crearea unui „zid de drone” pe flancul estic al UE și NATO, subliniind că este nevoie de un mecanism de finanțare separat și de o coordonare mai strânsă cu statele membre, cu UE și cu NATO. În același context, ministrul a confirmat pentru CaleaEuropeană.ro că România vrea să producă drone cu tehnologie ucraineană, prin finanțare europeană SAFE, pentru Ucraina, Armata Română și armatele țărilor de pe flancul estic
După recentele intruziuni ale dronelor rusești în Polonia și România și ale avioanelor Rusiei în Estonia, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, s-au întâlnit vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”. Propunerea, inclusiv un Eastern Flank Watch, a venit din partea președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind Starea Uniunii Europene, în vreme ce comisarul Kubilius a apreciat că acest proiect poate fi gata în următoarele 12 luni.
COMISIA EUROPEANA
EXCLUSIV România a cerut o finanțare separată pentru “zidul de drone” de pe flancul estic propus de UE, anunță ministrul Ionuț Moșteanu
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România susține inițiativa europeană și aliată privind crearea unui „zid de drone” pe flancul estic al UE și NATO, subliniind că este nevoie de un mecanism de finanțare separat și de o coordonare mai strânsă cu statele membre, cu UE și cu NATO.
Moșteanu a declarat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro că a participat vineri la o discuție a miniștrilor apărării de pe flancul estic cu comisarul european pentru apărare Andrius Kubilius și cu șefa diplomației UE, Kaja Kallas. În același context, ministrul a confirmat pentru CaleaEuropeană.ro că România vrea să producă drone cu tehnologie ucraineană, prin finanțare europeană SAFE, pentru Ucraina, Armata Română și armatele țărilor de pe flancul estic
După recentele intruziuni ale dronelor rusești în Polonia și România și ale avioanelor Rusiei în Estonia, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, s-au întâlnit vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor". Propunerea, inclusiv un Eastern Flank Watch, a venit din partea președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind Starea Uniunii Europene, în vreme ce comisarul Kubilius a apreciat că acest proiect poate fi gata în următoarele 12 luni.
Ministrul apărării a precizat că, în cadrul discuțiilor cu reprezentanți ai Comisiei Europene și ai NATO, statele de pe flancul estic au transmis câteva concluzii comune.
„A fost o primă discuție în care noi am cerut cu toții ca și concluzii o finanțare separată pentru acest program și un mecanism separat pentru a putea să ne mișcăm mai repede. Am cerut o sincronizare bună între state, o coordonare cu NATO, pentru că fiecare dintre țările de pe flancul de est, ca fiecare țară NATO, are agreate niște ținte de capabilități cu NATO”, a explicat Moșteanu, subliniind și că ideea unui parteneriat România – Ucraina pentru producția de drone se înscrie în dinamica adaptării la operațiunea NATO Eastern Sentry și cu “zidul de drone al UE”, ambele inițiate ca urmare a incursiunilor Rusiei în spațiul aerian euro-atlantic.
Oficialul a precizat că urmează să fie desemnați reprezentanți din fiecare stat implicat, pentru a accelera procesul. „Mingea este la Comisia acum. Urmează să discutăm și săptămâna viitoare și la ministeriala NATO de la Bruxelles din 15 octombrie mai multe detalii”, a subliniat el.
Ministrul apărării naționale a atras atenția că, pe lângă dronele aeriene, amenințarea dronelor navale devine din ce în ce mai serioasă, mai ales în regiunea Mării Negre.
„Important a fost să nu uităm de Marea Neagră, pentru că balticii și polonezii au insistat mult pe zona lor, pe drone aeriene. Am subliniat că dronele navale sunt o realitate și am văzut ce potențial distrugător au aceste drone navale chiar acum o lună de zile, în momentul în care au distrus nava ucraineană Simferopol pe Brațul Chiria. Sunt drone greu de detectat și greu de anihilat. Sunt o realitate și noi, România și Bulgaria, suntem în mod particular interesați și de modul în care putem să ne protejăm de astfel de drone”, a mai spus Moșteanu.
