REPUBLICA MOLDOVA
Șefa diplomației UE afirmă că votul din R. Moldova oferă “un mandat clar și puternic” în direcția aderării la UE în ciuda ingerințelor Rusiei
Uniunea Europeană a salutat rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, calificând scrutinul drept o confirmare clară a sprijinului popular pentru parcursul european al țării și condamnând în același timp ingerințele și atacurile hibride venite din partea Rusiei.
Într-o declarație oficială, Înaltul Reprezentant al UE Kaja Kallas a subliniat că votul de duminică, 28 septembrie, oferă „un mandat clar și puternic” pentru continuarea angajamentului Republicii Moldova în direcția aderării la Uniunea Europeană.
Conform constatărilor preliminare ale OSCE/ODIHR, alegerile au fost competitive, bine organizate și susținute de un cadru legal solid, în ciuda unor dificultăți generate de noile reguli privind eligibilitatea candidaților. Observatorii au atras însă atenția că procesul electoral s-a desfășurat pe fondul unei ingerințe „fără precedent” din partea Rusiei.
„UE condamnă cu fermitate atacurile hibride neîncetate ale Rusiei și ale interpușilor săi, menite să submineze statul de drept și procesul democratic în Republica Moldova”, se arată în comunicatul oficial, care denunță campaniile de dezinformare, cumpărarea de voturi, atacurile cibernetice și sprijinul pentru provocatori violenți.
Bruxelles-ul a lăudat reziliența și determinarea cetățenilor moldoveni, precum și eforturile instituțiilor de la Chișinău de a proteja integritatea votului, în pofida presiunilor externe.
Uniunea Europeană a transmis că este pregătită să colaboreze strâns cu noul Parlament și cu viitorul guvern de la Chișinău pentru a avansa negocierile de aderare, a implementa agenda de reforme și a consolida reziliența și creșterea economică.
„Viitorul Republicii Moldova și al cetățenilor săi se află în Uniunea Europeană”, subliniază declarația.
Citiți și Alegeri R. Moldova: Partidul Maiei Sandu depășește 50% și va avea majoritate în Parlament pentru a continua integrarea în UE
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
Potrivit rezultatelor finale, după centralizarea a 100% din procesele-verbale, PAS va deține 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 10.000 de voturi. Au votat pentru PAS aproximativ 792.000 de cetățeni.
Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Rezultatele alegerilor au fost salutate și de liderii instituțiilor europene – președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.
Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis și președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că cea mai scurtă cale către pace, libertate și siguranță este calea europeană.
REPUBLICA MOLDOVA
România promite să rămână “cel mai puternic și statornic partener al R. Moldova” pentru integrarea în UE: Forțele pro-europene au înalta responsabilitate ca acest obiectiv să devină realitate
Ministerul Afacerilor Externe de la București a salutat luni rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova desfășurate la 28 septembrie 2025, felicitțndu-i pe cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară, maturitatea democratică, spiritul civic și, mai ales, pentru determinarea de a continua pe drumul integrării în Uniunea Europeană.
“MAE felicită, de asemenea, forțele politice pro-europene pentru această victorie clară și convingătoare, obținută în condițiile unor presiuni, amenințări și ingerințe externe fără precedent, din partea vectorilor susținuți direct sau indirect de Federația Rusă. În acest context complicat, autoritățile Republicii Moldova au demonstrat o reziliență exemplară și și-au îndeplinit responsabilitățile față de cetățeni – în primul rând răspunderea de a asigura integritatea democratică a alegerilor și de a organiza scrutinul la înalte standarde democratice”, se arată într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Potrivit Bucureștiului, alegerile legislative din 28 septembrie, soldate cu o majoritate parlamentară pro-europeană clară, dau un mandat puternic viitorului Guvern să accelereze eforturile de integrare europeană și reformele asociate acestuia.
“Parlamentului rezultat din aceste alegeri îi revine înalta responsabilitatea de a face ca obiectivul integrării europene să devină realitate”, transmite sursa citată.
MAE reafirmă că “România rămâne cel mai puternic și statornic partener al Republicii Moldova în drumul său către integrarea în Uniunea Europeană”.
“Sprijinul României va urmări deopotrivă avansarea procesului politic și a negocierilor aferente, integrarea cât mai profundă a Republicii Moldova în Piața Unică, susținerea reformelor și consolidarea instituțiilor statului, precum și multiplicarea beneficiilor concrete pe care procesul integrării europene le aduce pentru toți cetățenii Republicii Moldova”, subliniază Ministerul de Externe de la București.
Citiți și Alegeri R. Moldova: Partidul Maiei Sandu depășește 50% și va avea majoritate în Parlament pentru a continua integrarea în UE
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
Potrivit rezultatelor finale, după centralizarea a 100% din procesele-verbale, PAS va deține 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 10.000 de voturi. Au votat pentru PAS aproximativ 792.000 de cetățeni.
Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Rezultatele alegerilor au fost salutate și de președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.
Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis și președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că cea mai scurtă cale către pace, libertate și siguranță este calea europeană.
REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu: Calea cea mai scurtă către pace, libertate și siguranță este calea europeană. Votul de ieri, un mandat puternic pentru aderarea R. Moldova la UE
Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis luni președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă.
Șefa statului moldovean a mulțumit tuturor cetățenilor care au participat ieri la alegerile parlamentare.
„În satele mici, în orașele mari, în țară sau peste hotare, fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoși și demni. Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați și speriați. Ne-am mobilizat și ne-am protejat țara prin votul nostru onest. Vă mulțumesc din suflet. Am demonstrat responsabilitate acasă și în diasporă. Ieri, dar și în săptămânile de campanie, am arătat că știm să fim uniți atunci când viitorul țării noastre este în primejdie. Trebuie să rămânem la fel de uniți și în efortul nostru de zi cu zi pentru ca să participăm împreună la dezvoltarea Moldovei. Unitatea noastră ne va proteja în aceste timpuri grele și ne va ajuta să realizăm mai repede și mai bine programele de dezvoltare a țării”, a declarat Maia Sandu, potrivit Moldpres.
Lidera de la Chișinău a subliniat că rezultatul votului nu este victoria unui partid sau a unor alegători – este victoria țării.
„Această victorie trebuie să o folosim pentru binele tuturor cetățenilor, indiferent pentru cine au votat. Moldova este casa noastră a tuturor și cu toții ne dorim aceleași lucruri: să trăim în pace, în libertate, să le asigurăm copiilor noștri un viitor bun aici acasă, în siguranță. Calea cea mai scurtă către aceste obiective este calea europeană. Votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a afirmat Maia Sandu.
Președinta a accentuat că, în toată această perioadă, Kremlinul a încercat „să ne dezbine și să lovească în încrederea noastră, încrederea în stat, în instituții, unii în alții, încrederea în capacitatea noastră de a rezista”.
„Această campanie a arătat că avem vulnerabilități, dar avem și instituții capabile și oameni dedicați. Comisia Electorală Centrală, Poliția Națională, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, procurori, carabinieri, specialiști în prevenirea atacurilor cibernetice, în combaterea spălării banilor, multe alte instituții și funcționari au vegheat zi și noapte pentru a proteja integritatea proceselor electorale și alegerea suverană a moldovenilor. O contribuție enormă a avut presa, care a reușit să deconspire mai multe scheme ale Kremlinului îndreptate împotriva moldovenilor, societatea civilă, reprezentanți ai sectorului privat, activiști civici, cetățeni responsabili care au contribuit la lupta cu dezinformarea”, a spus șefa statului.
Maia Sandu a adăugat că în aceste alegeri atât societatea, cât și instituțiile statului au devenit mai reziliente.
„Totuși, mai avem încă mult de lucru. Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări. Și aici cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem este reforma justiției. În democrație societatea funcționează după lege, iar legea trebuie să fie aplicată în raport cu fiecare. Trebuie să eliminăm definitiv acest fenomen rușinos de cumpărarea voturilor, în primul rând asigurându-ne că toți cei care au organizat aceste scheme și au momit oamenii în aceste capcane sunt pedepsiți conform legii. De asemenea, partidele politice trebuie să respecte exemplar prevederile legii, mai ales a legii cu privire la finanțare. Acesta este un element esențial al procesului democratic veritabil, iar încălcările trebuie sancționate. Lupta cu dezinformarea e mai dificilă, dar trebuie să căutăm și aici soluții”, a explicat Maia Sandu.
Oficialul a accentuat că viitoarea guvernare trebuie să se asigure că fiecare cetățean este parte a proiectului de dezvoltare a țării.
„Nimeni nu trebuie lăsat în urmă. Alegerile au trecut și știu că mulți dintre voi sunteți obosiți, a fost o perioadă grea și încărcată. Acum e momentul să ne adunăm cu toții și să ne amintim că nu există învingători și învinși pentru că doar împreună putem construi un viitor pașnic, sigur și prosper pentru Republica Moldova”, a remarcat Maia Sandu.
Citiți și Alegeri R. Moldova: Partidul Maiei Sandu depășește 50% și va avea majoritate în Parlament pentru a continua integrarea în UE
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
Potrivit rezultatelor preliminare, după centralizarea a 100% din procesele-verbale, PAS ar urma să dețină 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 10.000 de voturi. Au votat pentru PAS aproximativ 792.000 de cetățeni.
Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
REPUBLICA MOLDOVA
Ambasadorul României la Chișinău: A câștigat dorința de prosperitate în pace și stabilitate și libertatea de a-ți alege propriul viitor
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a transmis un mesaj în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, subliniind că scrutinul a reprezentat o victorie pentru democrație, stabilitate și integrarea europeană.
„În Republica Moldova a câștigat dorința de prosperitate în pace și stabilitate. Și pe acest mal al Prutului a câștigat voința cetățenilor într-un moment deosebit de important pentru consolidarea democrației și construcția comună a viitorului european”, a declarat ambasadorul.
