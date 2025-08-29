INTERNAȚIONAL
Șefa diplomației UE: Fiecare stat membru decide cum contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat că Uniunea Europeană are un rol esențial în asigurarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, prin trei direcții majore: misiune de instruire, misiune militară și sprijin pentru industria de apărare ucraineană. Înaintea reuniunii miniștrilor apărării din statele membre, aceasta a precizat că statele neutre, precum Austria, pot participa la aceste inițiative, iar discuțiile avute în prezent vizează adaptarea mandatului misiunilor, astfel încât să fie pregătite pentru perioada de după încheiere a vreunui eventual acord de pace Kiev-Moscova.
„Fiecare stat membru decide ce face sau cum contribuie la garanțiile de securitate, dar la nivelul UE rămân prioritarea misiunea de instruire și misiunea civilă”, a declarat, în Danemarca, Înaltul Reprezentat al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, înaintea reuniunii ministeriale.
În ceea ce privește posibilitatea trimiterii de trupe terestre, oficialul a arătat că decizia aparține fiecărui stat membru: „Am auzit deja că unele state membre sunt pregătite să trimită trupe, altele nu. Discuțiile continuă și este foarte important să fim pregătiți pentru ziua de mâine”, a mai afirmat aceasta.
Întrebată de jurnaliști despre reacțiile Rusiei, care respinge în continuare prezența acestor trupe occidentale pe teritoriul ucrainean, șefa diplomației UE a transmis un mesaj ferm: „Rusia nu dorește pacea, acest lucru este foarte clar. Trebuie să exercităm presiune asupra lor, astfel încât și ei să dorească pacea. Este singurul lucru care funcționează”.
Putin is mocking any kind of peace efforts.
The only thing he understands is pressure.
This is what we have to do.
My doorstep ahead of the informal meetings of EU Defence and Foreign Ministers ↓ pic.twitter.com/zU2vCoxkeD
— Kaja Kallas (@kajakallas) August 29, 2025
Oficialul european a confirmat că se lucrează deja la un nou pachet de sancțiuni europene împotriva Moscovei. Pe masa Bruxelles-ului se află opțiuni care vizează în speical domeniul energiei, precum și sancțiuni secundare simile celor impuse de SUA.
„Toată lumea înțelege că, având în vedere modul în care Putin batjocorește eforturile de pace, singurul lucru care funcționează este presiunea”, a conchis Kaja Kallas în cadrul declarațiilor de presă.
REPUBLICA MOLDOVA
Canada impune noi sancțiuni împotriva unor persoane și instituții care au fost implicate în activitățile de interferență malignă ale Rusiei în R. Moldova
Canada a extins joi sancțiunile împotriva a 16 cetățeni moldoveni și a două instituții care au legătură cu Rusia, ca urmare a rolului pe care l-au jucat în activitățile de interferență malignă ale Rusiei în Republica Moldova.
„Canada condamnă cu fermitate orice încercare de a influența, interfera, corupe sau discredita guverne legitime și democratice. Astăzi, ne reafirmăm sprijinul pentru guvernul ales democratic al Moldovei și pentru eforturile sale de a implementa reforme democratice, de a contracara interferența malignă a Rusiei și de a-și recâștiga suveranitatea deplină în cadrul granițelor sale recunoscute internațional”, a subliniat Anita Anand, ministrul canadian de Externe, într-un comunicat.
Minister Anand announces additional sanctions in response to Russia’s malign interference activities in Moldova
To read the full news release: https://t.co/K6uSQdd4Cg
— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) August 28, 2025
MAE canadian subliniază că aceste persoane, care au participat activ la eforturile coordonate menite să destabilizeze guvernul ales democratic în Republica Moldova, sunt asociate cu politicianul și omul de afaceri Ilan Șor, care a fost sancționat de Canada și care a fugit din Republica Moldova în 2019.
Printre aceste persoane se numără oficiali și asociați ai partidului politic al lui Șor, Partidul Șor, care a fost sancționat de Canada în iunie 2023, precum și foști oficiali din Moldova și oficiali ai Unității Teritoriale Autonome Gagauzia, o regiune din Republica Moldova a cărei administrație actuală are legături puternice cu Rusia.
