Șefii militari ai Germaniei și Regatului Unit pledează pentru consolidarea apărării europene: Reînarmarea nu este beligeranță. Forța descurajează agresiunea, slăbiciunea o invită

Șeful Bundeswehr, generalul Carsten Breuer, și șeful Statului Major al Apărării din Regatul Unit, mareșalul aerului Richard Knighton, au susținut necesitatea reînarmării Europei în contextul amenințării reprezentate de Rusia, într-o scrisoare comună publicată în presa britanică și germană, în care argumentează existența unui „imperativ moral” pentru consolidarea capacităților de apărare.

Cei doi oficiali militari au explicat că vorbesc „nu doar în calitate de lideri militari ai două dintre statele europene cu cele mai mari cheltuieli pentru apărare, ci ca voci ale unei Europe care trebuie acum să confrunte adevăruri incomode despre propria securitate”.

Potrivit acestora, postura militară a Rusiei „s-a deplasat decisiv spre vest”, iar Moscova continuă să se reînarmeze și să extragă lecții din invazia Ucrainei, reorganizându-și forțele „în moduri care ar putea crește riscul unui conflict cu statele NATO”.

„Consolidarea militară a Rusiei, combinată cu disponibilitatea sa de a purta război pe continentul nostru, așa cum demonstrează dureros războiul din Ucraina, reprezintă un risc crescut care necesită atenția noastră colectivă”, au arătat cei doi lideri militari.

Aceștia au avertizat că, în cazul în care Rusia ar percepe slăbiciune sau lipsă de unitate în Europa, „ar putea fi încurajată să își extindă agresiunea dincolo de Ucraina”.

Scrisoarea subliniază că pregătirea militară presupune și o industrie de apărare puternică, fiind menționate investițiile în fabrici de muniții din Regatul Unit, desfășurarea unei brigăzi germane de luptă pe flancul estic al NATO și eforturile Berlinului de a pune la dispoziție finanțare „în esență nelimitată” pentru apărare.

Germania și-a majorat semnificativ cheltuielile militare în ultimii ani, în încercarea de a moderniza Bundeswehr-ul după decenii de reduceri bugetare. Invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022, a marcat o schimbare majoră de direcție în politica de securitate a Berlinului, anterior bazată pe reținere militară.

În scrisoare, cei doi oficiali insistă asupra dimensiunii morale a consolidării apărării.

„Există o dimensiune morală a acestui demers. Reînarmarea nu este beligeranță; este acțiunea responsabilă a unor națiuni hotărâte să își protejeze cetățenii și să păstreze pacea. Forța descurajează agresiunea. Slăbiciunea o invită.”

Breuer și Knighton au subliniat, de asemenea, că apărarea nu poate reveni exclusiv armatei, fiind necesară o abordare la nivelul întregii societăți.

„Apărarea la nivelul întregii societăți presupune infrastructură rezilientă, cercetare și dezvoltare în domenii de înaltă tehnologie din partea sectorului privat și instituții naționale pregătite să funcționeze în condiții de amenințări tot mai mari”, au arătat aceștia.

În concluzie, liderii militari au transmis că unitatea europeană rămâne esențială: „Atunci când Europa acționează împreună, suntem o forță formidabilă. Iar când acționăm împreună, nu suntem doar Marea Britanie și Germania.”

Avertismentul celor doi vine la scurt timp după încheierea Conferinței de Securitate de la München, unde lideri politici și militari au discutat despre securitatea europeană și evoluțiile războiului din Ucraina.