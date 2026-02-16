NATO
Șefii militari ai Germaniei și Regatului Unit pledează pentru consolidarea apărării europene: Reînarmarea nu este beligeranță. Forța descurajează agresiunea, slăbiciunea o invită
Șeful Bundeswehr, generalul Carsten Breuer, și șeful Statului Major al Apărării din Regatul Unit, mareșalul aerului Richard Knighton, au susținut necesitatea reînarmării Europei în contextul amenințării reprezentate de Rusia, într-o scrisoare comună publicată în presa britanică și germană, în care argumentează existența unui „imperativ moral” pentru consolidarea capacităților de apărare.
Cei doi oficiali militari au explicat că vorbesc „nu doar în calitate de lideri militari ai două dintre statele europene cu cele mai mari cheltuieli pentru apărare, ci ca voci ale unei Europe care trebuie acum să confrunte adevăruri incomode despre propria securitate”.
Potrivit acestora, postura militară a Rusiei „s-a deplasat decisiv spre vest”, iar Moscova continuă să se reînarmeze și să extragă lecții din invazia Ucrainei, reorganizându-și forțele „în moduri care ar putea crește riscul unui conflict cu statele NATO”.
„Consolidarea militară a Rusiei, combinată cu disponibilitatea sa de a purta război pe continentul nostru, așa cum demonstrează dureros războiul din Ucraina, reprezintă un risc crescut care necesită atenția noastră colectivă”, au arătat cei doi lideri militari.
Aceștia au avertizat că, în cazul în care Rusia ar percepe slăbiciune sau lipsă de unitate în Europa, „ar putea fi încurajată să își extindă agresiunea dincolo de Ucraina”.
Scrisoarea subliniază că pregătirea militară presupune și o industrie de apărare puternică, fiind menționate investițiile în fabrici de muniții din Regatul Unit, desfășurarea unei brigăzi germane de luptă pe flancul estic al NATO și eforturile Berlinului de a pune la dispoziție finanțare „în esență nelimitată” pentru apărare.
Germania și-a majorat semnificativ cheltuielile militare în ultimii ani, în încercarea de a moderniza Bundeswehr-ul după decenii de reduceri bugetare. Invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022, a marcat o schimbare majoră de direcție în politica de securitate a Berlinului, anterior bazată pe reținere militară.
În scrisoare, cei doi oficiali insistă asupra dimensiunii morale a consolidării apărării.
„Există o dimensiune morală a acestui demers. Reînarmarea nu este beligeranță; este acțiunea responsabilă a unor națiuni hotărâte să își protejeze cetățenii și să păstreze pacea. Forța descurajează agresiunea. Slăbiciunea o invită.”
Breuer și Knighton au subliniat, de asemenea, că apărarea nu poate reveni exclusiv armatei, fiind necesară o abordare la nivelul întregii societăți.
„Apărarea la nivelul întregii societăți presupune infrastructură rezilientă, cercetare și dezvoltare în domenii de înaltă tehnologie din partea sectorului privat și instituții naționale pregătite să funcționeze în condiții de amenințări tot mai mari”, au arătat aceștia.
În concluzie, liderii militari au transmis că unitatea europeană rămâne esențială: „Atunci când Europa acționează împreună, suntem o forță formidabilă. Iar când acționăm împreună, nu suntem doar Marea Britanie și Germania.”
Avertismentul celor doi vine la scurt timp după încheierea Conferinței de Securitate de la München, unde lideri politici și militari au discutat despre securitatea europeană și evoluțiile războiului din Ucraina.
MAREA BRITANIE
Regatul Unit analizează accelerarea atingerii țintei de 3% din PIB pentru apărare
Guvernul britanic analizează posibilitatea de a devansa termenul pentru atingerea unui nivel al cheltuielilor de apărare echivalent cu 3% din produsul intern brut, pe fondul presiunilor crescute legate de securitatea europeană și de evoluțiile războiului din Ucraina, potrivit unor informații relatate de BBC.
