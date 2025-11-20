Șefa diplomației UE avertizează că riscul ca Rusia să atace Europa depinde de forța UE: Slăbiciunea îi încurajează. Dacă ne pregătim pentru apărare, Rusia nu va ataca

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a cerut miercuri, în timpul prezentării unor noi inițiative UE în materie de apărare, o reacție hotărâtă după sabotajele feroviare din Polonia, atribuite Rusiei potrivit Varșoviei, dar a avertizat că statele membre trebuie să evite să amplifice efectele psihologice urmărite de Moscova.

“Este clar că acest tip de atacuri constituie un pericol extrem și pentru infrastructurile noastre critice (…), dar sunt de acord că trebuie să avem un răspuns ferm”, a declarat Kallas, subliniind în același timp necesitatea unei “abordări echilibrate”.

Ea a explicat că Rusia încearcă „să semene frică” și că „dacă răspunsul nostru este prea puternic, frica crește, ceea ce își dorește Rusia”.

Kallas a amintit reacția aliată de după atacurile asupra infrastructurii submarine din Marea Baltică, când NATO a lansat operațiunea „Baltic Sentinel”. „De atunci, nu am mai avut atacuri asupra cablurilor submarine, așa că trebuie să dăm un răspuns similar pentru a ne proteja infrastructurile critice (…) și să transmitem Rusiei un mesaj de unitate”, a spus ea, conform Agerpres, care citează EFE.

Premierul polonez Donald Tusk a acuzat marți Rusia de implicare în atacurile asupra unei linii feroviare cheie pentru transportul ajutoarelor către Ucraina. El a afirmat în parlament că „doi cetățeni ucraineni care operează și colaborează de mult timp cu serviciile ruse” au fost autorii direcți ai sabotajului. Alte patru persoane, tot cetățeni ucraineni, au fost identificate ulterior drept suspecți, potrivit portalului Onet.

Atacurile, comise între 15 și 17 noiembrie pe ruta Varșovia–Lublin, au inclus detonarea unui dispozitiv „de tip militar, cu exploziv C4” și montarea unei cleme de oțel menite să provoace deraierea unui tren.

În contextul tensiunilor regionale, comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a reiterat avertismentele serviciilor occidentale că Rusia „ar putea fi pregătită să atace” o țară NATO în următorii ani.

Kallas a subliniat că riscul depinde de forța UE: “Slăbiciunea îi încurajează (…). Dacă luăm măsuri în domeniul mobilității militare, al pregătirii pentru apărare, crescând cheltuielile și producția (…), atunci Rusia nu va ataca”.

La rândul său, comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a cerut „mai multă prudență” pentru ca avertismentele privind posibile atacuri rusești „să nu devină o profeție care se împlinește”. El a subliniat că „Europa se pregătește pentru pace (…) dar dacă vrem pace, mai întâi trebuie să fim pregătiți pentru război”.