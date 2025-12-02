NATO
Șeful Comitetului Militar NATO irită Moscova după ce a sugerat că Alianța ia în considerare să fie “mai agresivă” față de “războiul hibrid” al Rusiei
Tensiunile dintre NATO și Rusia s-au amplificat luni, după ce un înalt oficial de top al Alianței Nord-Atlantice a declarat că statele membre analizează dacă trebuie să adopte o abordare „mai agresivă” în abordarea campaniei de amenințări hibride derulate de Moscova.
Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, a declarat pentru Financial Times că alianța evaluează dacă ar trebui „să fie proactivă în loc de reactivă”, incluzând posibilitatea unor operațiuni cibernetice sau de sabotaj „preventive”.
Dragone a spus că astfel de acțiuni s-ar putea încadra totuși în doctrina defensivă, afirmând: „Este mai departe de modul nostru normal de gândire sau comportament”.
Astfel de lovituri preventive ar putea fi considerate de NATO ca „acțiuni defensive”, a susținut oficialul NATO, conform căruia această alianță ar putea adopta o abordare mai agresivă față de „războiul hibrid”al Rusiei.
El a indicat misiunea Baltic Sentry, lansată anul acesta pentru a contracara sabotajele pe mare asociate Rusiei, afirmând că „de la începutul Baltic Sentry nu s-a întâmplat nimic. Asta înseamnă că această descurajare funcționează.”
„A fi mai agresivi în comparație cu agresivitatea partenerului nostru advers ar putea fi o opțiune”, a adăugat Dragone, în timp ce a recunoscut și că NATO și statele sale membre au „mult mai multe limite decât partenerul nostru advers din cauza eticii, din cauza legii, din cauza jurisdicției”.
„Este o problemă. Nu vreau să spun că e o poziție pierzătoare, dar este o poziție mai dificilă decât cea a partenerului nostru advers”, a continuat el.
Moscova a reacționat imediat.
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a numit declarațiile lui Dragone „un pas extrem de iresponsabil” și a acuzat NATO că transmite semnalul că este dispusă „să meargă spre escaladare”, potrivit presei de stat ruse.
UE și Canada au finalizat negocierile pentru participarea Canadei la investițiile de 150 de miliarde de euro în industria de apărare a Europei
Uniunea Europeană și Canada au anunțat finalizarea negocierilor privind participarea Canadei la SAFE, instrumentul european de investiții în apărare în valoare de 150 de miliarde de euro, potrivit unei declarații comune transmise de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul canadian Mark Carney.
Cei doi lideri au subliniat importanța acordului într-un context global dificil și au evidențiat beneficiile pentru industria de apărare și pentru securitatea colectivă.
„Salutăm încheierea negocierilor privind un Acord pentru participarea Canadei la SAFE. Instrumentul european de investiții în apărare, în valoare de 150 de miliarde de euro, va consolida baza industrială de apărare a Europei prin achiziții comune, de pe urma cărora vor beneficia toate țările participante”, se arată în declarația comună.
Cei doi oficiali au explicat că „în aceste vremuri geopolitice turbulente, este un mijloc de a spori cooperarea, de a îndeplini obiectivele în materie de apărare și de a cheltui mai eficient, în timp ce răspundem atât urgențelor pe termen scurt, cât și necesităților pe termen lung”.
Von der Leyen și Carney au reamintit că acordul se bazează pe Parteneriatul pentru Securitate și Apărare, semnat la summitul UE-Canada din luna iunie.
„Încheierea negocierilor SAFE se bazează pe angajamentul nostru pentru cooperare în domeniul apărării comune, stabilit în Parteneriatul pentru Securitate și Apărare semnat la summitul UE-Canada de succes de la începutul acestui an”, au afirmat liderii celor două părți.
Declarația marchează un nou pas în relația strategică dintre Uniunea Europeană și Canada.
„Astăzi ducem acest angajament cu un pas mai departe – ca parteneri, aliați și prieteni. Este următorul pas în aprofundarea cooperării noastre și simbolic pentru prioritățile comune ale Uniunii Europene și Canadei”, au subliniat cei doi oficiali, care au evidențiat și impactul economic al acordului.
În opinia lor, „împreună, vom crea lanțuri de aprovizionare în domeniul apărării reziliente între industriile noastre, într-un moment crucial pentru securitatea globală. Consolidând bazele noastre industriale, vom crea mai multe locuri de muncă, mai multă creștere economică și mai multe oportunități, esențiale pentru pregătirea noastră de apărare”.
