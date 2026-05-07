Șeful diplomației americane, primit la Vatican pe fondul tensiunilor dintre Trump și Papa Leon al XIV-lea

Secretarul de stat american, Marco Rubio, s-a întâlnit joi la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea și cu secretarul de stat al Sfântului Scaun, cardinalul Pietro Parolin, pe fondul tensiunilor tot mai accentuate dintre Suveranul Pontif și președintele american Donald Trump legate de războiul cu Iranul.

Potrivit Departamentului de Stat american, Rubio și Papa Leon al XIV-lea au discutat despre situația din Orientul Mijlociu și despre subiecte de interes comun în emisfera vestică.

„Întâlnirea a subliniat relația puternică dintre Statele Unite și Sfântul Scaun și angajamentul lor comun pentru promovarea păcii și a demnității umane”, a transmis Departamentul de Stat într-un comunicat.

Ulterior, șeful diplomației americane a avut o întâlnire și cu cardinalul Pietro Parolin, în cadrul căreia au fost abordate „cooperarea reciprocă și probleme internaționale urgente”, inclusiv eforturile umanitare din emisfera vestică și perspectivele unei „păci durabile” în Orientul Mijlociu.

Potrivit comunicatului american, discuția „a reflectat parteneriatul durabil dintre Statele Unite și Sfântul Scaun în promovarea libertății religioase”.

DW notează că Rubio a petrecut aproximativ două ore și jumătate la Vatican, într-o vizită care a inclus atât întâlnirea cu papa, cât și discuțiile cu oficialii Sfântului Scaun. Întrevederea a avut loc într-un context diplomatic sensibil, marcat de schimburi dure de replici între Trump și Papa Leon al XIV-lea.

Înaintea vizitei, Rubio a încercat să minimizeze divergențele dintre Casa Albă și Vatican, afirmând că deplasarea fusese planificată înainte ca Trump să îl atace public pe Suveranul Pontif pentru criticile sale privind războiul cu Iranul, relatează DW.

„Evident, s-au întâmplat unele lucruri… Sunt multe de discutat cu Vaticanul”, le-a spus Rubio jurnaliștilor.

La rândul său, cardinalul Pietro Parolin declarase miercuri că discuțiile vor aborda inevitabil evenimentele recente.

„Îmi imaginez că vom vorbi despre tot ce s-a întâmplat în ultimele zile, nu putem evita aceste subiecte”, a afirmat Parolin, precizând totodată că Washingtonul a fost cel care a inițiat întâlnirea.

Ales în urmă cu aproape un an, Papa Leon al XIV-lea este primul papă american din istorie și a devenit în ultimele luni un critic vocal al războiului cu Iranul și al politicilor dure anti-imigrație promovate de administrația Trump.

În ultimele săptămâni, Trump a lansat mai multe atacuri verbale la adresa Suveranului Pontif. La începutul lunii aprilie, liderul american a afirmat că Papa Leon „nu ar fi fost la Vatican” dacă el nu ar fi fost președinte, după ce papa declarase că „nicio cauză nu poate justifica vărsarea de sânge nevinovat”.

După cele mai recente declarații ale lui Trump, care l-a acuzat pe papă că „pune în pericol mulți catolici prin opoziția sa față de război”, Suveranul Pontif a răspuns că „dacă cineva dorește să mă critice pentru proclamarea Evangheliei, să o facă sincer”.

„Biserica s-a pronunțat de ani de zile împotriva tuturor armelor nucleare, așa că nu există niciun dubiu în această privință”, a adăugat Papa Leon al XIV-lea.

Tensiunile au afectat inclusiv relația dintre Trump și premierul italian Giorgia Meloni, considerată până recent unul dintre cei mai apropiați aliați europeni ai liderului republican. Meloni a calificat drept „inacceptabile” atacurile lui Trump la adresa papei și a apărat poziția Vaticanului privind pacea și condamnarea războiului.