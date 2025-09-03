CONSILIUL EUROPEAN
Șeful Consiliului European, alături de Nicușor Dan, la București: După alegerile din R. Moldova vom avea condițiile pentru a demara negocierile de aderare la UE
România este un element cheie pentru securitatea europeană, a declarat, miercuri, președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul unei declarații comune cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, prilej cu care a subliniat că după alegerile din R. Moldova vor fi îndeplinite ”condițiile pentru a demara formal negocierile cu Republica Moldova”.
Înaltul oficial european calcă pe urmele șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, efectuând în prima parte a lunii septembrie un “tur al capitalelor” UE după ce von der Leyen s-a aflat într-un turneu în statele din prima linie a flancului estic, încheiat luni în România.
”Felicit România pentru angajamentul său pentru Ucraina și pentru angajamentul pentru securitatea europeană”, a afirmat Costa la Palatul Cotroceni.
El a susținut că prosperitatea și securitatea în Uniunea Europeană sunt interconectate.
”Avem două linii de acțiune; pentru a spori competitivitatea, să alimentăm creșterea economică, să creăm locuri de muncă mai bune și să creștem prosperitatea societăților noastre; în al doilea rând, avem securitatea. Cele două sunt legate între ele, pentru că nu e posibil să ai o situație economică bună fără să ai o securitate bine pusă la punct”, a mai afirmat Costa.
Șeful Consiliului European a evidențiat că securitatea Europei depinde de securitatea de pe frontiera estică. ”Noi toți susținem securitatea dumneavoastră. Știm că depindem în mare măsură de securitatea României”, a adăugat Antonio Costa.
La rândul său, președintele român a menționat că discuțiile au vizat situația de securitate și strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră.
”Am discutat de războiul hibrid pe care, din păcate, îl confruntăm în aceste zile. Am discutat de solidaritate europeană și de mecanismul SAFE, care să ajute Europa să își ia securitatea în propriile mâini. Am vorbit de negocierile viitoare pe bugetul UE”, a mai spus Nicușor Dan.
Șeful statului a adăugat că a abordat cu Costa și procesul de extindere al Uniunii Europene pe care România îl susține, în special pentru Republica Moldova, și rolul UE în lume.
În context, și Costa a detaliat că a discutat cu președintele român și despre extinderea Uniunii Europene, ”cea mai importantă investiție geopolitică”, menționând în acest sens Republica Moldova.
”Guvernul Moldovei face lucrurile foarte bine în ceea ce privește reformele necesare”, a spus el, amintind că există unanimitate la nivelul statelor membre pentru a avansa parcursul european al Chișinăului.
Președintele Consiliului a apreciat că, după alegerile din Republica Moldova, care vor avea loc la finalul lunii, vor fi îndeplinite ”condițiile pentru a demara formal negocierile cu Republica Moldova”.
Președintele Consiliului European a spus că în prezent sunt pregătite dezbaterile pentru viitorul buget UE, pentru ”politici foarte ambițioase”.
CONSILIUL EUROPEAN
Extinderea către Ucraina, R. Moldova, Balcanii de Vest este cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate, subliniază președintele Consiliului European
Extinderea reprezintă, de departe, cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate, a subliniat președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o conferință de presă susținută alături de premierul croat Andrej Penkovic.
Antonio Costa se află într-un „tur al capitalelor” Uniunii Europene, care include și Bucureștiul, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a aflat la începutul acestei săptămâni în România.
In Zagreb today with PM @AndrejPlenkovic 🇭🇷. Croatia, the EU’s newest member, is a valued and committed one. We discussed Ukraine, the EU budget, enlargement & migration – key issues for our common European agenda. 🇪🇺🇭🇷 https://t.co/qkcihzr8Em
— António Costa (@eucopresident) September 2, 2025
Antonio Costa a explicat că aceste vizite urmăresc să aducă instituțiile europene mai aproape de cetățenii UE, „o uniune a națiunilor, iar toate națiunile contează, toate vocile contează”.
„Este foarte important să ascultăm diferiți lideri pentru a creiona principalele noastre priorități și agenda pentru lunile care urmează. Este important să ne ascultăm unii pe alții, să construim unitatea, pentru că unitatea este principala putere în Uniunea Europeană”, a evidențiat președintele Consiliului European, amintind că agenda strategică existentă cuprinde mai multe priorități-cheie: competitivitatea, securitatea, ambele fiind interconectate.
