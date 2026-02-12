U.E.
Șefa diplomației UE pledează pentru împrumuturi comune pentru apărare, pentru reducerea costurilor de finanțare
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat că împrumuturile comune la nivelul blocului ar putea reprezenta o soluție pentru finanțarea creșterii cheltuielilor de apărare, într-un context de securitate tot mai tensionat în Europa, marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de presiuni crescute asupra capacităților militare europene.
Într-un interviu acordat platformei germane Table Media, publicat joi, Kallas a afirmat că finanțarea comună ar reduce costurile pentru statele membre și ar facilita proiectele europene în domeniul apărării.
„Da, dacă ne împrumutăm împreună, costurile vor fi mai mici pentru toată lumea. De aceea, proiectele comune au sens”, a declarat aceasta, subliniind că, la fel ca în timpul pandemiei COVID-19, Europa se confruntă din nou cu o amenințare comună care necesită un răspuns colectiv.
Kallas a recunoscut că tema datoriei comune rămâne sensibilă în unele state membre, în special în Germania, însă a arătat că experiența instrumentelor financiare comune adoptate în timpul crizei sanitare a demonstrat eficiența acestui model.
„În timpul crizei sanitare COVID am contractat datorie comună pentru a face față unei provocări comune, iar acest lucru s-a dovedit mai eficient din punct de vedere al costurilor pentru toți. Amenințarea cu care ne confruntăm acum este, de asemenea, una comună”, a spus ea.
Pe de altă parte, șefa politicii externe a UE a respins ideea creării unei armate europene separate, argumentând că eforturile ar trebui concentrate pe consolidarea pilonului european din cadrul NATO.
„Realitatea este că Germania nu poate construi o armată a UE suplimentară în paralel cu propria armată. Forțele armate ale NATO sunt formate din multe armate europene. Ar fi nerealist ca aceste țări să construiască în paralel o armată separată pentru Europa. Trebuie să consolidăm pilonul european al NATO”, a explicat Kallas.
Ea a subliniat că, deși Statele Unite rămân angajate în Alianță și Articolul 5 rămâne valabil, statele europene trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate.
„Este clar că trebuie să facem mai mult noi înșine”, a spus aceasta, menționând creșterea cheltuielilor de apărare și dezvoltarea de proiecte comune pentru consolidarea capabilităților militare europene.
Declarațiile lui Kallas vin cu doar câteva zile înaintea deschiderii celei de-a 62-a ediții a Conferinței de Securitate de la München, unde sunt așteptați peste 60 de lideri mondiali și aproximativ 100 de miniștri de externe și ai apărării, iar tema finanțării apărării europene se anunță una centrală.
În Germania, dezbaterea privind împrumuturile comune pentru apărare a fost relansată și de fostul ministru de externe Sigmar Gabriel, care a declarat că noi împrumuturi comune la nivelul UE pentru proiecte de apărare ar putea deveni inevitabile, în condițiile în care majoritatea statelor europene nu pot susține creșterea cheltuielilor militare exclusiv din bugete naționale, transmite dpa, preluat de Agerpres.
Gabriel a afirmat că recomandările fostului președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, privind finanțarea parțială a apărării europene prin datorie comună sunt justificate, avertizând că riscurile de securitate generate de Rusia sunt mai mari decât costurile financiare ale unei astfel de decizii.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, înaintea reuniunii informale a Consiliului European: România trebuie să respingă ideea unei UE cu mai multe viteze și să propună forme de cooperare consolidată în domenii esențiale
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, cere României „să adopte o poziție clară, fermă și orientată spre viitor” la reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern care are loc astăzi în Belgia.
„Trebuie să respingem ideea unei Uniuni Europene cu mai multe viteze. O astfel de abordare riscă să adâncească diferențele dintre statele membre și să creeze noi clivaje economice și sociale. România nu poate accepta o Europă fragmentată, în care accesul la decizie, finanțare sau influență depinde de cercuri restrânse și restrictive de integrare”, subliniază eurodeputatul într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
În același timp, Victor Negrescu arată că „România trebuie să fie proactivă” și să vină cu soluții.
„România poate propune și susține forme de cooperare consolidată în domenii esențiale pentru cetățeni și pentru regiunea noastră: securitate cibernetică, reindustrializare și autonomie strategică, combaterea declinului demografic, consolidarea pilonului social, investiții în educație și tehnologii emergente, dezvoltarea infrastructurii de transport și întărirea securității maritime la Marea Neagră”, evidențiază Negrescu.
Făcând trimitere la dezbaterile actuale privind competitivitatea europeană, vicepreședintele Parlamentului European accentuează nevoia unei „strategii naționale coerente de competitivitate”, care să fie corelată cu „prioritățile europene și construită pe utilizarea inteligentă a fondurilor europene.”
„Trebuie să cerem ca viitoarele mecanisme de finanțare să fie deschise tuturor statelor membre, inclusiv celor care nu fac parte din zona euro. Competitivitatea nu trebuie să devină un nou criteriu de excludere, ci un instrument de convergență reală”, mai spune Victor Negrescu.
În încheiere, acesta atrage atenția că „ar fi o greșeală majoră să tratăm aceste dezbateri cu pasivitate.”