Responsabilii au transmis și un mesaj ferm de sprijin pentru Ucraina. „În cele din urmă, SAFE va oferi, de asemenea, un sprijin vital Ucrainei și va crește reziliența industriei ucrainene de apărare. Suntem alături de Ucraina încă de la începutul războiului brutal de agresiune purtat de Rusia și continuăm să îi fim alături, în timp ce lucrăm pentru o pace justă și durabilă pentru Ucraina”, au afirmat Ursula von der Leyen și Mark Carney în declarația comună.
Parlamentul a adoptat Strategia Națională de Apărare elaborată de președintele Nicușor Dan: “Apărăm cetățeanul român, nu o abstracțiune – statul român”
Parlamentul a adoptat, miercuri, în ședință comună, Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, document strategic prezentat miercuri în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului de către președintele Nicușor Dan, la împlinirea a șase luni de la preluarea mandatului de președinte.
Au fost înregistrate 314 voturi pentru, 43 împotrivă și 3 abțineri.
Votul în plen a venit după ce președintele Nicușor Dan a prezentat strategia elaborată, un document pe care l-a descris drept „rezultatul unui efort comun”, mulțumind instituțiilor, organizațiilor și cetățenilor care au transmis sugestii în etapele de consultare publică.
Președintele a subliniat că noua viziune pornește de la securitatea cetățeanului, nu a unei abstracțiuni numite stat. „Nu apărăm o abstracțiune – statul român. Apărăm cetățeanul român locuitor pe acest teritoriu”, a spus acesta, subliniind nevoia de a consolida „relația cetățeanului cu statul român” și „încrederea cetățeanului în statul român”.
Conceptul-cheie al Strategiei este „independența solidară”, definită prin două direcții: capacitatea statului de a acționa în acord cu modul în care societatea își percepe identitatea și interesele, dar și respectul față de angajamentele internaționale.
România, a insistat președintele, trebuie să afirme în exterior „interesul care corespunde acestei identități”, rămânând în același timp solidară cu partenerii săi.
Strategia este structurată în patru capitole, primul fiind dedicat contextului geopolitic, subliniat de „punerea în discuție a ordinii internaționale bazate pe reguli”, un „război de trei ani și jumătate” în vecinătate, conflicte regionale și scăderea capacității organismelor internaționale de a soluționa crize.
Președintele a vorbit și despre evoluția tehnologică accelerată, inclusiv emergența inteligenței artificiale, ceea ce face ca „decalajul” între state să crească în funcție de capacitatea de adaptare.
Războiul de lângă noi și războiul hibrid al Rusiei împotriva României, principalele amenințări
Nicușor Dan a atras atenția asupra intensificării „campaniilor de manipulare și dezinformare”, a atacurilor la infrastructura critică și a proliferării amenințărilor transnaționale, de la crimă organizată la terorism, toate agravate de efectele schimbărilor climatice.
În privința României, capitolul dedicat „amenințărilor, riscurilor, vulnerabilităților și oportunităților” indică drept principal pericol „războiul de lângă noi” și „războiul hibrid pe care, în mod evident, Rusia îl desfășoară împotriva României și împotriva multor țări europene”.
Președintele a menționat „atacuri cibernetice”, „campanii coordonate de dezinformare” și presiuni asupra democrației și statului de drept.
În plan extern, riscurile de instabilitate vizează „zona estică – Moldova, Ucraina, în zona sudică – Balcanii de Vest, în zona Caucazului de Sud”, dar și efectele insecurității din Orientul Mijlociu. În plan intern, șeful statului a enumerat „capacitatea redusă a administrației publice”, „corupția”, „evaziunea fiscală de mare amploare”, probleme în educație, „declinul demografic” și „fragmentarea politicilor statului în zona de tehnologie”.
Oportunități: Parteneriatul cu SUA, apartenența la UE și NATO, poziția geografică
Referindu-se la oportunități, președintele a evidențiat apartenența României la NATO și UE, precum și Parteneriatul Strategic cu SUA. A felicitat Guvernul pentru aplicația depusă în Programul SAFE și a menționat inițiativa NATO „Santinela Estului”.
România dispune, a spus el, de avantaje competitive pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare, în contextul creșterii producției militare globale.
Poziția geografică, Portul Constanța, Dunărea și strategia UE pentru Marea Neagră sunt, de asemenea, puncte forte.
Sectorul tehnologic și diaspora reprezintă, în viziunea președintelui, resurse valoroase: românii din străinătate „s-au dovedit a fi competitivi într-o piață mult mai competitivă decât piața noastră”.
Capitolul final privește direcțiile de acțiune. În apărare, obiectivul principal este „consolidarea capacităților de apărare” și întărirea colaborării cu partenerii – SUA, NATO, UE și statele din formatele regionale. În plan extern, România va continua să promoveze „parteneriatele noastre strategice” și să întărească rolul său în organismele multilaterale. Președintele a reafirmat sprijinul pentru Republica Moldova, Ucraina, Balcanii de Vest și extinderea Uniunii Europene, subliniind că această politică este „o condiție a stabilității noastre viitoare”.
