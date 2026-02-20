ROMÂNIA
Șeful ASF, Alexandru Petrescu, la reuniunea ESMA de la Paris. Integrarea piețelor financiare și gestionarea riscurilor, în prim-plan
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a participat în perioada 17–18 februarie 2026, la Paris, la reuniunea Consiliului Supraveghetorilor (Board of Supervisors) al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), un forum esențial pentru coordonarea supravegherii piețelor de capital la nivel european, potrivit unui comunicat.
În cadrul reuniunii au avut loc discuții privind teme cu impact major asupra evoluției piețelor financiare din Uniunea Europeană, printre care se numără pachetul propus de Comisia Europeană pentru realizarea unei integrări mai profunde a piețelor financiare, componentă centrală a Strategiei privind Uniunea Economiilor și a Investițiilor. Măsurile avansate vizează eliminarea barierelor din domeniul tranzacționării, post-tranzacționării și administrării activelor, precum și consolidarea supravegherii la nivel european. Deși complexitatea acestora este semnificativă, obiectivele generale beneficiază de un sprijin larg, iar schimbul de perspective dintre autorități evidențiază rolul cooperării în creșterea transparenței, gestionarea riguroasă a riscurilor și direcționarea eficientă a economiilor către investiții productive.
Pe agendă s-a aflat și armonizarea cerințelor de raportare la nivelul Uniunii Europene, fiind analizate inițiativele privind dezvoltarea unui cadru integrat de colectare a datelor pentru fonduri. Acest demers urmărește crearea unui sistem de raportare coerent și comparabil, mai bine adaptat nevoilor de evaluare a riscurilor și de supraveghere transfrontalieră.
Totodată, în cadrul Board of Supervisors sunt prezentate și discutate tendințele actuale, riscurile și vulnerabilitățile existente la nivelul piețelor financiare. Au fost evidențiate provocările, precum tensiunile geopolitice persistente, volatilitatea ridicată a piețelor, nivelurile crescute de levier în sectorul financiar non-bancar și impactul schimbărilor macroeconomice asupra stabilității financiare.
În cadrul discuțiilor a fost subliniată necesitatea menținerii unei vigilențe constante, a unei gestionări prudente a capitalului și a monitorizării atente a interconectărilor dintre instituții, pentru a preveni amplificarea vulnerabilităților, cu toate că sistemul financiar european și-a demonstrat reziliența.
EXCLUSIV Nicușor Dan, după vizita fulger în SUA, despre o ruptură euro-atlantică: Să ne amintim că am fost bucuroși când SUA s-au alăturat Coaliției de Voință. Amenințarea vine din altă parte
Președintele Nicușor Dan a declarat într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro la finalul vizitei sale fulger la Washington că România este consecventă în relația cu Statele Unite, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul Uniunii Europene, subliniind că SUA și Europa au nevoia una de cealaltă pentru că „amenințarea vine din altă parte”.
Președintele a subliniat că, în interiorul Uniunii Europene, au existat discuții privind nivelul de reprezentare la Consiliul pentru Pace în Gaza inițiat de președintele Statelor Unite, însă acestea au avut o miză strict simbolică, nu una de decizie strategică.
„Să știți că aici, ca să fim foarte corecți, a existat o dezbatere în cadrul Uniunii, numai că până la un punct ne coordonăm, mai departe putem să avem opinii diferite. (…) toată chestiunea a fost o simbolistică la nivelul de reprezentare. Deci nu o chestiune de decizie, ci o chestiune, cum am spus, simbolică”, a afirmat el.
În acest context, Nicușor Dan a insistat asupra consecvenței României în raport cu Washingtonul.
„Avem fiecare marja noastră de apreciere, vorbind general, iar în relația cu Statele Unite noi suntem consecvenți. Adică noi tot timpul, în interiorul Uniunii, am spus că relația transatlantică este esențială pentru noi”, a declarat șeful statului.
Citiți și EXCLUSIV INTERVIU | Nicușor Dan, la finalul vizitei în SUA: Am văzut “mai multă deschidere” și avansăm pe proiecte economice. Participarea mea a ajutat, a avut “un efect mai degrabă emoțional”
El a invocat și precedentul recent al deciziilor privind Ucraina în Coaliția de Voință, pentru a argumenta importanța implicării americane în arhitectura de securitate europeană.
„Trebuie să ne aducem aminte (…) cum, pe criza din Ucraina, am fost foarte bucuroși când Statele Unite s-au alăturat Coaliției de Voință”, a spus președintele.
Nicușor Dan a respins ideea că relația transatlantică ar deveni un subiect de controversă strategică în spațiul societății românești. „Cred că relația transatlantică nu este cu adevărat un subiect de dezbatere, pentru că niciodată nu s-a pus în discuție ruperea acestei legături transatlantice”, a afirmat el, întrebat fiind dacă este dispus să ia parte la o astfel de dezbatere în societate.
Deși a recunoscut existența unor episoade tensionate – „Groenlanda și tarifele” – președintele a subliniat că acestea nu au afectat fundamentul relației. În sprijinul acestei idei, el a invocat și discursul recent al secretarul de stat american Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München.
„Europa are nevoie de Statele Unite puternice, Statele Unite au nevoie de o Europă puternică și pentru că amenințarea vine din altă parte”, a conchis el.
