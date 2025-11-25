Șefa diplomației UE respinge ideea revenirii Rusiei în G8: “Nu putem reveni la normalitate. cum ți-ai putea imagina asta?”

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat marți că revenirea Rusiei în formatul G8, așa cum este prevăzută în planul de pace propus de președintele Statelor Unite, „cu siguranță nu” se va întâmpla.

Ea a afirmat acest lucru într-un program al BBC Radio 4, relatează Ukrinform.

Potrivit lui Kallas, planul final de pace pentru încheierea războiului din Ucraina trebuie să facă imposibilă o nouă invazie rusă.

„Dacă vrem să punem capăt acestui conflict pentru totdeauna, avem cu adevărat nevoie de concesii din partea Rusiei”, a subliniat ea.

O astfel de abordare ar necesita ca Moscova să respecte acordurile internaționale și să își reducă forțele armate, a menționat Kallas.

„Nu poți avea pur și simplu o situație în care invadezi o altă țară… și nu există responsabilitate”, a adăugat Înaltul Reprezentant al UE.

Kallas a respins, de asemenea, revenirea Rusiei în formatul G8, așa cum este prevăzut în planul de pace al lui Trump pentru Ucraina. Ea a adăugat că acest lucru „cu siguranță nu” ar trebui să se întâmple.

„Nu putem reveni la normalitate… cum ți-ai putea imagina asta?” a subliniat ea, după ce și cancelarul german Friedrich Merz a respins acest scenariu.

Kallas, salutând „cauza nobilă” a președintelui american Donald Trump de a obține pacea în Ucraina, a remarcat totodată că trebuie să ne întrebăm ce „aduce cu adevărat pacea” în această țară.

Propunerea americană inițială formulată în 28 de puncte cerea Ucrainei să cedeze teritorii mai extinse decât cele aflate în prezent sub ocupație rusă, să accepte limitări ale armatei sale și să renunțe la aderarea la NATO — cereri formulate de Rusia și respinse constant de Kiev. Între prevederi se regăsea și cea în care Rusia va fi reintegrată în economia globală și invitată să reintre în G8.

Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse. O prevedere similară cu privire la reintegrarea Rusiei în formatul G8 era inclusă și în documentul european.

Între timp, presa internațională a relatat că Statele Unite și Ucraina s-au înțeles asupra a 19 puncte lucrate în comun în baza celor două propuneri, însă detaliile nu au fost făcute publice, fiind așteptată o vizită la Casa Albă a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Rusia a fost exclusă din formatul G8 în anul 2014, după anexarea ilegală a peninsulei Crimeea.