Executivul de la Londra anunțase anterior că va majora bugetul apărării la 2,5% din PIB până în 2027, urmând ca pragul de 3% să fie avut în vedere în legislatura următoare, după alegerile generale programate pentru 2029. Potrivit relatării BBC, consilierii premierului Keir Starmer analizează în prezent scenarii prin care această țintă ar putea fi atinsă până la finalul actualului mandat parlamentar.
Deocamdată nu a fost luată o decizie oficială, iar Ministerul Finanțelor ar adopta o poziție prudentă din cauza impactului bugetar ridicat. Discuțiile ar fi avut loc inclusiv în cadrul unor reuniuni recente dedicate planului de investiții în apărare, document amânat de mai mult timp și menit să stabilească modul în care vor fi finanțate angajamentele militare existente.
La Conferința de Securitate de la München, Starmer a indicat direcția viitoare a politicii de apărare, afirmând că „pentru a face față amenințărilor mai largi, este clar că va trebui să cheltuim mai mult, mai rapid”. Premierul a susținut că Europa trebuie să își consolideze capacitățile militare și să reducă dependența excesivă de Statele Unite, prin investiții pe termen lung și o cooperare mai strânsă cu aliații europeni.
În prezent, Regatul Unit și-a asumat creșterea cheltuielilor pentru apărare la 2,5% din PIB până în aprilie 2027, în timp ce pragul de 3% fusese prezentat anterior drept o ambiție pentru următorul parlament.
Potrivit estimărilor NATO, Marea Britanie a cheltuit aproximativ 2,3% din PIB pentru apărare în 2024, echivalentul a circa 66 miliarde de lire sterline.
Accelerarea atingerii țintei ar implica costuri suplimentare semnificative. Oficiul pentru Responsabilitate Bugetară a estimat că majorarea cheltuielilor la 3% din PIB ar necesita aproximativ 17,3 miliarde de lire sterline în plus anual până în 2029–2030, deși unele estimări independente indică o sumă mai redusă, de aproximativ 13–14 miliarde de lire, dacă sunt luate în calcul creșterile deja planificate.
Discuțiile au loc într-un context fiscal dificil, în condițiile în care guvernul se confruntă cu datorii ridicate și cu nevoia de a acoperi costuri militare în creștere. Oficialii din domeniul apărării au semnalat anterior că bugetele actuale nu permit implementarea tuturor programelor dorite în ritmul planificat.
Surse guvernamentale citate de BBC au precizat că planul de investiții în apărare este încă în curs de finalizare și că nu au fost luate decizii privind calendarul noilor creșteri de cheltuieli. Ministerul britanic al Apărării a transmis, la rândul său, că nu comentează speculațiile, subliniind însă că executivul implementează cea mai amplă creștere susținută a bugetului apărării de la sfârșitul Războiului Rece.
NATO
De la München, Stoltenberg face apel la interesul comun al securității între Europa și SUA: Cu cât putem cădea mai mult de acord și asupra valorilor, cu atât mai bine
Alianța transatlantică dintre Europa și Statele Unite trebuie să funcționeze ținând cont de valori și de interese, a afirmat duminică ministrul finanțelor din Norvegia, Jens Stoltenberg, ex-secretar general al NATO și viitor președinte al Conferinței de Securitate de la München.
Vorbind în cadrul panelului „Visul european: Apărarea valorilor fundamentale, aflată sub presiune”, Stoltenberg a oferit perspectivă pragmatică asupra modului în care ar trebui să funcționeze Alianța Nord-Atlantică.
„Cu cât putem cădea mai mult de acord asupra valorilor, cu atât mai bine. Dar, în esență, ceea ce contează cu adevărat când vine vorba de securitate este să realizăm că avem un interes comun de a ne proteja și apăra reciproc”, a spus el, în ceea ce pare să reprezinte un apel la realismul lucid invocat și de președintele finlandez Alexander Stubb în politica externă a țării sale.