„Trebuie să privim securitatea sub toate dimensiunile sale, inclusiv schimbări climatice, securitatea cetățenilor, apărare, care, la rândul lor, stimulează competitivitatea. Pentru aceasta, trebuie să colaborăm și să rămânem foarte stricți în elaborarea politicilor noastre”, a mai spus Costa.
Printre aspectele importante ale UE se numără și extinderea sau bugetul pe termen lung al Uniunii Europene.
„Extinderea este, de departe, cea mai importantă investiție geopolitică pe care o putem face în propria noastră securitate – extinderea către Ucraina, extinderea către Moldova și, bineînțeles, către țările din Balcanii de Vest. Este un proces foarte solicitant, dar trebuie să ne concentrăm asupra lui și să îi acordăm prioritate. Trebuie să continuăm să colaborăm cu toate aceste țări pentru a ne asigura că, în acest ciclu instituțional, vom duce la bun sfârșit acest proces”, a subliniat președintele Consiliului European.
Citiți și: Eurobarometru: Europenii sprijină ferm extinderea UE. În R. Moldova, mai mult de jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre UE
Uniunea Europeană consideră extindere o prioritate strategică și se pregătește deja de primirea de noi membri, depunând eforturi pentru a se reforma, fapt ce este stipulat în documentul de „pre-extindere”, prezentat de Ursula von der Leyen în primul său mandat ca președintă a Comisiei Europeană.
Pentru ca propunerile avansate atunci – țările candidate să cunoască o integrare „graduală” în piața unică a UE, pe un fundal de desfășurare a negocierilor specifice procesului de aderare, în vreme ce Uniunea Europeană să se reformeze – să fie implementate fără sincope, liderii europeni au adoptat o foaie de parcurs care contribuie la punerea în aplicare a Agendei Strategice pentru 2024-2029.
CONSILIUL EUROPEAN
UE a ales “diplomația în detrimentul escaladării” prin acordul comercial cu Trump pe fondul “amenințării de la frontiera estică”: Nu sărbătorim revenirea tarifelor, iar implicarea SUA în securitatea Ucrainei a fost o prioritate absolută
Președintele Consiliului European, António Costa, a oferit luni impresia că ar admite faptul că războiul din Ucraina a fost un factor în acceptarea de către UE a acordului comercial mult criticat cu Statele Unite, într-o ruptură majoră în raport cu linia oficială de comunicare promovată de Comisia Europeană.
„Sunt conștient de frustrarea resimțită de mulți europeni care consideră că Uniunea a fost prea pasivă în modelarea acestor evoluții (…) Cu siguranță nu sărbătorim revenirea tarifelor. (…) Dar escaladarea tensiunilor cu un aliat-cheie din cauza tarifelor, în timp ce frontiera noastră estică este amenințată, ar fi fost un risc imprudent. De aceea, în acest moment, am ales diplomația în detrimentul escaladării”, a apreciat Costa, într-un discurs susținut luni la Forumul Strategic de la Bled, în Slovenia, unde a subliniat că „naivitatea geopolitică a luat sfârșit”.
„Am oferit spațiu dialogului, am ales reținerea, pentru că suntem responsabili. Stabilizarea relațiilor transatlantice și asigurarea implicării SUA în securitatea Ucrainei a fost o prioritate absolută”, a adăugat el.
Comentariile, surprinzător de directe, contrazic poziția președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a insistat că pactul dezechilibrat — ce stabilește un tarif de bază de 15% pentru exporturile europene — nu are nicio legătură cu menținerea sprijinului președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, relatează Politico Europe.
„Nu există nicio legătură între cele două”, a spus von der Leyen vineri, în cadrul unei conferințe de presă în Finlanda, întrebată dacă preocupările legate de securitate au influențat UE să accepte acordul din iulie. Ea a apărat pactul, criticat în unele capitale europene ca o capitulare jenantă în fața cererilor americane, susținând că este „un bun acord comercial”.
Însă Costa, care reprezintă interesele statelor membre ale UE la Bruxelles, a recunoscut „frustrarea resimțită de mulți europeni, care percep Uniunea ca fiind prea pasivă în modelarea evoluțiilor din această vară privind comerțul, relațiile cu SUA și Ucraina.”
El a adresat și un avertisment Washingtonului, care a atacat UE din cauza reglementărilor sale din domeniul tehnologic, argumentând că acestea echivalează cu un exces de reglementare și cenzură. Săptămâna trecută, Trump a amenințat că va impune tarife țărilor ale căror reguli digitale „discriminează” firmele americane.
