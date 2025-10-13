Șefa diplomației UE efectuează o nouă vizită de lucru la Kiev: Rezistența ucrainenilor necesită sprijinul nostru deplin

Înaltul Reprezentant al UE pentru politică de securitate și afaceri externe, Kaja Kallas, a ajuns în această dimineață la Kiev, pentru a discuta cu autoritățile ucrainene despre sprijinul financiar și militar al Uniunii Europene, dar și cu privire la securitatea sectorului energetic al Ucrainei, în contextul începerii sezonului rece.

De asemenea, șefa diplomației UE a anunțat că pe agenda discuțiilor se află și „tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele de război comise.”

„Ucrainenii inspiră lumea cu curajul lor. Rezistența lor necesită sprijinul nostru deplin”, a transmis înaltul oficial european la sosirea în Ucraina.

Ukrainians inspire the world with their courage.

Their resilience calls for our full support. I am in Kyiv today for talks on financial and military support, the security of Ukraine's energy sector, and holding Russia accountable for its war crimes.



În urmă cu trei săptămâni, președinta Comisiei Europene a prezentat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, urmând ca acesta să fie adoptat și de statele UE.

Pachetul — al 19-lea impus Moscovei de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu trei ani — include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia în UE, un plafon de 47,60 dolari pentru petrol, înghețarea activelor unor companii și noi sancțiuni împotriva așa-numitei „flote fantomă” de nave vechi care transportă petrol rusesc cu încălcarea restricțiilor G7.

Liderii europeni au promis că vor menține presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, pe fondul intensificării eforturilor diplomatice de a forța Kremlinul să negocieze.

Totuși, oficiali europeni au recunoscut sub protecția anonimatului că cele mai eficiente măsuri ar fi posibile doar dacă Statele Unite ar accepta restricții economice mai dure și o aplicare mai strictă.