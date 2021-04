Șefii de stat sau de guvern din UE vor avea o reuniune fizică pe 25 mai pentru a discuta despre schimbările climatice, tensiunile cu Rusia și pandemia de COVID-19

Șefii de stat sau de guvern din țările membre UE vor avea o reuniune la Bruxelles cu prezență fizică la 25 mai, pentru a discuta despre pandemia de COVID-19, tensiunile cu Rusia și schimbările climatice, a anunțat vineri Barend Leyts, purtătorul de cuvânt al președintelui Consiliului European, Charles Michel, completând că detalii suplimentare vor fi furnizate în perioada următoare.