„Partenerii noștri — inclusiv SUA — trebuie să știe că UE își va apăra întotdeauna suveranitatea, cetățenii, companiile și valorile”, a spus Costa. „Diplomația nu trebuie niciodată confundată cu complacerea.”
În interiorul Comisiei se conturează treptat o revoltă, pe măsură ce oficiali de vârf își exprimă nemulțumirea față de răspunsul UE la intimidările americane și la amenințările repetate ale lui Trump.
Teresa Ribera, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, a declarat vineri pentru Financial Times că UE „nu poate fi supusă voinței unei țări terțe”, în timp ce comisarul pentru Strategie Industrială, Stéphane Séjourné, a spus săptămâna trecută că acordul comercial UE-SUA ar trebui revizuit dacă „intențiile” lui Trump s-ar transforma în „declarații”.
Statele Unite vor limita tarifele pentru autoturismele, produsele farmaceutice și semiconductorii din Europa la 15%, au convenit Washingtonul și Bruxellesul într-o declarație comună, în vreme ce Uniunea Europeană va cumpăra produse energetice americane în valoare de 750 de miliarde de dolari și va crește semnificativ achizițiile de echipamente militare și de apărare din SUA, se arată într-o declarație comună publicată la 21 august de Comisia Europeană.
SUA și UE au publicat detaliile mult așteptate ale acordului comercial dintre cele două părți convenit de președintele american Donald Trump și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la finele lunii iulie, la resortul de golf din Scoția al liderului de la Casa Albă. La acel moment, atât Trump, cât și von der Leyen, au evaluat că este vorba despre “cel mai mare acord comercial din istorie“.
CONSILIUL EUROPEAN
Președintele Consiliului European anunță că „naivitatea geopolitică a luat sfârșit”: Pacea fără apărare este o iluzie. Trebuie să devenim mai suverani, mai rezilienți și mai pregătiți să acționăm
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a prezentat în cadrul Forumului Strategic de la Bled, din Slovenia, trei direcții de acțiune pentru ca Europa să depășească acest moment critic, în care plăcile tectonice ale ordinii mondiale continuă să se deplaseze”.
În discursul susținut în cadrul evenimentului în care „Europa se reunește nu numai pentru a reflecta, ci și pentru a gândi strategic, a pune la încercare ipotezele și a modela viitorul”, Antonio Costa a făcut o trecere în revistă a evenimentelor care au marcat această vară, a evidențiat valorile pe care le apără Uniunea Europeană și a prezentat un mod în care UE poate „deveni mai puternică și mai sigură în lumea de astăzi”.
Antonio Costa a amintit cele două dosare importante pentru Uniunea Europeană din această vară: acordul-cadru comercial între UE și SUA și eforturile diplomatice reînnoite în legătură cu războiul din Ucraina.
El a apărat acordul comercial încheiat de Uniunea Europeană cu Statele Unite, accentuând maturitatea, responsabilitatea și deschiderea la dialog de care a dat dovadă blocul european pentru a evita „un risc imprudent” cu „un aliat cheie”, în timp ce „granița noastră estică este amenințată”.
„Sunt conștient de frustrarea resimțită de mulți europeni care consideră că Uniunea a fost prea pasivă în modelarea acestor evoluții. Permiteți-mi să abordez direct această chestiune. Cu siguranță nu celebrăm revenirea tarifelor sau limitările unui cadru comercial dezechilibrat. Dar trebuie să fim sinceri în ceea ce privește imaginea de ansamblu. În lumea interconectată de astăzi, comerțul, diplomația și securitatea se influențează inevitabil reciproc. Comerțul este una dintre dimensiunile relației noastre cu Statele Unite. Securitatea – în special în contextul unui război care se desfășoară la granițele noastre – este o preocupare existențială. Escaladarea tensiunilor cu un aliat cheie pe tema tarifelor, în timp ce granița noastră estică este amenințată, ar fi fost un risc imprudent. De aceea, în acest moment, am ales diplomația în detrimentul escaladării. Am dat spațiu dialogului, am ales reținerea, pentru că suntem responsabili. Stabilizarea relațiilor transatlantice și asigurarea angajamentului SUA în securitatea Ucrainei au fost o prioritate absolută”, a arătat Costa.
El a reamintit că nu Uniunea Europeană a declanșat un „război comercial” și a explicat de ce blocul a recurs la reținere când a fost vorba de a reacționa la tarifele impuse de Trump.