Cel care a condus vreme de un deceniu destinele NATO, de la jumătatea celei de-a doua administrații Obama și până la finalul administrației Biden, trecând prin prima administrație Trump, a recunoscut că există o relație între valori și interese
„Și uneori aceste chestiuni se amestecă și, desigur, există o relație între valori și interese, dar cred că istoria NATO și a prietenilor săi demonstrează că pot exista diferențe destul de serioase în privința valorilor, iar totuși suntem capabili să ne mobilizăm în jurul intereselor noastre comune”, a adăugat Jens Stoltenberg.
Citiți și „Plec. SUA nu au nevoie de NATO” – a spus Trump, rememorează Stoltenberg din culisele întâlnirii care a adus NATO în pragul colapsului: Am crezut că Alianța se destramă sub ochii mei
Fostul secretar general al NATO a fost numit în poziția noul ministru de finanțe al Norvegiei, în cadrul unei remanieri guvernamentale, în ianuarie 2025, marcând o reîntoarcere în politica națională a țării pe care a servit-o în două rânduri ca prim-ministru.
Stoltenberg, care ar fi trebuit să preia funcția de președinte al Conferinței de Securitate de la München după ediția din 2025 de la Christoph Heusgen, a acceptat să revină în guvernul țării sale într-un context complicat. Până atunci, la cârma Conferinței a revenit veteranul diplomat Wolfgang Ischinger.
NATO
Ministrul apărării, despre criticile că România ar cumpăra armament second-hand din Germania și Franța: “Este un narativ rusesc, deranjat că România se mișcă”
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la Conferința de Securitate la München, ministrul apărării naționale Radu Miruță a respins criticile privind achizițiile de armament și a subliniat importanța producției locale pentru Armata Română și revitalizarea industriei naționale de apărare.
„Este un narativ rusesc, deranjat că România se mișcă”, a declarat ministrul referitor la afirmațiile potrivit cărora țara ar achiziționa echipamente second-hand.
El a explicat că România derulează 21 de proiecte majore, în valoare de aproape 10 miliarde de euro, multe dintre ele cu producție realizată pe teritoriul României: „Nu este suficient să ai bani să iei de pe raft și să pui în depozitele Armatei Române, ci să ai o continuitate (…) că poți să rezolvi problema asta în România.”
Ministrul a subliniat că obiectivul nu este doar înzestrarea Armatei Române, ci și „revitalizarea industriei naționale de armament, prin atragerea tehnologiei și producției pe plan intern, în paralel cu parteneriate europene și transatlantice.”
„Toate lucrurile acestea nu existau până acum. (…) Câștigul cel mare este luarea acestor bani din SAFE și aducerea lor în industria națională de apărare, unde nu avem tehnologie. Cu tehnologia adusă în rândul angajaților români, îi forțezi și pe unii, și pe alții să meargă pe același tronson”, a mai spus Radu Miruță.
România se află între primele opt state care au primit în această săptămână undă verde de la Consiliul Uniunii Europene pentru accesarea fondurilor din instrumentul SAFE, etapa următoare fiind semnarea acordului de împrumut cu Comisia Europeană. România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE. Împrumuturile trebuie contractate în perioada 2026-2030, au o perioadă de grație de 10 ani și se bazează pe rating-ul de creditare al Comisiei Europene, cu dobânzi mai avantajoase decât cele aferente rating-ului României. Din această sumă, 2,5 miliarde de euro reprezintă o plată de pre-finanțare.
Bucureștiul a dat publicității lista finală a proiectelor ce vor fi finanțate cu 16,68 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE la finalul lunii ianuarie, acestea vizând achiziția și producția de vehicule blindate, sisteme de apărare aeriană și antirachetă, drone, muniții, nave de patrulare, elicoptere, infrastructură de transport cu dublă utilizare și consolidarea capacităților MAI și de protecție civilă, fiind structurate pe ministere și domenii-cheie.
Această finanțare de 16,68 miliarde de euro prin credite va fi folosită pentru înzestrarea modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate – 9,53 miliarde euro, pentru infrastructură duală gestionată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (capetele din Autostrada Moldovei Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret) – 4,2 miliarde euro și pentru Ministerul Afacerilor Interne și celelalte forțe din sistemul de apărare națională – 2,8 miliarde euro, inclusiv 900 de milioane de euro pentru protecție civilă.
