Șeful AIE avertizează: Refacerea producției energetice după conflictul din Orientul Mijlociu ar putea dura doi ani

Refacerea producției energetice afectate de conflictul din Orientul Mijlociu ar putea dura aproximativ doi ani, a declarat directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, într-un interviu acordat publicației elvețiene Neue Zürcher Zeitung, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

„Durata va varia de la o țară la alta. În Irak, de exemplu, va dura mult mai mult decât în Arabia Saudită. Cu toate acestea, estimăm că, per ansamblu, va fi nevoie de aproximativ doi ani pentru a reveni la nivelurile de dinainte de război”, a afirmat Birol.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie a avertizat, totodată, că piețele subestimează impactul unei eventuale prelungiri a blocării Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute de tranzit pentru petrol și gaze la nivel global.

Potrivit acestuia, livrările de petrol și gaze care erau deja în tranzit înainte de izbucnirea conflictului au ajuns între timp la destinație, atenuând temporar efectele deficitului de aprovizionare.

„Însă în luna martie nu au mai fost încărcate noi tancuri petroliere. Nu au existat livrări noi de petrol, gaze sau produse rafinate către piețele asiatice. Acest gol începe acum să se vadă”, a explicat Birol.

El a avertizat că, în absența redeschiderii Strâmtorii Ormuz, presiunile asupra prețurilor vor crește semnificativ.

„Dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă, trebuie să ne pregătim pentru prețuri mult mai ridicate la energie”, a spus acesta.

Întrebat dacă Agenția Internațională pentru Energie ar putea recurge din nou la eliberarea rezervelor strategice de petrol, după măsura similară din luna martie, Birol a afirmat că instituția este pregătită să acționeze rapid, dacă va fi necesar.

„Nu suntem încă în acel punct, dar luăm în calcul această opțiune”, a precizat directorul executiv al agenției.

În luna martie, statele membre ale agenției au convenit, în coordonare cu AIE, eliberarea unor volume semnificative de petrol din rezervele strategice, care au depășit în total 400 milioane de barili, pentru a stabiliza piața în contextul perturbărilor generate de conflict.