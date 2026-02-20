Șeful ASF, Alexandru Petrescu, la reuniunea ESMA de la Paris. Integrarea piețelor financiare și gestionarea riscurilor, în prim-plan

Corespondență din Washington

Președintele Nicușor Dan a declarat într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro la finalul vizitei sale fulger la Washington că România este consecventă în relația cu Statele Unite, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul Uniunii Europene, subliniind că SUA și Europa au nevoia una de cealaltă pentru că „amenințarea vine din altă parte”.

Președintele a subliniat că, în interiorul Uniunii Europene, au existat discuții privind nivelul de reprezentare la Consiliul pentru Pace în Gaza inițiat de președintele Statelor Unite, însă acestea au avut o miză strict simbolică, nu una de decizie strategică.

„Să știți că aici, ca să fim foarte corecți, a existat o dezbatere în cadrul Uniunii, numai că până la un punct ne coordonăm, mai departe putem să avem opinii diferite. (…) toată chestiunea a fost o simbolistică la nivelul de reprezentare. Deci nu o chestiune de decizie, ci o chestiune, cum am spus, simbolică”, a afirmat el.

În acest context, Nicușor Dan a insistat asupra consecvenței României în raport cu Washingtonul.

„Avem fiecare marja noastră de apreciere, vorbind general, iar în relația cu Statele Unite noi suntem consecvenți. Adică noi tot timpul, în interiorul Uniunii, am spus că relația transatlantică este esențială pentru noi”, a declarat șeful statului.

El a invocat și precedentul recent al deciziilor privind Ucraina în Coaliția de Voință, pentru a argumenta importanța implicării americane în arhitectura de securitate europeană.

„Trebuie să ne aducem aminte (…) cum, pe criza din Ucraina, am fost foarte bucuroși când Statele Unite s-au alăturat Coaliției de Voință”, a spus președintele.

Nicușor Dan a respins ideea că relația transatlantică ar deveni un subiect de controversă strategică în spațiul societății românești. „Cred că relația transatlantică nu este cu adevărat un subiect de dezbatere, pentru că niciodată nu s-a pus în discuție ruperea acestei legături transatlantice”, a afirmat el, întrebat fiind dacă este dispus să ia parte la o astfel de dezbatere în societate.

Deși a recunoscut existența unor episoade tensionate – „Groenlanda și tarifele” – președintele a subliniat că acestea nu au afectat fundamentul relației. În sprijinul acestei idei, el a invocat și discursul recent al secretarul de stat american Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München.

„Europa are nevoie de Statele Unite puternice, Statele Unite au nevoie de o Europă puternică și pentru că amenințarea vine din altă parte”, a conchis el.