Șefa diplomației UE condamnă uciderea a cinci jurnaliști în urma unui atac israelian în Gaza: „Războiul devine tot mai periculos cu fiecare oră”

Uniunea Europeană condamnă uciderea a cinci jurnaliști de la canalul de știri Al Jazeera, cu sediul în Qatar, în urma unui atac aerian israelian în Fâșia Gaza, a declarat luni șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

„UE condamnă uciderea a cinci jurnaliști de la Al Jazeera într-un atac aerian (al armatei israeliene) în fața spitalului Al-Shifa din orașul Gaza, între care corespondentul Anas al-Sharif”, a declarat Kallas după o videoconferință a miniștrilor de externe ai UE, scrie Agerpres.

De asemenea, șefa diplomației europene a avertizat că războiul din Gaza devine tot mai periculos cu fiecare oră.

„Prioritățile Uniunii Europene rămân sprijinul umanitar, inclusiv accesul pentru ONG-uri, alături de un armistițiu imediat și eliberarea ostaticilor rămași. Dacă o soluție militară ar fi fost posibilă, războiul s-ar fi încheiat deja”, a scris Kaja Kallas, pe platforma X.

The war in Gaza grows more dangerous by the hour. EU priorities remain humanitarian support, including access for NGOs, with an immediate ceasefire and release of remaining hostages. If a military solution was possible, the war would already be over. pic.twitter.com/hRDukCT4Uu — Kaja Kallas (@kajakallas) August 11, 2025

Al-Jazeera, care are sediul în Qatar, a anunțat duminică moartea a cinci dintre jurnaliștii săi survenită în timpul unei lovituri israeliene în enclava palestiniană. În plus față de Anas al-Sharif, ceilalți jurnaliști decedați sunt corespondentul Mohammed Qreiqeh și cameramanii Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal și Moamen Aliwa.

Săptămâna trecută, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, a calificat situația din Gaza drept „foarte apropiată de definiția genocidului”, într-una dintre cele mai dure poziționări exprimate până acum de un oficial european la adresa Israelului de la începutul războiului.

În ultimele săptămâni, mai multe țări europene și-au înăsprit poziția față de Israel, ca reacție la avertismentele grave privind foametea din Gaza, la uciderile din apropierea centrelor de distribuție a alimentelor și la amenințările cu o escaladare suplimentară venite din partea guvernului condus de Benjamin Netanyahu.

Franța a anunțat prin președintele Emmanuel Macron că va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, în septembrie.

De cealaltă parte, Germania s-a distanțat de această abordare, spunând că respinge recunoașterea imediată a unui stat palestinian ca urmare a nevoii unei soluții negociate, secondată de Italia, care a subliniat că recunoașterea statului Palestina în acest moment ar fi contraproductivă.