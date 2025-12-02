INTERNAȚIONAL
Șefa diplomației UE, îngrijorată de noua întâlnire dintre Putin și Witkoff: Mă tem că toată presiunea va fi exercitată asupra Ucrainei
Negocierile ruso-americane privind Ucraina, care urmează să aibă loc marți la Moscova între emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și președintele rus Vladimir Putin, riscă să pună întreaga presiune asupra Kievului, a avertizat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, care a reiterat apelul de a confisca activele rusești înghețate în UE pentru a finanța Ucraina, relatează AFP, potrivit Agerpres.
„Mă tem că toată presiunea va fi exercitată asupra părții mai slabe, întrucât capitularea Ucrainei este maniera cea mai facilă de a pune capăt acestui război”, a spus Kaja Kallas, după o reuniune a miniștrilor europeni ai apărării desfășurată la Bruxelles.
„Dacă dorim ca acest război să înceteze, fără să se reia în câțiva ani, dacă dorim ca acest război să nu se extindă, atunci ar trebui să punem toată presiunea asupra agresorului, adică Rusia”, a adăugat ea, în timp ce liderii europeni susținători ai Ucrainei sunt nemulțumiți că Washingtonul i-a dat la o parte de la negocieri.
Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, va avea marți după-amiază o întâlnire la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, în cadrul eforturilor diplomatice ale Washingtonului de a promova un plan de pace pentru Ucraina.
Vizita survine după negocierile bilaterale desfășurate duminică în Florida între delegațiile americană și ucraineană, discuții descrise drept „productive” de secretarul de stat american Marco Rubio. Oficialul a atenționat însă că „mai este mult de lucru” până la conturarea unui acord final.
După anunțarea acestui plan american în 28 de puncte, care include numeroase cereri ruse, Ucraina și susținătorii săi europeni au reușit totuși să obțină din partea SUA revizuirea documentului, dar rămân în continuare „chestiuni dificile” de soluționat, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care ar fi urmat să negocieze el însuși cu Trump varianta finală a acestui plan, dar deplasarea sa în SUA nu a mai avut loc și nu a precizat motivul.
În locul lui Zelenski a plecat în SUA o echipă de negociere condusă de fostul ministru ucrainean al apărării Rustem Umerov, care poartă de duminică negocieri asupra planului de pace cu o delegație americană condusă de secretarul de stat Marco Rubio și emisarul Steve Witkoff.
Cele două părți au vorbit despre progrese, dar au admis că rămân de soluționat chestiuni dificile în elaborarea variantei finale a acestui plan care ar stabili condițiile de încheiere a războiului acceptate de Ucraina și de Occident, fără a menționa punctele de divergență, dar conform unor surse ar fi vorba în special despre chestiunile teritoriale și garanțiile de securitate pentru Ucraina.
În acest timp, aliații europeni ai Ucrainei, care au formulat o contrapropunere la planul american în care au inclus cereri descrise deja de Rusia ca inacceptabile, precum trimiterea unor trupe străine în Ucraina și perspectiva aderării acesteia la NATO, susțin că este esențial ca Ucraina să se afle într-o poziție de forță și s-au angajat să o susțină financiar și militar oricât va fi nevoie dacă va continua războiul.
În acest scop, și în pofida negocierilor impulsionate de SUA pentru încheierea războiului, UE insistă în continuare asupra unui plan propriu de utilizare a activelor înghețate ale Rusiei pentru a finanța un așa-zis „împrumut de reparații” de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina.
Conceptul acestui împrumut, așa cum a fost prezentat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi ca Ucraina să-l ramburseze numai după ce Moscova i-ar plăti „reparații de război”, iar până atunci activele rusești din care este plătit împrumutul să fie înlocuite cu obligațiuni garantate de statele UE.
Șeful Comitetului Militar NATO irită Moscova după ce a sugerat că Alianța ia în considerare să fie “mai agresivă” față de “războiul hibrid” al Rusiei
Tensiunile dintre NATO și Rusia s-au amplificat luni, după ce un înalt oficial de top al Alianței Nord-Atlantice a declarat că statele membre analizează dacă trebuie să adopte o abordare „mai agresivă” în abordarea campaniei de amenințări hibride derulate de Moscova.
Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, a declarat pentru Financial Times că alianța evaluează dacă ar trebui „să fie proactivă în loc de reactivă”, incluzând posibilitatea unor operațiuni cibernetice sau de sabotaj „preventive”.
Dragone a spus că astfel de acțiuni s-ar putea încadra totuși în doctrina defensivă, afirmând: „Este mai departe de modul nostru normal de gândire sau comportament”.
Astfel de lovituri preventive ar putea fi considerate de NATO ca „acțiuni defensive”, a susținut oficialul NATO, conform căruia această alianță ar putea adopta o abordare mai agresivă față de „războiul hibrid”al Rusiei.
El a indicat misiunea Baltic Sentry, lansată anul acesta pentru a contracara sabotajele pe mare asociate Rusiei, afirmând că „de la începutul Baltic Sentry nu s-a întâmplat nimic. Asta înseamnă că această descurajare funcționează.”
„A fi mai agresivi în comparație cu agresivitatea partenerului nostru advers ar putea fi o opțiune”, a adăugat Dragone, în timp ce a recunoscut și că NATO și statele sale membre au „mult mai multe limite decât partenerul nostru advers din cauza eticii, din cauza legii, din cauza jurisdicției”.
„Este o problemă. Nu vreau să spun că e o poziție pierzătoare, dar este o poziție mai dificilă decât cea a partenerului nostru advers”, a continuat el.
Moscova a reacționat imediat.
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a numit declarațiile lui Dragone „un pas extrem de iresponsabil” și a acuzat NATO că transmite semnalul că este dispusă „să meargă spre escaladare”, potrivit presei de stat ruse.
Nu există încă un plan de pace „finalizat” privind Ucraina, declară Emmanuel Macron. După întâlnirea cu Zelenski, președintele francez a discutat telefonic cu Donald Trump despre negocierile de pace
În ciuda cererilor din partea Washingtonului de a ajunge la un acord de pace care să pună capăt războiului din Ucraina, președintele francez Emmanuel Macron a insistat luni că mai sunt multe de făcut înainte de a se ajunge la un acord, informează Politico Europe.
„În prezent, nu există un plan finalizat cu privire la chestiunile teritoriale. Acestea pot fi finalizate doar de președintele Zelenski” a declarat Macron în cadrul unei conferințe de presă alături de omologul său ucrainean.
Președintele francez a mai spus că discuțiile privind înghețarea activelor și garanțiile de securitate se află încă „într-o fază preliminară”.
UE a întâmpinat obstacole în utilizarea a 140 de miliarde de euro din rezervele rusești înghețate pentru a finanța un împrumut de reparații către Ucraina, din cauza rezistenței Belgiei.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat la Paris pentru a-și manifesta sprijinul, în contextul în care se confruntă cu presiuni intense din partea administrației președintelui american Donald Trump pentru a face concesii în vederea încheierii războiului.
El a declarat că planul de pace propus de SUA, care inițial includea concesii teritoriale și limitări ale dimensiunii armatei de la Kiev, s-a „îmbunătățit”.
„Procesul nu s-a încheiat, problema teritorială este cea mai dificilă”, a afirmat el. Planul inițial prevedea ca Ucraina să renunțe la unele dintre pozițiile sale defensive cheie din estul țării; Zelenski a insistat, de asemenea, că Constituția Ucrainei nu îi permite să cedeze părți din teritoriul țării Rusiei.
Zelenski a subliniat că orice acord de pace trebuie să includă garanții de securitate pentru a proteja Ucraina împotriva unui alt atac rus.
„Pacea trebuie să devină cu adevărat durabilă”, a spus el.
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Washingtonul dorește mai întâi un acord de pace înainte de a discuta despre oferirea de garanții de securitate Ucrainei. Planul inițial în 28 de puncte pregătit de trimisul special al SUA Steve Witkoff și negociatorul rus Kirill Dmitriev exclude aderarea Ucrainei la NATO.
