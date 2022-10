Șefii instituțiilor UE au condamnat noile atacurile cu rachete ale Rusiei în Ucraina și au transmis că sprijinul militar suplimentar este în curs de livrare

Înalți oficiali ai Uniunii Europene au condamnat, luni, atacurile cu rachete ale Rusiei asupra infrastructurii civile din Kiev și din alte orașe ucrainene, potrivit mai multor mesaje pe Twitter.

Șeful diplomației UE, Josep Borrell, s-a declarat „profund șocat de atacurile Rusiei asupra civililor din Kiev și din alte orașe din Ucraina” și a subliniat că „astfel de acte nu-și au locul în secolul 21, condamnându-le „în cei mai fermi termeni posibili.”

Totodată, acesta a precizat că sprijinul militar suplimentar din partea UE este pe drum.

Deeply shocked by Russia’s attacks on civilians in #Kyiv and other cities in Ukraine.

Such acts have no place in 21st century. I condemn them in the strongest possible terms.

We stand with Ukraine. Additional military support from the EU is on its way.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2022