Lista persoanelor sancționate include, de asemenea, reprezentanți ai mass-media pro-ruse din Republica Moldova implicați în diseminarea dezinformării, precum și alți participanți la operațiunile maligne ale Rusiei în străinătate.
Canada impune, de asemenea, sancțiuni împotriva blocului politic condus de Shor, Victory/Pobeda, care a fost lansat în Rusia ca succesor al Partidului Șor, precum și împotriva unui grup paramilitar susținut de Șor și a liderului acestuia, care au fost implicați în organizarea unei serii de proteste antiguvernamentale în Republica Moldova în 2023.
Aceste măsuri sunt anunțate în contextul în care actorii politici și organizațiile aflate sub influența lui Șor își intensifică eforturile de a interveni în următoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie 2025.
Fiind republică parlamentară, acestea sunt cruciale pentru parcursul european al țării.
Acesta este motivul pentru care președintele francez Emmanuel Macron, premierul polonez Donald Tusk și cancelarul german Friedrich Merz au călătorit la Chișinău de Ziua Independenței Republicii Moldova, pentru a-și arăta sprijinul pentru eforturile depuse de această țară care se confruntă cu acțiuni complexe din partea Rusiei care urmăresc o deturneze de la aderarea la UE.
NATO
Șeful Statului Major al Apărării din Franța cere Europei să se ridice la dinamica puterii dure: “O Europă slăbită s-ar putea trezi mâine ca un animal vânat”
Guvernele dezbinate ale Europei neagă măsura în care violența modelează politica globală și trebuie să facă un pas înainte pentru a-și afirma forța combinată ca putere dură, a avertizat șeful Statului Major al Apărării din armata franceză într-un amplu interviu înainte de plecarea din funcție, la finalul unui mandat care a marcat implicarea substanțială a Franței pe flancul estic al NATO, îndeosebi prin conducerea grupului de luptă al Alianței Nord-Atlantice în România.
„O Europă slăbită s-ar putea trezi mâine ca un animal vânat, după două secole în care Occidentul a dat tonul. Nu este vorba doar de forțele armate, ci de faptul că acum predomină dinamica puterii dure”, a declarat generalul Thierry Burkhard într-un comentariu neobișnuit de tranșant pentru Politico Europe și ziarul francez Libération.
Burkhard a avertizat că statele fragmentate ale Europei din perspectivă militară vor trebui să se lege mai strâns ca forță strategică pentru a contracara „sferele de influență” construite de China, Rusia și SUA.
„Pe de o parte, țările europene nu au fost niciodată atât de puternice. Pe de altă parte, există o formă de negare din partea guvernelor și a populațiilor în fața nivelului de violență din lume astăzi”, a adăugat el.
Verificarea realității făcută de generalul francez reia un număr tot mai mare de avertismente despre slăbiciunea Europei.
Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a subliniat și el săptămâna trecută că UE trebuie să înceteze să mai pretindă că poate exercita influență globală doar ca forță economică și piață de consum. El a insistat că blocul a primit un „semnal de trezire extrem de brutal” de la Donald Trump și că trebuie să gândească în termeni mult mai strategici în ceea ce privește securitatea și cheltuielile pentru apărare.
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a acuzat miercuri Uniunea Europeană că alunecă spre irelevanță pe scena mondială. „Trebuie să fim dispuși să plătim prețul libertății și independenței noastre”, a spus ea.
Burkhard, care își încheie mandatul la sfârșitul lunii, urmând să fie înlocuit de generalul aviației Fabien Mandon, se află la conducerea armatei franceze din 2021.
Sub comanda sa, forțele armate franceze și-au întărit prezența pe flancul estic al Europei și au devenit mai active în NATO, pregătindu-se pentru un război de înaltă intensitate. În ultimele luni, generalul francez a co-prezidat și coaliția celor dispuși, un grup de țări care lucrează la garanții de securitate pentru Ucraina în cazul unui armistițiu cu Rusia.
Burkhard a descris o lume definită de patru factori politici: folosirea forței pentru rezolvarea conflictelor; presiunea unor țări precum China, Rusia, Coreea de Nord și Iran de a contesta Occidentul; puterea războiului informațional; și impactul schimbărilor climatice.
