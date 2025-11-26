Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil

Banca Europeană de Investiții a trecut în ultimele 18 luni printr-un proces radical de transformare a abordării privind finanțarea proiectelor din domeniul securității și apărării, care s-a concretizat cu un plan revoluționar privind finanțarea acestui sector, a evidențiat Marius Cara, șeful Birului Grupului BEI în România.

Acesta a participat la conferința internațională „MAKE it în ROMANIA”, eveniment dezvoltat sub egida Black Sea Defense & Aerospace – BSDA, dedicat industriilor de apărare, securitate, tehnologie, cyber și spațiu.

Luând cuvântul în cadrul panelului intitulat „Strengthening Romania’s Defense Industry with Government and EU Funding and Long-Term Strategies”, moderat de Robert Lupițu, redactorul-șef CaleaEuropeană.ro, Cara a arătat schimbarea de poziționare a BEI față de sectorul de apărare și securitate odată cu războiul rus din Ucraina, domeniu care a devenit „o prioritate transversală” .

„Ambițiile noastre în acest sector s-au mărit considerabil. Anul trecut, am finanțat un total de aproape un miliard. Targetul nostru pentru anul acesta este de trei ori mai mare. Ce putem finanța? Care sunt produsele și care sunt domeniile specifice? Practic doar arme și muniție nu putem finanța, așa dacă ar fi să sumarizez în două cuvinte”, a detaliat reprezentantul BEI.

Șeful Biroului Grupului BEI în România a explicat eforturile de adaptare depuse de instituție pentru a contribui la sporirea securității și apărării, prin finanțare tridimensională.

„Am lucrat și acum încercăm să comunicăm care este paleta foarte largă asupra căreia putem să ne aplicăm și aici aș împărți-o în trei: infrastructură, tehnologie avansată și companii mici și mijlocii care sunt implicate în lanțul de producție”.

În ceea ce privește infrastructura, BEI poate finanța nu doar infrastructura dual-use, ci și „mobilitate militară, barăci militare, dispozitive de securizare a frontierelor, dispozitive de protecție a infrastructurii submarine – dacă e vorba de cablu sau conducte submarine și evident tot ce înseamnă cyber security, tot ce înseamnă drone, tot ce înseamnă supraveghere, monitorizare și military intelligence”, a detaliat Cara.

Când vine vorba de tehnologii avansate, BEI, a explicat Marius Cara, are o viziune mai largă, nu abordează chestiunile doar din „perspectiva sectorului de apărare”.

În acest domeniu, Banca Europeană de Investiții, conform explicațiilor șefului Biroului Grupului BEI în România, încearcă să „dezvolte produse bancare care să fie adaptate acestui sector, care este inerent mai riscat.”

„Vorbim fie de finanțări de tip equity sau venture debt, prin fonduri sau în mod direct de către bancă, deci produse de scalare, de creștere a acestor companii și, evident, la care se adaugă împrumuturile clasice, care, în cazul BEI, sunt avantajoase prin termene cu durată lungă, dobânzi avantajoase. Noi încercăm să echilibrăm durata de viață a proiectului cu durata de viața împrumutului. Aici putem iarăși finanța orice investiție în capacități noi de producție sau în dezvoltarea capacităților existente. De multe ori, investiții care sunt făcute de grupuri mari, de companii mari din Europa, cu care probabil lucrăm deja în alte țări, deci toate aceste investiții strategice, cu acele excepții de care am vorbit la început, putem să ne uităm dacă se încadrează sau nu în sfera noastră de eligibilitate”, a mai spus Cara.

El a amintit că BEI încearcă să aplice sprijinul și experiența căpătate în alte sectoare și în sectorul de apărare.

„Noi suntem probabil cei mai mari finanțatori de infrastructură în România și aici vorbim de autostrăzi, vorbim de spitale, vorbim de infrastructură municipală, transport urban și așa mai departe. Deci toate aceste produse pe care le ofeream și le-am dezvoltat pentru alte sectoare, încercăm acum să le aplicăm și la sectorul de apărare. Deci putem să ne uităm la aceste companii multinaționale care vor să vină să investească în România, să vedem cum putem să le sprijinim financiar”, a conchis reprezentantul BEI.

Evenimentul „MAKE it in ROMANIA” își propune să devină o platformă de dezbatere între industria de apărare și autoritățile centrale, administrațiile locale, companiile românești și investitorii străini interesați să dezvolte capacități pe teritoriul României.

Peste 700 de participanți din 23 de țări, de la producători de tehnică militară și integratori globali, până la companii din energie, IT&C, construcții, electronică și comunicații, au luat parte la dezbaterile de la București, alături de reprezentanți ai Guvernului României, autorităților locale și instituțiilor europene care gestionează mecanismele de finanțare pentru industria de apărare.

Prima ediție a conferinței MAKE it in ROMANIA a avut loc într-un moment în care tot mai multe companii din industria de apărare globală își dezvoltă facilități de producție în România, ca urmare a atribuirii marilor contracte de achiziții militare.

Aceste investiții determină și construirea unor lanțuri de furnizare locale, capabile să susțină operațiunile pe termen lung. În paralel, noua strategie europeană de finanțare, inclusiv mecanismul SAFE, pune accent pe cooperare transfrontalieră și proiecte industriale comune și deschide oportunități nu doar pentru producătorii din domeniul apărării, ci și pentru industriile complementare care pot contribui cu expertiză tehnică, tehnologii și servicii specializate.