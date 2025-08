Șefii diplomației din SUA, Franța și Marea Britanie au discutat despre situația umanitară din Gaza și nevoia de a se ajunge la armistițiu

Olanda devine primul stat membru NATO care pune în aplicare noul protocol de furnizare a armamentului american către Ucraina, după ce președintele SUA, Donald Trump, a condiționat ajutorul militar de cofinanțare europeană. Luni, ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, a anunțat că țara sa va contribui cu 500 milioane de euro pentru achiziția de armament american destinat forțelor ucrainene, informează Euronews.

„Ca prim aliat NATO, Olanda va livra un pachet de 500 milioane de euro constând în sisteme de armament americane, inclusiv piese și rachete Patriot”, a transmis oficialul olandez într-un mesaj postat pe platforma X (fostul Twitter). El a subliniat că acest sprijin este crucial pentru ca Ucraina să poată face față atacurilor rusești și să apere atât teritoriul propriu, cât și restul Europei de agresiunea Moscovei.

Ukraine needs more air defence and ammunition now.

As the first NATO Ally, the Netherlands will deliver a €500 million package of US weapon systems (incl. Patriot parts and missiles).

This helps Ukraine to defend itself and the rest of Europe against Russian aggression. 🇳🇱🇺🇦 pic.twitter.com/gAxFtUctsU

— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) August 4, 2025