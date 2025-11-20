U.E.
Șefa diplomației UE avertizează că riscul ca Rusia să atace Europa depinde de forța UE: Slăbiciunea îi încurajează. Dacă ne pregătim pentru apărare, Rusia nu va ataca
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a cerut miercuri, în timpul prezentării unor noi inițiative UE în materie de apărare, o reacție hotărâtă după sabotajele feroviare din Polonia, atribuite Rusiei potrivit Varșoviei, dar a avertizat că statele membre trebuie să evite să amplifice efectele psihologice urmărite de Moscova.
“Este clar că acest tip de atacuri constituie un pericol extrem și pentru infrastructurile noastre critice (…), dar sunt de acord că trebuie să avem un răspuns ferm”, a declarat Kallas, subliniind în același timp necesitatea unei “abordări echilibrate”.
Ea a explicat că Rusia încearcă „să semene frică” și că „dacă răspunsul nostru este prea puternic, frica crește, ceea ce își dorește Rusia”.
Kallas a amintit reacția aliată de după atacurile asupra infrastructurii submarine din Marea Baltică, când NATO a lansat operațiunea „Baltic Sentinel”. „De atunci, nu am mai avut atacuri asupra cablurilor submarine, așa că trebuie să dăm un răspuns similar pentru a ne proteja infrastructurile critice (…) și să transmitem Rusiei un mesaj de unitate”, a spus ea, conform Agerpres, care citează EFE.
Premierul polonez Donald Tusk a acuzat marți Rusia de implicare în atacurile asupra unei linii feroviare cheie pentru transportul ajutoarelor către Ucraina. El a afirmat în parlament că „doi cetățeni ucraineni care operează și colaborează de mult timp cu serviciile ruse” au fost autorii direcți ai sabotajului. Alte patru persoane, tot cetățeni ucraineni, au fost identificate ulterior drept suspecți, potrivit portalului Onet.
Atacurile, comise între 15 și 17 noiembrie pe ruta Varșovia–Lublin, au inclus detonarea unui dispozitiv „de tip militar, cu exploziv C4” și montarea unei cleme de oțel menite să provoace deraierea unui tren.
În contextul tensiunilor regionale, comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a reiterat avertismentele serviciilor occidentale că Rusia „ar putea fi pregătită să atace” o țară NATO în următorii ani.
Kallas a subliniat că riscul depinde de forța UE: “Slăbiciunea îi încurajează (…). Dacă luăm măsuri în domeniul mobilității militare, al pregătirii pentru apărare, crescând cheltuielile și producția (…), atunci Rusia nu va ataca”.
La rândul său, comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a cerut „mai multă prudență” pentru ca avertismentele privind posibile atacuri rusești „să nu devină o profeție care se împlinește”. El a subliniat că „Europa se pregătește pentru pace (…) dar dacă vrem pace, mai întâi trebuie să fim pregătiți pentru război”.
UE simplifică normele digitale și lansează portofelul digital pentru companii, care ar putea aduce economii de până la 150 miliarde de euro anual
Comisia Europeană a prezentat miercuri un amplu pachet digital care urmărește să reducă semnificativ sarcinile administrative pentru întreprinderile din Uniunea Europeană și să sprijine adoptarea tehnologiilor avansate, de la inteligență artificială la instrumente de securitate cibernetică și identitate digitală.
Potrivit estimărilor Executivului european, pachetul ar putea genera economii de până la 5 miliarde de euro în costuri administrative până în 2029, iar noile „portofele europene pentru întreprinderi” ar putea aduce economii suplimentare de 150 miliarde de euro anual.
Omnibus digital: norme simplificate pentru IA, date și securitate cibernetică
Elementul central al pachetului este un omnibus digital care armonizează și simplifică legislația privind inteligența artificială, securitatea cibernetică și gestionarea datelor. Comisia propune corelarea aplicării normelor pentru sistemele de IA cu grad ridicat de risc cu disponibilitatea standardelor și instrumentelor de sprijin necesare, ajustând termenul de aplicare la maximum 16 luni.
Executivul UE introduce, de asemenea:
simplificări pentru IMM-uri în ceea ce privește documentația tehnică, cu economii estimate la 225 milioane euro anual;
posibilitatea ca mai mulți inovatori să folosească spații de testare în materie de reglementare, inclusiv un sandbox la nivelul UE din 2028;
consolidarea rolului Oficiului pentru IA, care va supraveghea modelele de uz general;
un punct unic de raportare pentru incidente de securitate cibernetică, eliminând obligațiile paralele din mai multe acte legislative;
modernizarea normelor privind cookie-urile, reducând numărul de bannere și introducând un mecanism de consimțământ simplificat în browser;
clarificări în RGPD pentru a facilita inovarea, fără a modifica nivelul de protecție a datelor.
Acces mai bun la date și reguli unificate
Pachetul simplifică legislația privind datele prin:
fuziunea mai multor acte normative într-o singură Lege privind datele, pentru claritate juridică;
derogări pentru IMM-uri și țările sud-mediteraneene, cu economii punctuale de 1,5 miliarde euro;
modele de clauze contractuale pentru acces și utilizarea datelor;
deblocarea unor seturi de date noi și de înaltă calitate pentru dezvoltarea IA în UE.