Scopul a fost acela, potrivit președintelui Consiliului European de a „ne proteja propriile interese: interesul consumatorilor europeni, prin faptul că nu le-am impus tarife vamale, interesul întreprinderilor, prin asigurarea previzibilității și garantarea faptului că produsele și serviciile noastre nu sunt dezavantajate în raport cu alți exportatori către SUA”.
Cu toate acestea, „partenerii noștri, inclusiv Statele Unite, trebuie să știe că UE își va apăra întotdeauna suveranitatea, cetățenii, întreprinderile și valorile sale. Diplomația nu trebuie confundată niciodată cu complacerea. Este adevărat că acest moment a demonstrat încă o dată că puternica noastră piață unică de 450 de milioane de consumatori și abordarea noastră bazată pe norme nu sunt suficiente. Trebuie să devenim mai autonomi, mai rezilienți și mai pregătiți să acționăm. Mai suverani”, a fost apelul lansat de Costa.
El a reafirmat mesajul clar că Uniunea Europeană „nu se retrage, ci se implică” pentru a lupta pentru „o lume în care pacea este protejată, parteneriatele sunt autentice și în care principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite sunt respectate – nu doar în cuvinte, ci și în fapte”.
„Nu mai putem conta doar pe aliații noștri atunci când ne confruntăm cu amenințări. Trebuie să ne asumăm o responsabilitate mai mare pentru propriul nostru destin”, a mai spus Costa, arătând că Europa a fost alături de Ucraina în războiul rus de agresiune, din convingerea că „puterea nu poate prevala asupra legii”, dar și ca urmare a conștientizării că securitatea UE este „legată de reziliența Ucrainei”.
Făcând referire la situația din Orientul Mijlociu, unde suntem „martorii unei catastrofe umanitare în Gaza”, președintele Consiliului European a transmis îngrijorarea cu privire la „viabilitatea unui viitor stat palestinian”, cu precădere ca urmare a extinderii coloniilor în Cisiordania și a dislocărilor de populației din Gaza, și a cerut „o încetare imediată și durabilă a focului, acces umanitar fără restricții, încetarea activităților de colonizare ilegală și un angajament internațional reînnoit față de soluția celor două state”.
Într-o mustrare adresată Ungariei și Slovaciei, punând accentul pe vremurile excepționale care reclamă asumare, consens și maturitate, Antonio Costa a subliniat că „unanimitatea în politica externă și de securitate comună nu este un drept de veto, ci, dimpotrivă, responsabilitatea specială a fiecărui stat membru de a ajunge la compromisuri într-un spirit de cooperare loială”.
„Naivitatea geopolitică a luat sfârșit. De aceea, creștem masiv investițiile în domeniul apărării – pentru a ne consolida propria securitate, a ne întări industriile și a crea locuri de muncă în întreaga Europă. Acest lucru ne sporește, de asemenea, credibilitatea și influența pe scena mondială. Pacea fără apărare este o iluzie. Soft power-ul nu este suficient într-o lume în care hard power-ul prevalează prea des”, a continuat președintele Consiliului European.
În încheiere, acesta a făcut referire la viitorul Uniunii Europene, în perspectiva acceptării de noi membri, și la nevoia de reformare a blocului european pentru a-i putea primi pe aceștia.
„Uniunea Europeană nu este un club închis. Suntem o comunitate de valori și un proiect de pace și prosperitate – iar acest proiect nu este încă finalizat. Parcursul de aderare al Balcanilor de Vest, al Moldovei și al Ucrainei nu este doar o promisiune. Este o prioritate. Aceste țări se află în inima Europei și fac parte din viitorul Europei. În următorii ani, trebuie să pregătim Uniunea pentru extindere – prin reforme, ajustări bugetare și consolidarea guvernanței. Extinderea nu va fi ușoară, dar va merita efortul. Este cea mai bună investiție pe care o putem face – pentru a reconcilia națiunile și istoriile și pentru a construi un continent mai unit. Vom continua să colaborăm cu toți partenerii în vederea aderării și să profităm de acest impuls pozitiv în ceea ce privește extinderea”, a dat asigurări Costa.
„În lumea fragmentată de astăzi, Uniunea Europeană alege să acționeze – nu doar prin forță, ci prin parteneriat, principii și perseverență. Vom fi alături de cei care respectă dreptul internațional – nu de cei care încearcă să-l distrugă. Și vom continua să construim o Europă mai puternică – nu doar pentru noi înșine, ci pentru binele păcii, justiției și cooperării la nivel mondial. Aceasta este promisiunea Europei. Acesta este scopul Europei”, a conchis președintele Consiliului European printr-o reiterare a angajamentului european pentru o lume liberă și democratică.