Țurcanu a evidențiat faptul că rezultatul alegerilor este un răspuns ferm împotriva ingerințelor externe, în special a presiunilor constante exercitate de Rusia: „Cel mai important lucru, a câștigat libertatea de a-ți alege propriul viitor, în pofida presiunilor și ingerințelor neîntrerupte ale Rusiei. Aceste alegeri parlamentare sunt un răspuns puternic împotriva oricărei tentative de interferență externă și reafirmă hotărârea de a construi un viitor liber de influențe maligne.”
În același timp, diplomatul român a subliniat importanța solidarității europene în sprijinirea parcursului european al Chișinăului: „Orice luptă se câștigă mai ușor când există unitate, iar familia europeană se definește prin solidaritate și unitate.”
Ambasadorul a reafirmat sprijinul constant al României pentru Republica Moldova: „Ne reafirmăm angajamentul deplin și constant de a sprijini acest parcurs istoric, acest parcurs european. Rămânem alături, ca prieteni și parteneri de încredere, susținând consolidarea instituțiilor democratice, integrarea europeană și securitatea regională. Sprijinul nostru nu este doar politic și diplomatic, ci și unul de principiu: sprijin pentru libertate, pentru pace și pentru viitor.”
Citiți și Alegeri R. Moldova: Partidul Maiei Sandu depășește 50% și va avea majoritate în Parlament pentru a continua integrarea în UE
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
Potrivit rezultatelor preliminare, după centralizarea a 99,91% din procesele-verbale, PAS ar urma să dețină 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 15.000 de voturi. Au votat Pentru PAS aproximativ 791.000 de cetățeni.
PAS devine al doilea partid din istoria Republica Moldova care reușește să obțină, în mod repetat, o majoritate parlamentară, arată Europa Liberă. În trecut, doar Partidul Comuniștilor a reușit o performanță similară, obținând o majoritate constituțională în 2001 (71 de mandate) și din nou în 2005 (56 de mandate).
Partidul pro-european al Maiei Sandu este urmat la mare distanță de Blocul Electoral Patriotic (BEP), o alianță a forțelor pro-rusă, care a obținut 24,19% din voturi și va dobândi 26 de mandate.
PAS spera să obțină o nouă majoritate, după ce a deținut 61 de mandate din totalul de 101 în parlamentul național din 2021 și promițând să ducă țara în Uniunea Europeană în următorii cinci ani.
Anul trecut, referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană a trecut la limită, iar președinta pro-europeană Maia Sandu a obținut un al doilea mandat, în ciuda unor alegeri umbrite de acuzații de ingerință externă din partea Kremlinului. În ambele cazuri, voturile sutelor de mii de moldoveni din diaspora — mulți dintre ei stabiliți în țări ale UE — au fost decisive pentru schimbarea rezultatului.
Citiți și Maia Sandu mulțumește “moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot”: Peste 52% dintre cetățeni s-au prezentat la urne
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.
Comisia Electorală Centrală a început centralizarea votului la capătul unor alegeri marcate de mai multe tentative de atac cibernetic și alerte cu bombă în secții de votare din străinătate, Chișinăul considerând aceste acțiuni drept parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
România promite să rămână “cel mai puternic și statornic partener al R. Moldova” pentru integrarea în UE: Forțele pro-europene au înalta responsabilitate ca acest obiectiv să devină realitate
Șefa diplomației UE afirmă că votul din R. Moldova oferă “un mandat clar și puternic” în direcția aderării la UE în ciuda ingerințelor Rusiei
Președintele ASF a discutat la Bruxelles cu omologi și reprezentanți ai sectorului bancar și financiar din Europa despre modalități de integrare a piețelor de capital europene pentru consolidarea competitivității
Comisia Europeană susține planul lui Antonio Costa de a ocoli veto-ul Ungariei în procesul de aderare la UE a Ucrainei și R. Moldova
Bulgaria va opri fluxul de gaze rusești către Ungaria și Slovacia în 2027: Ca stat membru UE, ne aliniem acțiunile la legislația și politicile europene
China este „singura țară care ar putea impune Rusiei un armistițiu” în Ucraina, afirmă ministrul polonez de externe
Viitorul plan european privind locuințele va include măsuri de limitare a speculațiilor imobiliare, anunță comisarul Dan Jorgensen: Criza privind locuințele reprezintă un test decisiv pentru democrația noastră
Premierul Poloniei, apel ferm la unitatea Occidentului în sprijinul Ucrainei: Dacă pierdem acest război, consecințele vor afecta și generația următoare din întreaga lume
Germania dă asigurări că niciun aliat NATO nu va fi lăsat singur în fața provocărilor rusești: Rusia vrea să ne testeze hotărârea. Trebuie să primească un răspuns clar și comun
Maia Sandu: Calea cea mai scurtă către pace, libertate și siguranță este calea europeană. Votul de ieri, un mandat puternic pentru aderarea R. Moldova la UE
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
Trending
- NATO3 days ago
Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos
- SECURITATE6 days ago
Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze
- ROMÂNIA3 days ago
Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște oficial statul Palestina, duminică, înaintea unei săptămâni decisive la ONU
- U.E.6 days ago
Premierul Danemarcei: Incidentul cu drone de la aeroportul din Copenhaga, „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”