În paralel, Comisia lansează o strategie privind uniunea datelor, care urmărește să extindă accesul la laboratoare de date, să creeze un serviciu juridic dedicat aplicării Legii privind datele și să consolideze protecția datelor UE în context internațional.
Portofelul european pentru întreprinderi
O altă componentă-cheie este portofelul european pentru întreprinderi, un instrument digital unic care va permite firmelor să:
semneze și să marcheze temporal documente în mod digital;
stocheze și să schimbe documente verificate în siguranță;
comunice cu autoritățile publice și alte companii din toate statele membre.
Acest instrument va simplifica operațiunile transfrontaliere — de la înregistrarea unei companii într-un alt stat membru, până la plata taxelor — și ar putea economisi firmelor până la 150 miliarde euro în fiecare an, dacă va fi adoptat la scară largă.
Propunerile vor fi analizate de Parlamentul European și Consiliu. În paralel, Comisia lansează o amplă consultare privind cadrul de reglementare digital, deschisă până la 11 martie 2026, în cadrul celei de-a doua etape a agendei de simplificare.
Pachetul digital reprezintă cea de-a șaptea propunere omnibus și se înscrie în obiectivul Comisiei de a reduce cu 25% sarcinile administrative pentru companii și cu 35% pentru IMM-uri până în 2029.
Ucraina și Polonia vor forma un grup de lucru comun pentru a contracara sabotajele Rusiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tursk, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene și al incidentelor de sabotaj raportate pe teritoriul polonez, informează un comunicat oficial al Administrației Prezidențiale de la Kiev.
Donald Tusk a transmis informații furnizate de serviciile de ordine și de informații poloneze privind recentele acte de sabotaj asupra căilor ferate din Polonia. Potrivit premierului, platforma Telegram ar fi fost utilizată pentru coordonarea activităților subsersive și pentru lansarea unei campanii de dezinformare împotriva Ucrainei.
Zelenski a confirmat că acțiuni similare au loc zilnic împotrivra Ucrainei, inclusiv asupra rețelei feroviare naționale.
Astfel, cei doi oficiali au convenit să formeze un grup de lucru dedicat prevenirii și combaterii tentativelor de sabotaj atribuite Rusiei. Președintele Volodimir Zelenski a reiterat disponibilitatea țării sale de a coopera cu Polonia la toate nivelurile și de a împărtăși informațiile relevante pentru consolidarea securității regionale.
„Ucraina apreciază pe deplin sprijinul Poloniei și este pregătită să colaboreze pentru a proteja viețile oamenilor și pentru a contracara orice formă de subversiune sau provocare”, a transmis președintele ucrainean la finalul discuției.
Comisia Europeană a deschis trei investigații de piață privind serviciile de cloud computing. Amazon și Microsoft, vizate
Comisia Europeană a deschis trei investigații de piață privind serviciile de cloud computing în temeiul Regulamentului privind piețele digitale (RPD), informează un comunicat al Reprezentanței Comisiei Europene din România.
Două dintre aceste investigații de piață vor evalua dacă Amazon și Microsoft ar trebui desemnate, în temeiul RPD, drept controlori de acces pentru serviciile lor de cloud computing, Amazon Web Services și Microsoft Azure, cu alte cuvinte, dacă acționează ca puncte de acces importante între întreprinderi și consumatori, în pofida faptului că nu ating pragurile prevăzute în RPD în ceea ce privește dimensiunea, numărul de utilizatori și poziția pe piață. Cea de a treia investigație de piață va evalua dacă RPD poate combate în mod eficace practicile care au potențialul de a limita competitivitatea și echitatea în sectorul cloud computingului din UE.
Cloud computingul reprezintă coloana vertebrală a multor servicii digitale și este esențial pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Pentru a stimula inovarea, încrederea și autonomia strategică a Europei, serviciile de cloud trebuie furnizate într-un mediu echitabil, deschis și competitiv.
Zelenski se întâlnește joi cu oficiali americani pe fondul unui presupus plan de pace discutat de SUA și Rusia și care ar solicita Ucrainei concesii majore
Relația SUA cu România “nu a fost niciodată mai importantă”, afirmă viitorul ambasador Darryl Nirenberg: Un aliat NATO cheie, cu potențialul de a schimba regulile jocului prin resurse energetice
“MAKE it in ROMANIA”, prima conferință dedicată consolidării industriei naționale de apărare, are loc la București, sub egida BSDA
Avertismentul Londrei către „Rusia și Putin”, după ce o navă spion a Moscovei a fost detectată în apele teritoriale ale Marii Britanii: Vă vedem. Știm ce faceți
Varșovia revocă acordul de funcționare pentru ultimul consulat al Rusiei din Polonia, ca răspuns la recentul act de sabotaj: Agresiunile ne obligă să discernem cine este inamicul
