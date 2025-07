Șefii instituțiilor UE salută semnarea de către Zelenski a legii care restabilește independența a două instituții-cheie anticorupție

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au salutat, joi, semnarea de către președintele ucrainean Volodimir Zelenski a proiectului de lege prin care este restaurată independența a două instituții-cheie anticorupție, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO).

„Semnarea de către președintele Volodimir Zelenski a legii privind restabilirea independenței NABU și SAPO este un pas binevenit. Reformele privind statul de drept și combaterea corupției din Ucraina ar trebui să continue. Acestea rămân esențiale pentru progresul Ucrainei pe calea europeană. UE va continua să sprijine aceste eforturi.”, a transmis șefa Comisiei Europene, într-un mesaj pe X.