Conflictul de înaltă intensitate din Ucraina declanșează o regândire profundă a modului în care operează forțele armate occidentale, potrivit lui Burkhard.
„Am trecut de la războaiele alese — din Irak, Afganistan sau Mali — la războaie impuse”, a spus generalul francez.
În ceea ce el numește „războaie alese”, liderii politici și militari păstrează controlul asupra cantității de muniție folosite, a duratei desfășurării trupelor și a numărului de personal implicat. Războaiele impuse sunt conflicte existențiale, fără astfel de opțiuni. „Dacă ucrainenii nu luptă sută la sută [împotriva Rusiei], vor dispărea. Asta înseamnă războaie impuse”, a adăugat el.
Pentru a face față noii realități, Burkhard a susținut că forțele armate occidentale trebuie să își diversifice arsenalele. „Întrebarea «ce omoară ce și la ce cost» este centrală. Dacă dezvoltăm doar arme de înaltă tehnologie care omoară, dar sunt de fapt foarte, foarte scumpe, probabil nu vom reuși”, a spus el, adăugând că forțele armate au nevoie și de arme de uzură cu costuri reduse.
Generalul francez a respins argumentul conform căruia forțele armate franceze ar rezista doar câteva zile într-un conflict de înaltă intensitate, deoarece stocurile de muniții sunt prea scăzute. Franța nu ar lupta singură cu Rusia, ci alături de aliații NATO, a subliniat el.
„Stocurile noastre de muniții nu sunt la fel de ridicate pe cât ar trebui, pentru că ne-am concentrat mai mult pe războaiele alese”, a adăugat Burkhard. „Înseamnă asta că forțele armate franceze nu sunt capabile să se angajeze în operațiuni? Nu. Ele pot face acest lucru chiar din această seară, dacă este necesar.”
NATO
Norvegia a livrat României încă trei avioane de luptă F-16. Până în prezent au fost livrate 21 de aeronave din cele 32 achiziționate
Trei aeronave F-16 Fighting Falcon, achiziționate de la Regatul Norvegiei, au aterizat joi, 28 august, în Baza 86 Aeriană Borcea. Acestea vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviație Vânătoare din cadrul Bazei 57 Aeriene „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino”, de la Mihail Kogălniceanu.
Aeronavele se alătură celor deja aflate în dotarea Forțelor Aeriene și vor contribui la consolidarea capacității de apărare aeriană a României, arată MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Noul lot de aeronave face parte din contractul semnat între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind achiziția a 32 de aeronave F-16, împreună cu suportul logistic inițial și un pachet complementar de bunuri și servicii furnizat de Guvernul Statelor Unite ale Americii.
Resursa aeronavelor permite utilizarea lor pentru o perioadă de minimum 10 ani, până la tranziția către avioanele de generația a V-a. Astfel, achiziția avioanelor de luptă norvegiene reprezintă, în fapt, un transfer de capabilități între două state aliate în cadrul NATO.
Până în prezent au fost livrate 21 aeronave, dintre care 16 alcătuiesc Escadrila 48 Vânătoare de la Câmpia Turzii și cinci care vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviație Vânătoare de la Mihail Kogălniceanu. Finalizarea recepției întregului lot este estimată pentru finalul anului 2025.
România dispune de două escadrile F-16 operaționale – 17 avioane la baza aeriană Fetești și 16 avioane la baza aeriană de la Câmpia Turzii. Cea de-a treia escadrilă, de la Baza Mihail Kogălniceanu, este preconizată să fie completată până la finalul lui 2025, prin recepția restului de avioane F-16.
În ultimul deceniu, țara noastră a achiziționat 17 avioane F-16 din Portugalia și alte 32 din Norvegia.
Totodată, România și Țările de Jos au semnat recent un memorandum prin care olandezii vor transfera, la prețul simbolic de 1 euro, către Forțele Aeriene Române un număr 18 de aeronave de tip F-16 ca parte a colaborării bilaterale pentru Centrul European de Instruire F-16 de la Fetești.