În plan intern, lupta împotriva corupției este „foarte importantă”, iar Strategia prevede „implicarea serviciilor de informații în colectarea datelor cu privire la corupție, fără însă să depășim granița între sistem de informații și sistem de justiție”. Documentul cere prioritizarea marii corupții și „corectarea mecanismelor legislative și administrative” care întârzie judecarea faptelor.
Șeful statului a subliniat nevoia de „stabilitate și predictivitate bugetară”, revigorarea industriei de apărare, promovarea companiilor românești și atragerea investițiilor străine. A evidențiat și rolul diplomației economice, „care a lipsit până în momentul ăsta, ca să o spunem foarte deschis”. Președintele s-a declarat optimist privind aderarea României la OCDE „în vara anului viitor” și a mulțumit Parlamentului pentru rapiditatea în adoptarea legislației necesare.
Energia este considerată un domeniu esențial, dată fiind „conexiunea între productivitate și prețul energiei”.
În încheiere, Nicușor Dan a revenit la rolul cetățeanului.
„E foarte important […] să implicăm cetățenii și societatea civilă, și pentru asta, în primul rând, trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor”. Implementarea Strategiei va fi detaliată într-un plan cu termene și indicatori, însă președintele a avertizat că „nici de strategii, nici de planuri de implementare nu duce lipsă România”, esențial fiind modul în care acestea vor fi puse în practică. „Aveți în mine un partener”, a încheiat președintele.
Președintele Nicușor Dan a prezentat la exact șase luni de la preluarea mandatului, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, după ce aceasta a fost discutată în prealabil în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.
Primul astfel de document strategic care a fost pus în dezbatere publică, suferind modificări și explicații suplimentare conceptuale, noua strategie “exprimă viziunea Președintelui, aceea a unei României moderne și sigure, care se bucură de pace și de avantajele ei unice, un stat construit în jurul cetățenilor săi, în serviciul drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora, cu instituții transparente și integre, orientate exclusiv către binele public”.
Citiți și
Nicușor Dan pune în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, cu “independența solidară” concept central: Nu vrem să apărăm statul, ci cetățeanul care trăiește în acest stat
România în era “independenței solidare”: Un nou concept strategic, cu loialitate față de aliați și în parteneriat cu națiunea română, pentru a fi “principala putere a Europei de Sud-Est și a doua mare putere estică după Polonia”
Strategia Națională de Apărare: “O eventuală graniță pe Dunăre cu Rusia”, amenințare directă la adresa securității României; Amânarea pe termen lung a integrării R. Moldova și Ucrainei în UE va accentua riscurile de securitate
Președintele Nicușor Dan a lansat în dezbatere publică, în urmă cu două săptămâni, proiectul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, un document programatic care trasează direcțiile de acțiune ale statului român și care introduce un nou concept strategic, acela de “independența solidară”, cu ambiția de a semnala o nouă etapă în dezvoltarea istorică a României, o țară care “să se proiecteze pe termen mediu drept principala putere a Europei de Sud-Est și a doua mare putere la est de Germania, după Polonia”.
În același timp, consolidarea rolului țării în NATO și în Uniunea Europeană și “importanța covârșitoare” a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ca “pilon de neînlocuit al securității noastre și platformă de avansare a prosperității României” reprezintă ancore prin care România, în acțiunea sa externă, să răspundă amenințărilor reprezentate de “acțiunile ostile ale Federației Ruse”, inclusiv spionajul și războiul hibrid, precum și riscurilor și vulnerabilităților identificate ca fiind ca tendințele de populism, curentele anti-europene și anti-UE, emergența unor alianțe anti-occidentale sau instabilitatea din regiune.
“O eventuală graniță pe Dunăre cu Rusia” este dată ca exemplu concret al unei amenințări, în vreme ce documentul atrage atenția că “o eventuală amânare pe termen lung a integrării europene a Republicii Moldova și a Ucrainei va accentua riscurile de securitate pentru România”.
Tot în sfera externă, China este menționată adiacent în Strategie, în descrierea contextului global al competiției strategice pentru supremație.
În acțiunea sa internă, strategia de apărare propune “un parteneriat cu națiunea română” al cărui nivel de ambiție să ilustreze “un posibil nou proiect național” și care să răspundă unor riscuri și vulnerabilități precum corupția, politicile fiscale inadecvate, precaritatea educației, accentuarea declinului populației sau nivelul scăzut al gândirii critice.