Robert Cazanciuc, la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a OSCE: Am arătat că sprijinirea rezilienței R. Moldova poate fi o poveste de succes pentru organizație
Senatorul PSD Robert Cazanciuc reprezintă România la Adunarea Parlamentară a OSCE, unde tema dominantă a întrevederii este războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
„Viena. Sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a OSCE se desfașoară într-o capitală imperială acoperită de zăpadă, căzută parcă pentru a-i face pe participanți, în special pe cei din țările care au văzut omăt doar la televizor sau cred că geografia singură îi poate feri de agresiune, să înțeleagă mai bine spusele reprezentanților Ucrainei care atrăgeau atenția asupra unei arme neconvenționale, de distrugere în masă, folosită de Rusia împotriva civililor ucraineni: frigul! Discursurile și discuțiile informale reflectă o realitate pe care nimeni nu credea că o poate trăi: un razboi în mijlocul Europei care durează deja mai mult decât a durat Al Doilea Război Mondial pentru multe țări”, a subliniat Cazanciuc într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
În discuțiile cu secretarul general al OSCE, Feridun Sinirlioglu, Robert Cazanciuc a arătat că „sprijinirea rezilienței Republicii Moldova poate fi o poveste de succes pentru o organizație care își caută căile adecvate pentru ca principiile care o guvernează să poată fi protejate în lumea reală.”
„M-am bucurat să aud că toată lumea pare că înțelege, cel puțin formal, că, fără un stat de drept în care drepturile fundamentale să poată fi protejate în mod real, nu există democrație, iar o presă liberă poate contribui la prevenirea și sancționarea derapajelor”, a menționat senatul PSD.
Sute de parlamentari din întreaga zonă OSCE s-au adunat în capitala Austriei pentru o întâlnire de două zile, ca să discute chestiuni cheie legate de securitate, drepturile omului, democrație și provocări economice și de mediu, potrivit unui comunicat al OSCE.
Întâlnindu-se cu doar câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de la invazia pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, vorbitorii au deplâns impactul acesteia asupra poporului ucrainean și asupra principiilor pe care se bazează Organizația Națiunilor Unite și OSCE, subliniind că este timpul să se pună capăt vărsării de sânge și să se clădească un viitor pașnic și prosper al Ucrainei.
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, în calitate de lider de parteneriat a lansat proiectul „Depistare Activă, Responsabilitate, Informație și Acces – DARIA” (SMIS 35209), cel mai amplu program de screening, din România, pentru cancerul de sân. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite cu ajutorul unităților mobile, dar și prin înființarea și dotarea a cinci centre regionale de prevenție. Managerul proiectului DARIA este Prof. Univ. Dr. Patriciu Achimaș-Cadariu.
Proiectul este implementat în parteneriat cu instituții medicale și academice de prestigiu din România, precum și cu organizații neguvernamentale active în domeniul sănătății publice, contribuind la consolidarea rețelei naționale de prevenție și la dezvoltarea unui model sustenabil de screening, centrat pe pacient și comunitate, potrivit comunicatului oficial al IOCN.
Obiective specifice ale proiectului
- Asigurarea participării a 119.000 de femei la nivel național la testare gratuită, dintre care dintre care 107.000 din regiuni mai puțin dezvoltate și 12.000 din regiuni mai dezvoltate.
- Înființarea și dotarea a 5 centre regionale de prevenție și utilizarea de unități mobile pentru extinderea accesului în comunități greu accesibile.
- Formarea și instruirea personalului medical implicat în screening pentru 592 de persoane (radiologi, medici de familie, anatomopatologi, tehnicieni, mediatori, psihologi, personal DSP.
- Organizarea unei campanii de informare și educare în domeniu screeningului cancerului de sân, cu accent pe comunități marginalizate și grupuri vulnerabile/defavorizate socio-economic și informarea, consilierea, conștientizarea și mobilizarea unui număr de 149.000 de femei.
- Implementarea unui registru electronic unic interoperabil, dezvoltarea de metodologii și protocoale standardizate, monitorizarea indicatorilor de calitate și asigurarea continuității programului după finalizarea proiectului.
Proiectul are ca obiectiv general creșterea accesului echitabil la servicii moderne de prevenție și diagnostic precoce al cancerului de sân, printr-o abordare integrată, multidisciplinară și centrată pe pacient.
Proiectul este finanțat în proporție de peste 81% din fonduri europene (FSE+), iar aproape 97% din valoarea totală este nerambursabilă.
- Valoare totală eligibilă: 261.263.760,67 lei
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din fonduri FSE+: 212.156.477,75 lei
- Valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat: 40.190.817,66 lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2029
Datele OCDE, prezentate în cel mai recent document privind Registrul european al inegalităților în domeniul cancerului, arată că accesul românilor la programele de screening rămâne extrem de limitat, ceea ce duce la diagnostic în stadii avansate, cu impact direct asupra mortalității. De asemenea, realizatorii Registrului și analizei OCDE nu au putut accesa registrele României de cancer, pentru că nu erau disponibile în momentul procesului de analiză.
Citiți și: OCDE: Timpii mari de așteptare, costurile și nivelul scăzut al educației explică participarea extrem de redusă la programele de screening și mortalitatea ridicată prin cancer în România. Lecții din state europene
Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei, atât la nivel mondial, cât și european și național, arată o analiză a INSP.
În România, acesta ocupă primul loc în rândul cancerelor feminine, reprezentând 26,9% din totalul cazurilor noi, cu peste 12.000 de diagnostice înregistrate în 2020.
În același an, aproape 3.500 de femei au murit din cauza acestei boli, rata mortalității fiind de 30,7 la 100.000 de femei. Deși incidența este ușor sub media europeană, mortalitatea rămâne mai ridicată, iar supraviețuirea la 5 ani (75%) este sub media UE (82%), situație corelată în principal cu rata foarte scăzută de participare la screening mamografic, de doar 9% în România.
