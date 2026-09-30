Șeful armatei olandeze avertizează că Europa se află într-o „perioadă de vulnerabilitate” până în 2030, în timp ce își consolidează apărarea

Europa trebuie să învețe urgent din experiența Ucrainei și să își asigure o capacitate credibilă de descurajare în perioada de vulnerabilitate cu care se confruntă până în 2030, a declarat miercuri generalul Onno Eichelsheim, șeful Statului Major al Apărării din Olanda, la summitul Euronews dedicat apărării și spațiului, potrivit The Guardian. El a avertizat că există un decalaj între amenințările actuale și momentul în care forțele armate europene vor fi pregătite să le facă față.

„Există un decalaj între amenințările de astăzi și o forță armată care va fi pregătită abia peste câțiva ani. În această perioadă, trebuie să ne asigurăm că avem o descurajare puternică, iar dacă descurajarea eșuează, trebuie să luptăm”, a declarat generalul.

Eichelsheim a cerut statelor europene să accelereze achizițiile de echipamente și să colaboreze mai strâns în dezvoltarea industriei de apărare.

„Nu avem nevoie de 27 de programe diferite pentru drone”, a spus el. „Succesul cooperării europene în domeniul apărării nu va fi măsurat prin numărul programelor pe care le creăm, ci prin echipamentele pe care le punem în mâinile militarilor noștri”, a adăugat oficialul olandez.

Generalul a criticat și modul în care sunt folosite instrumentele europene menite să aducă împreună statele interesate de proiecte comune. Comparându-le cu aplicația Tinder, el a spus că statele nu își prezintă întotdeauna proiectele pe aceste platforme, informațiile oferite sunt adesea insuficiente, iar identificarea unui partener nu este urmată neapărat de acțiune.

În opinia sa, statele trebuie să își schimbe ordinea priorităților atunci când negociază cooperarea în domeniul apărării.

„Prea des începem prin a întreba ce parte din contractele industriei de apărare poate obține propria țară. Abia după ce stabilim acest lucru, căutăm parteneri și încercăm să facem cooperarea să funcționeze. Trebuie să inversăm această logică”, a afirmat Eichelsheim.