Horia-Răzvan Botiș, membru în Consiliul Director al NATO DIANA, prezintă provocările strategice pentru 2026 și noua inițiativă în cadrul Acceleratorului pentru Inovație în Apărare al NATO
Horia-Răzvan Botiș, membru în Consiliul Director al NATO DIANA – Acceleratorul pentru Inovație în Apărare al NATO, a prezentat care sunt provocările strategice pentru 2026 și care este contribuția statelor în vederea soluționării acestora.
Acesta a participat la conferința internațională „MAKE it în ROMANIA”, eveniment dezvoltat sub egida Black Sea Defense & Aerospace – BSDA, dedicat industriilor de apărare, securitate, tehnologie, cyber și spațiu.
„Am început în 2024 cu trei echipe, în al doilea an cu cinci, anul acesta cu 10, iar pentru anul viitor, 2027, analizăm posibilitatea de a lansa și mai multe și de a înființa și mai multe companii inovatoare în cadrul alianței. Acum, în ceea ce privește calendarul apelului la provocări, este bine de știut pentru cei care doresc să participe. Companiile pot fi atât companii de stat, cât și companii private. Apelul a fost lansat pe 2 iunie. Au fost cinci săptămâni de evaluare până pe 11 iulie. Apelul la provocări a fost închis, iar apoi a urmat o perioadă de evaluare. Mă bucur să spun că România a avut, după Turcia, cei mai mulți experți de evaluare în fiecare echipă. Am avut o companie care a mers mai departe în domeniul infrastructurii critice. Astfel, România are o întreprindere inovatoare în cadrul acceleratorului, care va începe în curând să-și accelereze produsul și propunerea în cadrul DIANA Challenge”, a dezvăluit acesta în prezentarea care a deschis cel de-al doilea panel intitulat „Strengthening Romania’s Defense Industry with Government and EU Funding and Long-Term Strategies”, moderat de Robert Lupițu, redactorul-șef CaleaEuropeană.ro.
Horia-Răzvan Botiș a dezvăluit că anul acesta au fost înregistrate 3.688 de înscrieri la concurs, toate îndeplinind cerințele privind tehnologiile avansate de comunicații.
„Este al treilea an în care lansăm această provocare. Acum, după rezumatul evaluării, putem vedea că am avut 165 de experți tehnici, 126 de evaluatori tehnici, dintre care o parte sunt și din România, și s-au realizat peste 15.000 de evaluări și coordonări online. Anul acesta, companiile vor face și ele o evaluare și vor primi feedback”, a detaliat Botiș.
Acesta a anunțat că există și o nouă inițiativă în cadrul NATO DIANA.
„Pentru a putea testa toate aceste produse, se va semna un memorandum de înțelegere cu Ucraina, cu guvernul Ucrainei, astfel încât aceste produse să fie testate în condiții reale de luptă, pe toate componentele, pentru ca produsele dezvoltate în cadrul acceleratorului să aibă șansa de a fi testate, repet, mediul real de luptă”, a mai dezvăluit Horia-Răzvan Botiș, membru în Consiliul Director al NATO DIANA – Acceleratorul pentru Inovație în Apărare al NATO.
Acceleratorul transatlantic de inovație DIANA (NATO Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) a fost creat în 2021. Până în martie 2024, DIANA devenise deja o rețea complexă ce cuprindea 23 de acceleratoare și peste 180 de centre de testare, distribuite în Europa și America de Nord. România s-a alăturat acestei rețele prin integrarea a două centre de testare, consolidându-și astfel profilul de actor activ în domeniul inovației tehnologice cu dublă utilizare, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.
Evenimentul „MAKE it in ROMANIA” își propune să devină o platformă de dezbatere între industria de apărare și autoritățile centrale, administrațiile locale, companiile românești și investitorii străini interesați să dezvolte capacități pe teritoriul României.
Peste 700 de participanți din 23 de țări, de la producători de tehnică militară și integratori globali, până la companii din energie, IT&C, construcții, electronică și comunicații, au luat parte la dezbaterile de la București, alături de reprezentanți ai Guvernului României, autorităților locale și instituțiilor europene care gestionează mecanismele de finanțare pentru industria de apărare.
Prima ediție a conferinței MAKE it in ROMANIA a avut loc într-un moment în care tot mai multe companii din industria de apărare globală își dezvoltă facilități de producție în România, ca urmare a atribuirii marilor contracte de achiziții militare.
Aceste investiții determină și construirea unor lanțuri de furnizare locale, capabile să susțină operațiunile pe termen lung. În paralel, noua strategie europeană de finanțare, inclusiv mecanismul SAFE, pune accent pe cooperare transfrontalieră și proiecte industriale comune și deschide oportunități nu doar pentru producătorii din domeniul apărării, ci și pentru industriile complementare care pot contribui cu expertiză tehnică, tehnologii și servicii specializate.
