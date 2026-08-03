Șeful ANRE: Noi capacități energetice însumând peste 325 MW au primit licențe de exploatare. Proiecte de aproximativ 1.600 MW așteaptă certificatul de racordare

ENERGIE
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
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© ANRE

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, la 28 iulie, licențe de exploatare comercială pentru noi capacități energetice care însumează peste 325 MW, a anunțat președintele instituției, George-Sergiu Niculescu. Alte proiecte, cu o capacitate totală de aproximativ 1.600 MW, se află în diferite etape de analiză și de completare a documentației.

Dintre capacitățile care au primit licențe, aproximativ 177 MW sunt instalații de stocare a energiei electrice, iar aproape 149 MW sunt capacități de producere a energiei din surse regenerabile, potrivit unei postări publicate de șeful ANRE pe Facebook.

„Toate au însă un element comun: nu dețin încă certificatul de racordare, document fără de care nu poate fi emisă licența de exploatare. De aceea, îmi exprim așteptarea ca operatorii de distribuție și Operatorul de Transport și de Sistem, după caz, să accelereze procesele care țin de responsabilitatea lor. România are nevoie ca aceste investiții să intre în exploatare cât mai rapid”, a transmis George-Sergiu Niculescu.

Pentru reducerea perioadei de așteptare, ANRE organizează în prezent câte două ședințe ale Comitetului de Reglementare pe săptămână. Măsura vizează proiectele care au încheiat testele tehnice și sunt pregătite să livreze energie în Sistemul Energetic Național.

„Investițiile nu produc energie cât timp rămân în dosare. Ele produc energie doar atunci când toate instituțiile implicate își fac partea de responsabilitate, iar proiectele ajung să fie puse în funcțiune”, a subliniat președintele ANRE.

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Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

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