Frontierele estice ale Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât pe 10 septembrie patru din 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările. Și Estonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO, consultări în urma cărora Alianța a precizat că va utiliza, în conformitate cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a se apăra și pentru a descuraja toate amenințările, din toate direcțiile.
ROMÂNIA
EXCLUSIV Ministrul apărării: România vrea să producă drone cu tehnologie ucraineană, prin finanțare europeană SAFE, pentru Ucraina și Armata Română
România intenționează să valorifice oportunitatea oferită de mecanismul european SAFE pentru a construi în țară drone echipate cu tehnologie dezvoltată în Ucraina, a declarat ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu, în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, după ce agenția Reuters a relatat că Bucureștiul și Kievul ar putea colabora pentru fabricarea de drone în cadrul programului de apărare finanțat de UE.
„Vrem să folosim oportunitatea pe care o avem prin Mecanismul de finanțare SAFE pentru a construi în România drone cu tehnologie ucraineană”, a spus ministrul, precizând că discuțiile au început după preluarea portofoliului de către omologul ucrainean, Denys Smyhal.
Moșteanu a relatat că a purtat discuții directe la Kiev și s-a familiarizat cu capacitățile industriale ucrainene.
„Sunt discuțiile pe care le-am început de când ministrul Șmihal a preluat portofoliul, am avut o primă discuție cu dânsul, apoi am fost la Kiev, am continuat discuția, am fost în vizită, am văzut patru fabrici de drone. Am fost alături de generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării”, a precizat ministrul, referindu-se la vizita pe care a efectuat-o în capitala Ucrainei luna trecută, de Ziua Independenței țării vecine.
Ministrul a subliniat ca argument în favoarea acestui proiect adaptabilitatea industriei ucrainene în contextul războiului declanșat de Rusia și avantajele tehnologice rezultate.
„În momentul ăsta este foarte clar că războiul i-a obligat pe ucraineni să fie foarte creativi, să se dezvolte foarte rapid, cu multe resurse care sunt resurse de piață civilă, dacă vreți, nu de piață militară. niște echipamente foarte performante, cu un cost foarte bun, testate și îmbunătățite pe câmpul de luptă”, a precizat oficialul.
Potrivit lui Moșteanu, obiectivul declarat este transferul de know-how și fabricație locală.
„Vrem să beneficiem, într-un parteneriat, de această expertiză pe care o au ucrainenii și să construim drone în România, cu banii SAFE, cu tehnologie ucraineană, în fabricile noastre”, a mai spus el.
Referitor la cine va beneficia de aceste drone, Moșteanu a explicat că acestea vor fi disponibile pentru armatele României și Ucrainei și cele ale țărilor de pe flancul estic.
“Prioritatea numărul unu este Ucraina, pentru că are cea mai mare nevoie în momentul ăsta de drone, pentru că sunt atacați în fiecare noapte. În fiecare zi sunt omorâți civili în Ucraina. Prioritatea numărul unu pentru toată Europa, pentru toată lumea liberă și democrată, este ca Ucraina să câștige acest război. Și apoi, bineînțeles, pentru dotarea Armatei române și a celorlalte alte armate din zonă”, a conchis el, subliniind că ideea unui parteneriat România – Ucraina pentru producția de drone se înscrie în dinamica adaptării la operațiunea NATO Eastern Sentry și cu “zidul de drone al UE”, ambele inițiate ca urmare a incursiunilor Rusiei în spațiul aerian euro-atlantic.
Frontierele estice ale Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât pe 10 septembrie patru din 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările. Și Estonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO, consultări în urma cărora Alianța a precizat că va utiliza, în conformitate cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a se apăra și pentru a descuraja toate amenințările, din toate direcțiile.
În acest context, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, s-au întâlnit vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”.