Summitul Macron- Zelenski a avut loc în ajunul unei întâlniri la Moscova între Witkoff, magnat imobiliar și aliat al lui Trump, și președintele rus Vladimir Putin.
„Cred că vizita va fi foarte utilă, deoarece se va concentra pe conturarea unui acord de pace pentru Ucraina”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Pe de altă parte, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la această întâlnire, temându-se că toată presiunea va fi exercitată asupra Ucrainei.
După întâlnirea de la Paris, Macron a purtat o convorbire telefonică cu Trump pentru a discuta despre negocierile de pace și pentru a solicita garanții solide de securitate pentru Ucraina, potrivit președinției franceze.
UE și Canada au finalizat negocierile pentru participarea Canadei la investițiile de 150 de miliarde de euro în industria de apărare a Europei
Uniunea Europeană și Canada au anunțat finalizarea negocierilor privind participarea Canadei la SAFE, instrumentul european de investiții în apărare în valoare de 150 de miliarde de euro, potrivit unei declarații comune transmise de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul canadian Mark Carney.
Cei doi lideri au subliniat importanța acordului într-un context global dificil și au evidențiat beneficiile pentru industria de apărare și pentru securitatea colectivă.
„Salutăm încheierea negocierilor privind un Acord pentru participarea Canadei la SAFE. Instrumentul european de investiții în apărare, în valoare de 150 de miliarde de euro, va consolida baza industrială de apărare a Europei prin achiziții comune, de pe urma cărora vor beneficia toate țările participante”, se arată în declarația comună.
Cei doi oficiali au explicat că „în aceste vremuri geopolitice turbulente, este un mijloc de a spori cooperarea, de a îndeplini obiectivele în materie de apărare și de a cheltui mai eficient, în timp ce răspundem atât urgențelor pe termen scurt, cât și necesităților pe termen lung”.
Von der Leyen și Carney au reamintit că acordul se bazează pe Parteneriatul pentru Securitate și Apărare, semnat la summitul UE-Canada din luna iunie.
„Încheierea negocierilor SAFE se bazează pe angajamentul nostru pentru cooperare în domeniul apărării comune, stabilit în Parteneriatul pentru Securitate și Apărare semnat la summitul UE-Canada de succes de la începutul acestui an”, au afirmat liderii celor două părți.
Declarația marchează un nou pas în relația strategică dintre Uniunea Europeană și Canada.
„Astăzi ducem acest angajament cu un pas mai departe – ca parteneri, aliați și prieteni. Este următorul pas în aprofundarea cooperării noastre și simbolic pentru prioritățile comune ale Uniunii Europene și Canadei”, au subliniat cei doi oficiali, care au evidențiat și impactul economic al acordului.
În opinia lor, „împreună, vom crea lanțuri de aprovizionare în domeniul apărării reziliente între industriile noastre, într-un moment crucial pentru securitatea globală. Consolidând bazele noastre industriale, vom crea mai multe locuri de muncă, mai multă creștere economică și mai multe oportunități, esențiale pentru pregătirea noastră de apărare”.
Responsabilii au transmis și un mesaj ferm de sprijin pentru Ucraina. „În cele din urmă, SAFE va oferi, de asemenea, un sprijin vital Ucrainei și va crește reziliența industriei ucrainene de apărare. Suntem alături de Ucraina încă de la începutul războiului brutal de agresiune purtat de Rusia și continuăm să îi fim alături, în timp ce lucrăm pentru o pace justă și durabilă pentru Ucraina”, au afirmat Ursula von der Leyen și Mark Carney în declarația comună.
Iulian Chifu: Tactica rusă căreia Occidentul nu-i face față. Negocieri integrate concomitente de Pace și Război
Premierul Marii Britanii pledează pentru pragmatism în legăturile cu China: Ar fi o „neglijență în îndeplinirea îndatoririlor” dacă nu am relaționa cu Beijingul
Von der Leyen anunță sancțiuni suplimentare împotriva Belarusului, după „atacurile hibride” cu baloane asupra Lituaniei, în timp ce Minsk-ul acuză Lituania de spionaj cu drone
