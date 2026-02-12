Șefa diplomației UE pledează pentru împrumuturi comune pentru apărare, pentru reducerea costurilor de finanțare

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat că împrumuturile comune la nivelul blocului ar putea reprezenta o soluție pentru finanțarea creșterii cheltuielilor de apărare, într-un context de securitate tot mai tensionat în Europa, marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de presiuni crescute asupra capacităților militare europene.

Într-un interviu acordat platformei germane Table Media, publicat joi, Kallas a afirmat că finanțarea comună ar reduce costurile pentru statele membre și ar facilita proiectele europene în domeniul apărării.

„Da, dacă ne împrumutăm împreună, costurile vor fi mai mici pentru toată lumea. De aceea, proiectele comune au sens”, a declarat aceasta, subliniind că, la fel ca în timpul pandemiei COVID-19, Europa se confruntă din nou cu o amenințare comună care necesită un răspuns colectiv.

Kallas a recunoscut că tema datoriei comune rămâne sensibilă în unele state membre, în special în Germania, însă a arătat că experiența instrumentelor financiare comune adoptate în timpul crizei sanitare a demonstrat eficiența acestui model.

„În timpul crizei sanitare COVID am contractat datorie comună pentru a face față unei provocări comune, iar acest lucru s-a dovedit mai eficient din punct de vedere al costurilor pentru toți. Amenințarea cu care ne confruntăm acum este, de asemenea, una comună”, a spus ea.

Pe de altă parte, șefa politicii externe a UE a respins ideea creării unei armate europene separate, argumentând că eforturile ar trebui concentrate pe consolidarea pilonului european din cadrul NATO.

„Realitatea este că Germania nu poate construi o armată a UE suplimentară în paralel cu propria armată. Forțele armate ale NATO sunt formate din multe armate europene. Ar fi nerealist ca aceste țări să construiască în paralel o armată separată pentru Europa. Trebuie să consolidăm pilonul european al NATO”, a explicat Kallas.

Ea a subliniat că, deși Statele Unite rămân angajate în Alianță și Articolul 5 rămâne valabil, statele europene trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate.

„Este clar că trebuie să facem mai mult noi înșine”, a spus aceasta, menționând creșterea cheltuielilor de apărare și dezvoltarea de proiecte comune pentru consolidarea capabilităților militare europene.

Declarațiile lui Kallas vin cu doar câteva zile înaintea deschiderii celei de-a 62-a ediții a Conferinței de Securitate de la München, unde sunt așteptați peste 60 de lideri mondiali și aproximativ 100 de miniștri de externe și ai apărării, iar tema finanțării apărării europene se anunță una centrală.

În Germania, dezbaterea privind împrumuturile comune pentru apărare a fost relansată și de fostul ministru de externe Sigmar Gabriel, care a declarat că noi împrumuturi comune la nivelul UE pentru proiecte de apărare ar putea deveni inevitabile, în condițiile în care majoritatea statelor europene nu pot susține creșterea cheltuielilor militare exclusiv din bugete naționale, transmite dpa, preluat de Agerpres.

Gabriel a afirmat că recomandările fostului președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, privind finanțarea parțială a apărării europene prin datorie comună sunt justificate, avertizând că riscurile de securitate generate de Rusia sunt mai mari decât costurile financiare ale unei astfel de decizii.