„Viitorul Uniunii se decide acum. România are nevoie de o Uniune Europeană coezivă, solidară și echitabilă, cu un proces decizional transparent și incluziv. Iar vocea noastră trebuie să fie auzită”, conchide vicepreședintele Parlamentului European.
Șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană se întâlnesc în Belgia într-o reuniune informală pentru a discuta despre strategia de revitalizare a competitivității UE la nivel global.
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Președinta BCE face apel la liderii UE să ia măsuri urgențe pentru a spori reziliența Uniunii Europene în perioade tulburi și prezintă o serie de reforme necesare în acest sens
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a făcut apel la liderii Uniunii Europene să ia măsuri urgente în domenii importante, inclusiv emiterea de datorii comune, pentru a face blocul european mai rezilient în perioade tulburi, anunță Reuters, citând o sursă din acest dosar, conform Agerpres.
Lagarde a evidențiat că există cinci domenii care necesită acțiuni rapide, inclusiv înființarea unei uniuni a economiilor și investițiilor, transpunerea în realitate a proiectului unui euro digital, aprofundarea pieței unice, promovarea inovației și consolidarea cadrului instituțional de bază al blocului comunitar, a declarat o sursă care a consultat documentul respectiv.
„Prin acțiuni colective coordonate și decisive, Europa poate debloca un potențial de creștere mai mare, poate consolida reziliența și își poate consolida autonomia politică și prosperitatea. Acest lucru necesită îmbunătățirea productivității, mobilizarea investițiilor și sporirea rezilienței”, se arată în documentul pregătit de BCE.
Șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană se întâlnesc în Belgia într-o reuniune informală pentru a discuta despre strategia de revitalizare a competitivității UE la nivel global.
În acest sens, unii lideri au avansat mai multe propuneri, dar pare că nu există consens cu privire la abordare.
Președintele francez Emmanuel Macron a avansat propunerea unor datorii comune pentru a ieși din „starea de urgență geopolitică și geoeconomică”.
Doar că ideea a lui s-a lovit de rezistență din partea Germaniei și Italiei, care argumentează că nu este moment pentru astfel de discuții și că problema reală este aceea de productivitate.
Între timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a promis industriașilor europeni reuniți la Anvers înainte de summitul UE că va crea “EU Inc.”, adică un set unic și simplu de reguli pentru firme care să faciliteze „o cale europeană spre independență”, axată pe comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare.
PARLAMENTUL EUROPEAN
PE subliniază necesitatea parteneriatelor de securitate și apărare: Susțin autonomia strategică a UE, rămânând în același timp pe deplin complementare NATO
Parlamentul European a subliniat miercuri că parteneriatele Uniunii Europene în domeniul securității și apărării reprezintă un element-cheie pentru a răspunde eficient amenințărilor actuale și emergente și pentru a consolida rolul UE ca actor strategic global.
Într-un raport adoptat de Comisia pentru securitate și apărare, cu 440 de voturi pentru, 119 împotrivă și 85 de abțineri, eurodeputații arată că parteneriatele UE în materie de securitate și apărare sunt o necesitate, nu o opțiune, într-un context de securitate tot mai volatil. Acestea sunt menite să consolideze cooperarea în domeniul apărării cu parteneri bilaterali-cheie și să sprijine autonomia strategică a Uniunii, rămânând în același timp pe deplin complementare NATO și ancorate în cooperarea multilaterală.
UE, în cea mai gravă situație de securitate de după Al Doilea Război Mondial
Raportul avertizează că Uniunea Europeană se confruntă cu cea mai serioasă situație de securitate de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, determinată în principal de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. În același timp, UE se confruntă cu o gamă largă de amenințări hibride, terorism, atacuri cibernetice, riscuri la adresa infrastructurii critice și efecte ale schimbărilor climatice asupra securității.
Rusia este identificată drept principala amenințare la adresa securității europene, fiind sprijinită de actori precum Iran, Coreea de Nord și Belarus. China este descrisă ca un competitor strategic, iar sprijinul acordat Moscovei determină UE să își reevalueze relațiile economice cu Beijingul și să își consolideze reziliența.
NATO rămâne pilonul apărării colective
Eurodeputații reafirmă că NATO rămâne piatra de temelie a apărării colective, subliniind însă necesitatea unui pilon european de apărare mai puternic, care să permită Uniunii să acționeze autonom atunci când este necesar.
Raportul evidențiază importanța interoperabilității capacităților militare la nivel european, a achizițiilor comune, a cooperării industriale, a standardizării și a alinierii planificării UE cu cea a NATO, pentru a evita dublarea eforturilor și pentru a îmbunătăți nivelul de pregătire.
Extinderea parteneriatelor și rolul central al Ucrainei
Parlamentul salută extinderea parteneriatelor de securitate și apărare cu parteneri care împărtășesc aceleași valori, inclusiv aliați NATO precum Norvegia, Regatul Unit și Canada, dar și cu alți parteneri din Europa și regiunea Indo-Pacific.
Un accent deosebit este pus pe Ucraina, considerată partener strategic prioritar. Eurodeputații solicită continuarea sprijinului militar, industrial și politic pentru Kiev, acordarea de garanții de securitate și utilizarea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei, în conformitate cu dreptul internațional. Raportul propune formalizarea unui parteneriat strategic între UE și Ucraina.
