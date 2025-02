Șefa diplomației UE cere Statelor Unite să nu cadă în „capcanele” Rusiei: „Putem obține o pace justă și durabilă – în condițiile Ucrainei”

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a îndemnat marți Statele Unite „să nu cadă în capcanele” Rusiei.

„Împreună cu miniștrii de externe europeni, am vorbit cu secretarul de stat american, Marco Rubio, după discuțiile sale de la Riad. Rusia va încerca să ne dezbine. Să nu cădem în capcanele lor. Prin colaborarea cu SUA, putem obține o pace justă și durabilă – în condițiile Ucrainei”, a scris Kallas, pe platforma X.

